Хватит обесценивать Евлоева. Он заслужил гораздо большего признания

В минувшие выходные в Лондоне Мовсар Евлоев, как кажется, закрепился в статусе главного претендента на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Для этого пришлось пройти непобеждённого Лерона Мёрфи, который шёл на серии из девяти побед в главном ММА-промоушене мира. Причём Евлоеву ещё и удалось продемонстрировать, что он готов и в стойке дать хороший бой крепкому ударнику — было не скучно, динамично и с интригой.

Но при всём этом Евлоев каким-то образом недооценивается. Во многом из-за стереотипа о скучных боях , которые доходят до решения в 100% случаев, если брать отрезок карьеры в UFC. Однако это именно стереотип. Бои с Диего Лопесом и Алленом — отличные, с Алджамейном Стерлингом была совсем не скучная борьба, которую оценят и любители чистой ударки. Ну и теперь ещё очень хороший поединок с Мёрфи. Да, финишей не хватает – как вишенки на торте, но глобально Мовсар точно заслуживает большего признания. Безусловно, влияют частота выступлений и несколько сорванных боёв, но такое со спортсменами случается — если бы всё зависело от самого Евлоева, он вряд ли согласился бы на простои. И всё равно это не должно оттенять его достижений.

Во-первых, сейчас у Мовсара 10 побед подряд. Это вторая по продолжительности активная победная серия в организации — больше только у Ислама Махачева (16). Во-вторых, собрать 10 побед само по себе очень мощное достижение — телеграм-канал «Ночь в клетке» посчитал, что только 18 бойцов из 2702 сумели этого добиться, то есть меньше 1% . Да, есть ещё бойцы вроде Хамзата Чимаева или Илии Топурии, которые пока не добрались до 10 боёв в UFC, но глобально это ничего не изменит — Мовсар входит в число лучших бойцов лиги.

Если брать именно полулёгкий вес, то россиянин уже среди лучших бойцов в истории дивизиона. Больше 10 побед кряду в этой весовой категории набивали только Алекс Волкановски и Макс Холлоуэй. 10 в ряд делал Аллен, которого, к слову, Евлоев прошёл . У самого Мовсара девять побед в полулёгком весе и ещё одна — в промежуточном. Солидные цифры, которые зачастую недооцениваются, причём не только в случае с Мовсаром. В UFC в принципе тяжело выходить на такие затяжные серии, однако Евлоеву это удалось.

Среди российских бойцов в истории промоушена впереди Мовсара по продолжительности победной серии только две глыбы — Хабиб Нурмагомедов (13) и Махачев (16) . У Магомеда Анкалаева в 10-м поединке была ничья, но ещё до старта своей серии он успел проиграть. А Чимаев пока не дошёл до 10-го поединка. Всего шесть россиян побеждали в UFC чаще, чем Евлоев. И интересно, что только семь бойцов из России нанесли суммарно больше акцентированных ударов, чем Мовсар. Это к вопросу о стиле и «скуке» в боях.

Оппозиция у Евлоева тоже очень хорошая. Сейчас он остановил Мёрфи — непобеждённого бойца из топ-3 с мощной серией побед. До этого был экс-чемпион UFC Стерлинг, который с 2018 года и до встречи с Мовсаром проиграл только один раз. При этом тоже входил в топ-10. Аллен был в топ-3 рейтинга и за 11 боёв в UFC уступил только Холлоуэю, Евлоев справился и с ним. Победу над Лопесом часто слегка обесценивают коротким уведомлением бразильца, но сам Мовсар выходил на этот бой сразу после Рамадана, едва залечив колено после операции и на трёхнедельном уведомлении. Изначально Евлоев сам стал заменой и должен был встретиться с Брайсом Митчеллом, однако американец слетел и появился Лопес. Как показало время, Диего — тоже отличный скальп в коллекции Евлоева.

Недооцененность достижений Мовсара ещё и в том, что он до сих пор не подрался за пояс. Нурмагомедов бился за титул в 10-м бою, Махачев — в 11-м, если брать в расчёт только победную серию, Пётр Ян — в седьмом, Чимаев — в девятом. Евлоев с 10 победами по-прежнему в подвисшем положении, и про его перспективы подраться с Волкановски Дана Уайт говорит: «Возможно». К чести Мовсара, он готов к любому развитию событий: «Спасибо, дядя Дана, и на этом, потому что раньше ты меня только хейтил. Но, опять же, это по-прежнему «возможно». Посмотрим, что будет дальше. Я готов драться за титул, однако можете дать мне ещё одного дебютанта».

Возможно, реальный вес достижений Евлоева многие осозна́ют позже, например, если он пройдёт Волкановски, но абсолютно точно Мовсар — один из сильнейших россиян в истории UFC и заслуживает признания прямо сейчас.