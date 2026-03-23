«Я могу сломать ему руки, ноги и голову». Царукян совсем не учится на ошибках?

В ночь с 28 на 29 марта в США состоится турнир по борьбе RAF 07. Несмотря на то что в карде турнира выступят, например, два олимпийских чемпиона Ахмед Тажудинов и Кайл Снайдер, основное внимание будет приковано к главной схватке вечера, в которой сойдутся второй номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян и американский борец и блогер Джорджио Пуллас.

Царукян продолжает активно развивать свою карьеру за пределами UFC, оставаясь действующим бойцом лиги. С апреля 2024 года, то есть почти за два года, Арман провёл в лучшей лиге мира всего лишь два поединка – победил Чарльза Оливейру и Дэна Хукера. Конечно, на это повлиял срыв боя с Исламом Махачевым: Дана Уайт таких вещей не забывает, поэтому Царукян находится в некоем «изгнании». Тот же Оливейра с момента их боя с Арманом успел провести четыре поединка, в том числе проиграть в титульнике Илие Топурии и забрать у Холлоуэя пояс BMF. А Царукяну дали лишь Дэна Хукера, победа над которым совершенно ничего не стоила: Арман оказался вне боя за временный пояс, вне боя за титул BMF и в целом находится в крайне неудачном положении, хотя и располагается на второй строчке рейтинга.

Однако Царукян не скучает без UFC, пользуется любыми возможностями, чтобы провести какую-нибудь схватку по борьбе или по грэпплингу, поддерживая себя в форме и зарабатывая. Вот только к титулу UFC это его никак не приближает, а то и вовсе отдаляет. Арман и без этого всего находится у UFC, мягко говоря, не в любимчиках. Срыв боя с Исламом – лишь полбеды. У Царукяна хватает различных скандальных инцидентов, которые негативно влияют на его репутацию в лиге. То он устроит потасовку с Бобби Грином, то ударит болельщика, то боднёт Дэна Хукера на стердауне. Всё это приводит к тому, что с Арманом просто не хотят иметь дел в промоушене .

За пределами UFC Арман тоже зажигает. В начале марта на турнире набирающей обороты лиги RAF Царукян встретился с американским борцом и блогером Джорджио Пулласом и снова угодил в скандал. Пуллас провоцировал Армана на протяжении всей схватки, судье даже приходилось несколько раз вмешиваться и успокаивать спортсменов. А сразу после того, как встреча закончилась в пользу Царукяна, Арман не сдержался и несколько раз ударил Джорджио, что привело к массовой потасовке и драке.

Нужно ли говорить, что такие выходки буквально ставят крест на титульных амбициях Царукяна в UFC? При всём негативе к его персоне в промоушене Арман умудряется попадать скандалы за пределами лиги, что только усиливает отрицательную реакцию руководства лиги. Уайт не стал особо комментировать эпизод на RAF, но всё же дал понять, что в курсе ситуации и относится к ней без энтузиазма.

«Мне плевать на всё это. Это чья-то другая проблема, не моя», — заявил Дана Уайт.

Однако Царукян совершенно не учится на своих ошибках. Сначала Арман пришёл на один из турниров UFC в качестве зрителя и специально «заковал» себя в наручники, поглумившись над своей же агрессией. А теперь зачем-то согласился на реванш с Пулласом. Что даст эта схватка Арману? Ничего. От победы над блогером ему не будет ни горячо ни холодно, разве что банковский счёт пополнится, хотя Арман явно не из тех, кто нуждается в финансах. Более того, Царукян настроен на этот реванш слишком воинственно и не исключает очередного конфликта.

«Они не умеют драться. Я могу сломать ему руки, ноги, голову — это опасно, потому что мы умеем пользоваться руками, локтями, ногами», — сказал Царукян в интервью для Fox Nation.

Все важные события в лёгком весе UFC проходят мимо Армана. Был бой за временный пояс, в скором времени Илия Топурия и Джастин Гэтжи подерутся за основной пояс, Оливейра и Холлоуэй подрались за пояс BMF и, вероятно, определили следующего претендента на титул. А Царукян настраивает себя на конфликт в никому не нужной схватке по борьбе с никому не нужным блогером. Кажется, Арману стоит пересмотреть приоритеты, если он всё ещё жаждет стать чемпионом UFC.