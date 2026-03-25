«Махмудов не представляет угрозы». Для чего вообще Фьюри бой с россиянином?

11 апреля в Лондоне, Англия, состоится масштабный вечер профессионального бокса. Конечно, основное внимание будет приковано к возвращению в ринг Цыганского короля Тайсона Фьюри. Бывший чемпион мира WBC и экс-претендент на титул абсолютного чемпиона мира разделит ринг с опасным российским боксёром Арсланбеком Махмудовым.

В январе 2025 года Фьюри объявил об уходе из спорта после второго поражения от Александра Усика. Кто-то к такому заявлению Тайсона отнёсся серьёзно: всё-таки британцу на тот момент было 36 лет, плюс два поражения подряд и невозможность получить сразу же третий бой с Усиком тоже могли сыграть весомую роль в решении Фьюри. Однако большинство любителей бокса ожидали, что Тайсон вернётся. Ранее он уже дважды уходил на пенсию – и дважды возвращался.

Вернулся и в третий раз. Взяв паузу на год, Тайсон заявил, что возобновляет карьеру. Шли разговоры о том, что потенциальным соперником британца может стать Энтони Джошуа, но Фьюри и его команда, честно говоря, удивили выбором соперника. В ринге с Тайсоном сойдётся российский нокаутёр Арсланбек Махмудов. И, кажется, Фьюри настроен максимально серьёзно.

«Всё, что я могу сказать — Махмудов в серьёзной беде. Он в беде. Он крепкий парень, у него есть пара поражений, как и у меня, и много нокаутов — около 20. Мы примерно одного возраста, похожи по габаритам, весу, схожие рекорды. Я был чемпионом мира, он был вторым в рейтинге, когда я был чемпионом WBC. Мне его тогда предлагали в соперники. Так что теперь мы наконец встретимся. Вот так. Давайте рубиться. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Фьюри издание Sky Sports.

Опять же, фанаты разделились на два лагеря: одни не особо верят в успешное возвращение Тайсона, в том числе, например, против сына высказался отец Фьюри – Джон Фьюри, заявивший, что возраст берёт своё. Другие же считают, что Цыганский король – явный фаворит в противостоянии с Махмудовым.

«Махмудов не представляет особой угрозы, разве что Фьюри будет в плохой форме, но я в это совершенно не верю», – приводит слова Хирна Boxing 24/7.

А для чего тогда Фьюри вообще бой с Махмудовым? Арсланбек – далеко не самый популярный боксёр-тяжеловес, из по-настоящему больших боёв россиянина можно выделить поединок с действующим временным чемпионом WBO Агитом Кабайелом, который нанёс Махмудову первое поражение в карьере, и последний поединок против британца Дэвида Аллена, в котором Арсланбек победил решением. В остальных случаях соперники Махмудова были либо совсем неизвестными, либо известными узкому кругу фанатов, как, например, Мариуш Вах или Карлос Такам.

При этом Махмудов, безусловно, крайне опасен. Долгое время Арсланбек не только шёл без поражений, но и сносил одного оппонента за другим. До встречи с Кабайелом у российского боксёра был рекорд 18-0 и 17 нокаутов в активе: согласитесь, впечатляет? Сейчас у Махмудова за плечами 23 поединка, из которых он выиграл 21, 19 раз оформив нокаут. Арсланбек, кстати, заявлял, что ему обещали большой поединок с Энтони Джошуа, но в итоге Лев встретится с другим титулованным британцем.

Естественно, для россиянина, карьера которого в один момент откровенно забуксовала, это огромный шаг вперёд – даже не шаг, а прыжок. Махмудов и заработает отлично, и может проявить себя в большом поединке. А вот для чего этот поединок Фьюри, не особо понятно. Со спортивной точки зрения бой несёт только риски. Махмудов умеет очень плотно бить, а в тяжёлом весе иногда хватает и одного точного удара. Конечно, Фьюри уже не раз демонстрировал, что вырубить его – задача со звёздочкой, это не смогли сделать ни Деонтей Уайлдер, ни Фрэнсис Нганну: после нокдаунов в боях с ними Тайсон поднимался и продолжал поединок. Однако всё же риски есть. С точки зрения репутации и имиджа тоже не особо выигрышная история. Махмудов не так популярен и не так известен, чтобы Фьюри рвался проводить поединок с ним. Даже если Тайсон победит, это не даст ему ровным счётом ничего, а если проиграет – все будут говорить о бесславном завершении карьеры .

Но, по всей видимости, Фьюри уверен в себе и знает, что делает. Конечно, Тайсон вернулся не ради боя с Махмудовым, у него на горизонте есть и Энтони Джошуа, и Александра Усик, и тот же Деонтей Уайлдер. Британец вернулся ради больших боёв, и сейчас ему нужно втянуться после годового простоя – вероятно, это главная причина, по которой команда Цыганского короля выбрала Махмудова. В таком возрасте простой играет серьёзную роль, и Фьюри просто нужно снова выйти в ринг, снова прочувствовать темп, ритм, почувствовать бокс. Но рисков, конечно, в предстоящем бою гораздо больше, чем преимуществ.