«Русская принадлежность даёт победу?» Евлоев справедливо выиграл у Мёрфи?

В ночь на 22 марта в Лондоне прошёл турнир UFC Fight Night 270. В главном событии вечера сошлись два непобеждённых бойца в полулёгком весе Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи. Оба входят в топ-3 рейтинга своего дивизиона, и оба претендовали на титульный шанс в случае победы. Евлоев оказался лучше и по итогам пяти раундов победил решением большинства судей — 48-46, 48-46 и 47-47. Немного необычный счёт связан с тем, что с Мовсара сняли один балл в четвёртом раунде.

Тем не менее Евлоев победил, однако судейский вердикт вызвал определённое недоумение. На портале MMA Decisions, где независимые журналисты выставляют оценки, ни один человек не отдал победу россиянину — на данный момент пятеро увидели победу Мёрфи, и 12 обозревателей считают, что бой должен был завершиться ничьей. При этом Дана Уайт, к примеру, отметил, что у него вообще не возникло вопросов к решению судей — оно было верным.

Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи Фото: Bradley Collyer/Getty Images

А вот, к примеру, Алджамейн Стерлинг остался недоволен: «Я вообще больше не понимаю, как оценивать бои, поскольку что это вообще было? Сняли очко, и он всё равно выиграл? У меня по ходу боя было 2-2. Безумие. Просто выходите в форме, парни, а дальше – как лягут фишки. Поздравления и Мёрфи, и Евлоеву. Очень техничный бой. Самая лёгкая ничья для выставления счёта! Такое ощущение, будто «русская принадлежность» автоматически даёт победу в каждом близком раунде? Это полный бред. Оценивайте бой правильно: эффективный урон, значимые удары и контроль времени. Как Мовсар Евлоев может выигрывать со снятым баллом в главном событии? Объясните, как это вообще возможно!»

Если углубляться в разбор каждого раунда, то Евлоев однозначно забрал четвёртый и пятый раунд . Там у Мовсара работала борьба, он жёстко включался в граунд-энд-паунд, перебивал Мёрфи в стойке, постоянно давил и всячески обозначал желание финишировать соперника. По статистике ударов цифры близкие, но у Мовсара самые тяжёлые попадания (в том числе разбитый нос у Лерона) и борьба — восемь из девяти успешных тейкдаунов и больше 3,5 минуты контроля, причём не пассивного. Это высоко ценится, поэтому ни у одного человека не возникает вопросов относительно того, кто забрал финальные раунды. Единственный нюанс — в четвёртом раунде с Евлоева сняли балл, и это 9-9, ещё 10-9 — в пятом раунде.

Третий раунд все судьи на карточках отдали Мовсару — вероятнее всего, из-за удачной серии в конце пятиминутки . Там Евлоев хорошо попал и отбросил Мёрфи к сетке, выбросил ещё несколько хороших серий и за счёт этого украл раунд. Ничего удивительного в этом нет. И остаются ещё два раунда, которые были близкими по всем аспектам. В первом раунде Мёрфи перебил Евлоева на три удара, но все лучшие попадания Лерона Мовсар принял на блок, а сам удачно выбросил несколько комбинаций, плюс ко всему за российским бойцом прессинг и контроль октагона, что при прочих разных тоже берут в расчёт. Двое судей отдали первый раунд Евлоеву. Во втором отрезке Мёрфи уже более значительно перебил соперника. Это был лучший раунд британца, в котором он нащупал свой ритм и дистанцию. Логично, что всё отдали ему.

В итоге три раунда – за Евлоевым, один – за Мёрфи и один – близкий в обе стороны, но двое судей отдали его Мовсару. Даже не было «домашнего» судейства, которого можно было опасаться в Англии . Сам Евлоев тоже не сомневался в том, что бой не проиграл: «Спорная победа? Я был уверен, что выиграл, но, возможно, многие говорят так из-за снятого очка. Мне самому неприятно, что я по нему так попал. Если вы знаете, как это ощущается, это очень больно, однако это было случайно. Я не пытался остановить бой. Я даже сделал себе хуже, потому что дал ему дополнительную минуту на отдых, но я выиграл как минимум три раунда, а может, и больше».

Во многом ощущение о спорном решении основано на том, что свою самую сильную сторону Евлоев начал применять только в финальных раундах, а до этого стабильно работал в стойке. И не так сильно уступал Мёрфи. Об этом, к примеру, говорил и Белал Мухаммад: «Комментаторы подали это так, будто Мовсара уничтожали первые три раунда, но в стойке всё было очень близко. То, что вы ждали от него борьбы, а он решил её не использовать, не означает, что он проиграл. Отличная победа для Мовсара — он заслужил свой титульный шанс».

Евлоев и Мёрфи показали высокоуровневый бой, который в целом действительно получился довольно близким. Однако Мовсар продемонстрировал, что как боец ММА он находится на уровень выше. Здесь могла быть ничья, но победа заслуженная, её абсолютно точно не подарили, и теперь Евлоев должен получать титульный бой после победы над сильным бойцом в достаточно зрелищном стиле.