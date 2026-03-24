Над «дылдой» больше не смеются. Фундора – невероятно опасный чемпион

В ночь с 28 на 29 марта в Лас-Вегасе, США, состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок в первом среднем весе: чемпион WBC Себастьян Фундора будет проводить защиту пояса в поединке против Кита Турмана.

28-летний Фундора – один из самых необычных чемпионов в современном боксе. Естественно, речь идёт в первую очередь про рост Себастьяна, который составляет 198 см, и при таком росте Фундора каким-то чудесным образом умудряется втискиваться в лимит первого среднего веса – до 69,9 кг. Нужно ли говорить о том, что американец с латиноамериканскими корнями значительно выше всех своих соперников, чей рост обычно не превышает 180 см?

И долгое время несуразный боксёр был если не предметом насмешек, то во всяком случае вызывал скептические настроения у фанатов и даже у соперников. Себастьян абсолютно не похож на боксёра: если вы встретите на улице этого худощавого парнишку, то, конечно, ни за что не догадаетесь, что перед вами чемпион мира.

Поэтому и среди соперников над «дылдой» откровенно посмеивались. Некоторые, например, приносили на стердаун стулья, чтобы хоть как-то сравняться с ним по габаритам, Тим Цзю перед первым поединком заверял, что в их противостоянии не стоит моргать. Но прошло время, и теперь, кажется, над Себастьяном уже никто и не смеётся, а сам он является одним из топовых боксёров в очень конкурентном дивизионе.

Фундора родился в семье боксёра, его отец Фредди тоже был профессиональным спортсменом, хотя таких высот как сын не достиг. Зато с детства приучил сына к спорту и привёл в бокс, причём сам и тренировал Себастьяна. Постепенно парень «вымахал», а вот в весе набрать никак не мог, хотя питался как тяжеловес, да и спарринговал с большими парнями: к примеру, с Дэвидом Бенавидесом.

Фундора сумел превратить свою несуразность и свои необычные габариты в главное преимущество. Вы можете сколько угодно смеяться над худобой этого парня, но в ринге с ним драться крайне проблематично. Попробуйте подойти к боксёру, чей рост под два метра, а размах рук – 203 см, как у баскетболиста. Такую картину ведь не особо получится симулировать и в тренировочном лагере, потому что таких худощавых и высоких спарринг-партнёров просто не найти.

И Фундора этим отлично пользуется. Главная проблема, с которой сталкиваются соперники Себастьяна – это джеб американца. Хлёсткий, быстрый джеб, которым он осыпает своих оппонентов с самого начала поединка. Фундора может работать передней рукой как саблей все 12 раундов, удерживая соперников на дистанции, и для многих это становится настоящим испытанием . Все прекрасно понимают, что в поединке с Себастьяном необходимо сокращать расстояние, затаскивать его в размены на ближней дистанции – только в таком случае его можно победить. Вот только на практике это практически ни у кого не получается. К слову, Себастьян ещё и левша, поэтому для тех, кто боксирует в стойке правши, ситуация с сокращением дистанции осложняется ещё больше.

Фундора – достаточно техничный боксёр, который, может быть, и не обладает нокаутирующей мощью, всё-таки при его мышечной массе это не главное преимущество, но при этом тоннаж ударов Себастьяна серьёзно влияет на исход поединка. Американец хорошо готов в функциональном плане к боям, поэтому он может качественно работать с дистанции все 12 раундов, не давая соперникам сближаться. А попытки оппонентов сократить расстояние приводят к тому, что соперники Себастьяна натыкаются на жёсткие встречные удары, и со временем накопительный эффект срабатывает в пользу американца.

Сейчас 28-летний Фундора – один из самых топовых боксёров в дивизионе, где полно больших имён. Конечно, хочется посмотреть, как он будет проявлять себя в поединках с другими звёздными боксёрами. Фундора смотрит в сторону небитого Вёрджила Ортиса, есть Джарон Эннис, есть Ксандер Зайас, владеющий двумя поясами, есть Джош Келли, недавно удививший в поединке с Бахрамом Муртазалиевым. Вызовов много, но пока карьера Фундоры развивается не так, как хотелось бы фанатам. У Себастьяна возникают большие простои: например, после первого поединка с Тимом Цзю американец, завоевавший два пояса, пропал на год, а потом провёл защиту против малоизвестного Чордейла Букера. А выбор в пользу реванша с Цзю, который привёл к тому, что у Себастьяна отобрали пояс WBO, и вовсе удивил.

Теперь Фундора будет боксировать с Китом Турманом, и выбор соперника снова вызывает вопросы. Да, у Турмана большое имя, отличный рекорд, колоссальный опыт. Но не стоит забывать, что Кит далёк от своей оптимальной формы, а с 2019 года он провёл два боя, то есть, выходил в ринг раз в три года. Всё же хочется видеть Себастьяна в более конкурентных поединках, в объединительных боях, в противостояниях с опасными претендентами, которых полно в дивизионе, а не со сбитыми лётчиками и пенсионерами, ведь потенциал у Фундоры огромный.