Лига Джейка Пола вместо UFC. Мокаев попрощался с мечтой?

Больше полутора лет прошло с тех пор, как Мухаммад Мокаев покинул UFC, будучи непобеждённым бойцом и находясь в одном-двух шагах от титульного шанса. С того момента спортсмен довольно часто выступал по разным правилам, в том числе на турнире Karate Combat, и даже завоевал титул чемпиона Brave CF.

Все эти поединки сопровождались регулярными напоминаниями, что Мухаммад хочет вернуться в UFC. Иногда от него проскакивали инсайды, что руководство североамериканского промоушена передало ему, что через одну-две досрочные победы его подпишут обратно, Мокаев должен был встретиться с Хантером Кэмпбеллом на турнире UFC в Катаре. Даже незадолго до схватки с Арманом Царукяном на турнире Hype FC Мухаммад напоминал о себе: «Я ни разу не снимался с боя. Имею рекорд 4-0 против бойцов из топ-15 рейтинга UFC и 39-0 в профессиональной и любительской карьере. Говорю вам уже долгое время: я самый голодный и стабильный боец в этом дивизионе! Настоящий чемпион здесь! Хантер Кэмпбелл, я добуду пару побед нокаутом и вернусь к вам».

Мечту о возвращении пока нужно свернуть. Несколько дней назад Мокаев сообщил, что скоро будет анонс его следующего поединка, а затем последовало официальное объявление — Мухаммад будет биться с Адриано Мораесом на турнире лиги Most Valuable Promotions 16 мая в Лос-Анджелесе . Это тот самый ивент, в рамках которого будут драться Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз, Ронда Роузи, Джина Карано и другие. Очень хорошая возможность для Мокаева напомнить о себе, потому что, при всём уважении к Brave CF, достижения в этой лиге вряд ли будут веским аргументом в его ситуации. Когда он только приходил в UFС в качестве проспекта — да, но, когда тебе нужно целенаправленно доказывать, что ты топовый и зрелищный боец, которого надо вернуть, нужен больший масштаб.

Соперник тоже очень приличный – здорово, что Мокаеву не привезли на убой кого-то вроде Джовинсента Со. Адриано Мораес, несмотря на возраст (ему 37 лет), – это хорошая оппозиция. Один из лучших вариантов, которые можно было найти за пределами UFC . Как раз накануне его освободили от контракта с One Championship, где он выступал последние 12 лет. Пять лет назад бразилец нокаутировал Деметриуса Джонсона, потом дважды ему проиграл, уступив в трилогии. Сейчас идёт на трёх поражениях в четырёх последних боях, и частота выступлений не впечатляет, однако в One давно с этим проблемы, так что вряд ли тут есть вина Мораеса.

Адриано Мораес Фото: Power Sport Images/Getty Images

Яркая (и лучше досрочная) победа Мокаева над таким соперником станет громким заявлением о себе и точно привлечёт внимание UFC. Вероятно, на него сразу выйдут в этом случае. Однако интересно, какие есть нюансы с подписанием Мухаммада в MVP. Вряд ли лига, которая активно пытается противопоставить свой турнир карду в Белом доме, хочет выступить в качестве трамплина для того, чтобы Мокаев исполнил мечту и вернулся в UFC .

Нет информации о длительности контракта и гонорарах. К тому же непонятно, как часто будут проводиться турниры MVP, но подписание Мокаева точно может отсрочить его камбэк в лучшую лигу мира. С другой стороны, он очень молод, так что есть время набить победную серию, заработать (в MVP наверняка заплатят выше рынка, чтобы забрать к себе более-менее известных бойцов из тех, кто доступен), а уже потом снова предпринять попытку вернуться.

Мухаммад Мокаев Фото: Getty Images