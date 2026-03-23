IBA Bare Knuckle 4: звёздный бой в кулáчке! Вагабов поприветствует Ромеро в России. LIVE

28 марта в Санкт-Петербурге состоится турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle 4. В главном событии вечера российский боец Вагаб Вагабов будет биться с легендарным кубинцем Йоэлем Ромеро. Для россиянина это дебют в боях на голых кулаках, тогда как его соперник проводит в этой дисциплине всего второй поединок.

В соглавном событии вечера один из самых известных российских кулачников Тимур Мусаев будет биться с Искандаром Зияевым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.