Бой Вагабов – Ромеро — топ для России. Где смотреть новый турнир по кула́чке от IBA

В рамках события выступит даже наш Сибирский Конор, а вести всё будет легендарный Джон Джонс.

Дата и время турнира IBA Bare Knuckle 4

28 марта в Санкт-Петербурге состоится турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle 4. Он начнётся в 18:00 мск. Событие примет КСК «Арена».

Пропускать ивент нельзя. В главном событии вечера российский боец Вагаб Вагабов будет биться с легендарным кубинцем Йоэлем Ромеро. Для россиянина это дебют в боях на голых кулаках, тогда как его соперник проводит в этой дисциплине уже второй поединок.

При этом противостояние привлекает к себе запредельное внимание. Вагабов давно зарекомендовал себя в смешанных единоборствах. Правда, не выступал там на протяжении длительного времени. Последний его выход в клетку случился на турнире лиги AMC Fight Night в 2021 году. Тогда он победил Хасана Юсефи нокаутом в третьем раунде. И завоевал титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе. В ММА у россиянина 29 побед, одно поражение, а один бой завершился вничью.

Ромеро – грозный и очень опасный соперник. Достаточно просто напомнить, что он является бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе. Три раза он пытался повесить на свои плечи пояс. Однако справиться с задачей так и не смог. За карьеру в смешанных единоборствах кубинец провёл 23 боя, одержав 16 побед при семи поражениях. После лучшей лиги на планете Йоэль пробовал свои силы в Bellator, Dirty Boxing и BKFC.

Отдельно стоит отметить и то, что в роли соведущего выступит легендарный Джон Джонс, который вновь приедет в Россию. За ним тоже очень интересно наблюдать в этой роли.

Прямая трансляция IBA Bare Knuckle 4

Ожидается, что турнир IBA Bare Knuckle 4 покажут на платформе «VK Видео» в официальном сообществе лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира IBA Bare Knuckle 4

Вагаб Вагабов – Йоэль Ромеро;

Искандар Зияев – Тимур Мусаев;

Усман Магомедов – Анатолий Надратовский;

Игорь Барабанов – Абубакар Сулейманов;

Эдуард Кузьминов – Данила Чижов;

Виктор Закревский – Киван Сафари;

Игорь Димов – Самуэль Куберос Дельгадо;

Эдуард Ященин – Яссель Рейес;

Михаил Алабугин – Магомед Абдурахимов.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Вагаб Вагабов – Йоэль Ромеро

Российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением насчёт предстоящего боя, в котором зарубятся Вагаб Вагабов и Йоэль Ромеро.

«Думаю, Вагаб выиграет. У каждого есть свои аргументы, но Вагаб технически лучше оснащён. Он, между прочим, мастер спорта по боксу! Многие об этом забыли. А Ромеро не мастер спорта по боксу. Я знаю, что это кулачные бои, где имеет значение напор. Но Вагаб в состоянии выдержать любой напор, а на длинной дистанции Ромеро будет тяжело. Думаю, он уже не в таком тренинге находится. Дело не в возрасте – у него род деятельности, как мне кажется, сейчас немножко другой».

Также о поединке высказался известный кулачный боец Тимур «Золотой» Мусаев.

«Тяжело сказать, кто из них фаворит. Болеть буду за Вагаба, но и Ромеро – тоже легенда спорта. Я вырос на родине вольной борьбы. Помню, когда у нас проходили соревнования, на которые тогда приехал Йоэль. Мне очень тяжело против него болеть. Вагабов моложе, и у него база боксёрская. Однако это голые кулаки, а у Ромеро есть «пушки», как и у Вагаба».