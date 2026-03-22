Гассиев взял пояс и пропал. Когда придёт время двигаться дальше?

В декабре прошлого года Мурат Гассиев в эффектной манере разобрался с крепким и очень опытным Кубратом Пулевым. Болгарин в карьере проигрывал только топам и околотопам и в бою с Гассиевым тоже поначалу неплохо выглядел, однако в итоге словил глухой нокаут в шестом раунде. Яркая победа принесла Мурату титул регулярного чемпиона WBA. Это лучшее достижение россиянина после перехода в тяжёлый вес, но это всё ещё не полноценный пояс.

Тем не менее такие яркие победы, как правило, открывают перспективу новых поединков, новых имён. И в первые дни с Гассиевым тоже было так: бой с Дереком Чисорой, с Мозесом Итаумой, даже о реванше с Александром Усиком заговаривали, однако потом всё — Мурат исчез с радаров, никаких боёв не обсуждалось. Время идёт, а Гассиев и так с кучей простоев потерял много возможностей. При этом за карьеру Мурата в любом случае переживают болельщики и ждут чего-то значимого, потому что когда-то видели, как он очень ярко выступал в крузерах.

Не так давно временный чемпион WBC Агит Кабайел заявил, что его команда предлагала бой Гассиеву, но на той стороне заявили, что им это неинтересно. Уже скоро Ал Сиеста выдвинул опровержение словам немецкого боксёра: «Я только вчера по телефону сделал предложение команде Агита подраться с Гассиевым. Гассиев не только его не боится, а с удовольствием с ним подерётся. Это абсурд, всё его заявление. Но мне нравятся медиа, потому что они подкидывают дровишек в костёр. Если они хотят реально пламя разжечь, то мы готовы в любое время».

Бой Мурата Гассиева Фото: Francois Nel/Getty Images

Тем не менее дальше этих вялых пикировок дело не пошло, а жаль, потому что Кабайел – это боец из топ-5, а то и топ-3 тяжеловесов мира. С медийной точки зрения это не так весомо, но Гассиев в этом плане ещё слабее. А если говорить о спорте, то это самый серьёзный вызов, который был у Мурата в тяжах.

Однако тренер Гассиева Антон Кадушин дал немного подробностей о том, что ждёт боксёра. Ориентировочно Мурат готовится к возвращению на июль, и на тот момент Кадушин назвал три потенциальных варианта: Филип Хргович, Джаррелл Миллер и Чжан Чжилэй. Все варианты в целом интересные и точно приблизят Гассиева к реальным титульным разборкам. Но здоровяк Миллер уже, судя по всему, слетел — ему дали бой на конец апреля с Леньером Перо. Но есть вариант, что после этого Джаррелл захочет и с Гассиевым подраться.

Мурат Гассиев Фото: Francois Nel/Getty Images

С точки зрения рейтингов Мурату интереснее Хргович, но у Чжилэя побольше имя. Да и шансов в этом бою у россиянина на бумаге побольше. Гассиев в последних боях практические подключает ноги и ставит на хорошее попадание, а Чжилэй в принципе всегда так боксирует. Сам Гассиев ещё заявил о готовности биться с Итаумой: «Конечно, я бы с ним подрался. Почему нет? Я чемпион, передо мной претендент. Я и все настоящие бойцы здесь ради настоящих боёв. Я никогда ни от кого не бегал, готов драться с кем угодно и где угодно. Всё, что мне нужно — это соперник, рефери, моя команда — и я готов выходить в ринг. Я бы с удовольствием провёл этот бой в Великобритании, потому что это моя мечта — подраться там».

28 марта Итаума проведёт бой против американца Джермена Франклина, после чего будет свободен и его явно станут продвигать дальше. Не самый хороший вариант для Гассиева, если бой устроят. Лучше целиться в Чжилэя с Хрговичем и уже надо двигаться дальше и не застаиваться. Иначе каждый следующий бой Мурата будет превращаться в «сброс ржавчины», а ему нужна частота выступлений. Простои на россиянине сказываются плохо, а хочется, чтобы он обрёл стабильность и хотя бы попытался приблизиться к значимым достижениям в тяжёлом весе.