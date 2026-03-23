Усик убегает, но есть другая жертва. Итаума всё-таки подерётся с топом

Дата и время турнира с главным боем Итаума — Франклин

28 марта в Манчестере, Англия, на «Co-op Live Arena» пройдёт вечер профессионального бокса от Queensberry Promotions «Великолепная семёрка». Главным событием вечера станет бой в супертяжёлом весе, где восходящая звезда Мозес Итаума встретится с опытным Джермейном Франклином. Турнир начнётся в 20:00 мск.

Изначально бой планировался на 24 января, но из-за травмы Итаумы противостояние перенесли. Мозесу всего 21 год, он уже наколотил рекорд 13-0 и 11 раз досрочно останавливал соперников. В последнем бою юный британец уничтожил своего именитого соотечественника Диллиана Уайта, нокаутировав его за две минуты. Теперь – очередной тест в лице крепкого Франклина (24-2), который проигрывал только Энтони Джошуа и как раз Уайту. Оба раза – решениями. В случае победы Итаума, который считается большим фаворитом, почти наверняка будет биться за титул — если не за полноценный, то хотя бы с Муратом Гассиевым за пояс регулярного чемпиона WBA. Уже сейчас Итаума входит в рейтинги всех боксёрских организаций, осталось лишь подкрепить свои титульные амбиции.

Прямая трансляция турнира с боем Итаума — Франклин

Трансляция турнира будет доступна на платформе DAZN. В России поединок Итаумы и Франклина покажет Amediatekа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с главным боем Итаума — Франклин

Мозес Итаума — Джермейн Франклин;

Уилли Хатчинсон — Эзра Тейлор;

Лиам Дэвис — Франческо Гранделли;

Шакиэль Томпсон — Брэд Паулс;

Натан Хини — Джером Уорбертон;

Нельсон Бирчалл — Райан Гриффитс;

Джон Джо Кэрриган — Данни Костелло;

Адам Хамед — Кейси Брэднум;

Алекс Мёрфи — Джош Холмс;

Майкл Гомес-младший — Джордан Флинн.

Прогнозы на бой Итаума — Франклин

Член Зала славы бокса Карл Фроч не сомневается в успехе Итаумы.

«Для Итаумы это хороший следующий шаг. Думаю, он порешает дела. И сделает это легко и уверенно. Думаю, он удосрочит Франклина где-то за шесть раундов. Джермейн ведь в последние годы не самый активный боец. Как по мне, в лучшем случае это середняк. Лично я считаю Итауму особенным бойцом, очень талантливым. Тяжёлые кулаки, быстрые руки. Он быстро подавит Джермейна. Ставлю на то, что это будет плёвое дело», — цитирует Фроча Big Fight Weekend.

Промоутер Фрэнк Уоррен, который и организует ивент, считает, что это будет сложный бой для проспекта.

«Я просто хочу видеть, как Итаума побеждает соперников. В этом весь смысл. Он захватывающий боец, и он это доказывает. Рано или поздно кто-то заставит его пройти всю дистанцию, потому что это случается со всеми бойцами. Тогда ему придётся перейти к плану «Б», и я думаю, что у него есть план «Б». Будет ли это Джермейн Франклин? Именно ради этого он и приедет. Он приедет сюда не просто для того, чтобы провести с ним 10 раундов. Он приедет, чтобы победить. Думаю, нас ждёт действительно качественный бой», — цитирует Уоррена BoxNation.

Британский супертяж Дэвид Аллен у себя на YouTube-канале выразил мнение, что Итаума победит по очкам.

«Думаю, Итаума победит по очкам, Франклин пройдёт всю дистанцию. Я думаю, это отличный бой. Но если Итаума всё-таки сотрёт его в порошок, тогда вау. Тогда его действительно нужно будет ставить в разговор о готовности к Руису, Баколе или кому-то подобному», — сказал Аллен.