Адесанья закончился. Будет трамплином для парня, который бьёт сильнее Нганну?

В ночь на 29 марта в Сиэтле, США, пройдёт турнир UFC Fight Night 271. Главным событием вечера станет поединок топовых средневесов — бывший доминирующий чемпион UFC Исраэль Адесанья встретится с проспектом Джо Пайфером, в котором промоушен крайне заинтересован и активно пытается продвигать его вперёд.

Суровая реальность жизни бойцов UFC — даже если ты был суперзвездой, то в какой-то момент, когда ты зайдёшь на спад, тебя попытаются сделать трамплином для более молодого бойца, который должен освежить топ. Адесанья как раз находится на этой стадии. Достижения Иззи всем известны, а ещё три года назад он нокаутировал Алекса Перейру и вернул себе титул в среднем весе. Тогда не казалось, что чемпиона настигнет спад, однако потом он проиграл Шону Стрикленду, что стало едва ли не апсетом года, а затем пришли две подряд досрочки. Сначала дю Плесси задушил Адесанью, а затем Нассурдин Имавов его нокаутировал.

Сейчас Исраэль занимает четвёртое место в рейтинге дивизиона — высоко с учётом трёх поражений кряду, но о каких-то титульных перспективах речи уже не идёт. Именно поэтому экс-чемпион возглавляет неномерной турнир и будет биться с 14-м номером весовой категории. Для UFC это шанс катапультировать в топ-5 Пайфера — человека с рекордом 6-1 под эгидой промоушена. Но пик славы Джо пришёлся на момент, когда он на силомере в UFC Performance Institute выбил результат больше, чем у Фрэнсиса Нганну. Придётся Иззи доказывать, что он ещё не закончился. Либо, наоборот, подтверждать этот тезис.

Справедливости ради, бьёт Пайфер и правда тяжело — 9 из 15 побед в карьере он добился нокаутами. Некоторые из них выглядели жутковато. И даже в боях, где нет нокаутов, соперники испытывают немало трудностей из-за ударной мощи Пайфера — очень крепкий Келвин Гастелум дважды падал в нокдауны, Абусупьян Магомедов тоже упал и в целом очень сильно зажимался, когда Джо добавлял напора. Однако Пайфер совсем не однобокий боец, у него есть борьба, есть очень хороший грэпплинг, который он уже применял и в UFC.

Если брать чистый класс бойцов, то, разумеется, Адесанья находится на другом уровне, но нынешняя версия Иззи вполне подходит для того, чтобы просто стать ступенькой для Пайфера. К тому же в последнее время риторика бывшего чемпиона не говорит о наличии какой-то сверхмотивации вернуться на топ-уровень — он подчёркивает, что видит финишную черту карьеры, рассказывает о мечте делать игры и рассуждает о том, что мог бы просто быть диджеем. Титулы Адесанью тоже не интересуют: «Для меня больше не важны пояса. У меня дома стоят два блестящих пояса — выглядят красиво, но я просто хочу драться. Хочу делать то же самое, что делал на пути к чемпионскому титулу. Да, я отлично выступал, когда защищал пояс, однако сейчас хочу драться более свободно и пробовать рискованные вещи».

Исраэль Адесанья Фото: Chris Unger/Getty Images

Пайфер уже открылся фаворитом противостояния, и на бумаге выглядит всё так, что он должен разбираться с Иззи. Сам Джо тоже в себе уверен: «Я получил этот шанс и собираюсь зажечь по-настоящему. Я собираюсь стать первым, кто остановит его очень жёстким способом. Надеюсь, после этого мы оба будем здоровы, но я знаю, что могу любому сопернику в дивизионе нанести такой урон, что он не сможет двигаться, и мне не терпится проверить свои навыки».

Однако справедливости ради, когда Пайфера в предыдущий раз пытались запустить в топ, эта попытка провалилась. Крепкий, но не топовый боец Джек Херманссон показал, как можно справиться с американцем: осторожная работа на руках с дистанции, постоянное движение и полная концентрация. Пайфер тогда хорошо начал, но ему разбили нос и он начал стремительно сдуваться — в итоге первое поражение Джо в UFC. Выглядит так, что Адесанья этот сценарий может воплотить очень легко, однако, во-первых, Пайфер с тех пор тоже прогрессировал и наверняка сделал выводы. А во-вторых, опять-таки, в какой форме будет Исраэль?

Джо Пайфер Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Всегда немного грустно видеть закат бойцов, которые многого добились, а Адесанья — это точно второй величайший средневес в истории UFC, но время никого не щадит. В выходные Иззи либо всех очень сильно удивит, либо станет трамплином для Пайфера и даст поводы говорить о том, что экс-чемпиону пора на пенсию, становиться диджеем, к примеру.