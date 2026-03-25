От безумной любви к аниме — до Зала славы UFC. Биография Исраэля Адесаньи

В ночь на 29 марта в Сиэтле, США, пройдёт турнир UFC Fight Night 271. Главным событием вечера станет поединок топовых средневесов – бывший доминирующий чемпион UFC Исраэль Адесанья встретится с проспектом Джо Пайфером, в котором промоушен крайне заинтересован и активно пытается продвигать его вперёд.

Иззи уже вполне может считаться ветераном организации. Ему 36 лет, а в лучшей лиге на планете он выступает с 2018 года. Адесанья проделал славный путь к тому, чтобы оказаться на вершине. Его биография изобилует славными моментами и интересными противостояниями.

Имя : Исраэль Адесанья

: Исраэль Адесанья Дата рождения : 22 июля 1989 года

: 22 июля 1989 года Место рождения : Лагос, Нигерия

: Лагос, Нигерия Рост : 193 см

: 193 см Размах рук : 203 см

: 203 см Рекорд : 24-5

: 24-5 Весовая категория : средняя

: средняя Прозвище: The Last Stylebender (Последний повелитель стиля)

Сложное детство — травля и поиск любимого занятия

Адесанья представляет Новую Зеландию. Но появился на свет он в другом месте. Исраэль родился в городе Лагос. Это один из самых больших населённых пунктов в Нигерии. Стоит отметить, что Иззи – старший ребёнок в семье (всего же их – пять). С финансовыми трудностями семья Адесаньи не сталкивалась. Его родители занимали хорошие должности. Отец был бухгалтером, мама – медсестрой. Поэтому лишения не настигли Исраэля. У него была возможность пробовать себя в различных направлениях. Сначала выбор был сделан в пользу занятий тхэквондо. Но в итоге Иззи быстро получил травму руки и был вынужден приостановить занятия. Попробовал он себя и в танцах, куда его отвела мама. Но в итоге 10-летнему мальчишке пришлось полностью поменять своё окружение.

Переезд в Новую Зеландию дался Адесанье крайне непросто. Он постоянно подвергался буллингу со стороны одноклассников и старших учеников школы. В итоге Иззи принял решение вновь заниматься смешанными единоборствами . Он очень хотел иметь возможность защищаться от нападок. Поэтому отдавал этому много времени и сил. После окончания школы Исраэль попытался продолжить обучение. Он даже поступить в университет, чтобы осваивать графический дизайн. Но со временем окончательно понял, что его сильно привлекают смешанные единоборства. Поэтому принял решение забрать документы, отчислиться и сосредоточиться на спорте.

Смешанные единоборства — способ уйти от проблем

Смешанные единоборства стали для Исраэля прекрасной возможностью уйти от проблем. А главное, парень наконец-то нашёл себя. И в марте 2012 года он дебютировал на профессиональном уровне . Был повержен Джеймс Гриффитс, которого получилось нокаутировать. В этот момент Иззи наглядно показал, какая мощь скрывается в его кулаках. Долгие тренировки и занятия спортом принесли свои плоды. В итоге на старте профессиональной карьеры Адесанья выдал статистику 11-0. Причём все 11 побед были добыты досрочно. Он неизменно нокаутировал оппозицию, уничтожал всех просто тотальным образом.

Любопытно, что за этот календарный отрезок боец ни разу не добрался даже до третьего раунда. А больше половины побед (шесть) удалось забрать уже в стартовой пятиминутке. Естественно, за молодым талантом наблюдали скауты и промоутеры, которые уже потирали руки. Исраэль дрался просто великолепно, показывал себя ярко и интересно, притягивал восхищённые взгляды. Поэтому очень быстро Адесанья получил приглашение в UFC. И не особенно раздумывал перед тем, как поставить подпись под договором. Иззи прекрасно понимал, что это шанс всей жизни.

В UFC Иззи стал суперзвездой

В UFC Адесанья начинал просто идеально. Он всего лишь за пять боёв громко заявил о себе. Были повержены Роб Уилкинсон, Марвин Веттори, Брэд Таварес, Дерек Брансон и Андерсон Силва. И в организации решили, что боец готов к более громким вызовам. Иззи получил возможность подраться с Келвином Гастелумом за временный пояс чемпиона организации в среднем весе. Дело закончилось победой. После этого с Иззи начали считаться. А он провёл поединок за полноценный пояс. И смог нокаутировать Роберта Уиттакера . В тот момент стало понятно – в UFC вспыхнула суперзвезда планетарного масштаба. И может сиять очень долго и ярко.

После этого Адесанья разбил Йоэля Ромеро и Пауло Косту. Две защиты чемпионского титула говорили об очень высоком уровне. Но внезапно Иззи решил попробовать замахнуться на второй пояс. Он перебрался в полутяжёлый вес и подрался с Яном Блаховичем. Однако в итоге проиграл. Правда, это не сильно сказалось на позициях в «родном» дивизионе. Там получилось оформить ещё три защиты. Последовательно были биты Марвин Веттори, всё тот же Уиттакер и Джаред Каннонье. И в этот момент на горизонте замаячил вызов, который стал для Иззи настоящей историей.

Исторические разборки с Перейрой

Важным шагом для Адесаньи стало противостояние с Алексом Перейрой. Оно было принципиальным. А всё потому, что парни задолго до UFC сталкивались дважды по правилам кикбоксинга. И оба раза сильнее оказался бразилец. Поэтому, конечно, Иззи очень хотел поквитаться с обидчиком. Вот только с первой попытки сделать это не получилось. На UFC 281 дело закончилось досрочным поражением в пятом раунде. В тот момент казалось, что противостояние окончательно остаётся за Алексом. Перейра выглядел триумфатором и доминирующей силой. Но организация всё-таки подготовила для парней реванш.

На UFC 287 случилась новая минута славы для Адесаньи. Он вышел на реванш с Перейрой. Многие заранее списали Иззи со счетов. А он просто уничтожил оппонента. Во втором раунде Исраэль поймал свой шанс и нанёс неотразимый удар, после которого Алекс улетел в нокаут. Адесанья вновь повесил на своё плечо чемпионский пояс. А главное, закрыл дальний гештальт. Нет никаких сомнений, что победа над Перейрой была для бойца делом чести. Особенно после нокаута на UFC 281. Правда, к сожалению, после такого пика начался спад. И Адесанья вышел на серию из трёх поражений – от Шона Стрикленда, Дрикуса дю Плесси и Нассурдина Имавова. При этом Иззи успел попасть в Зал славы UFC. Туда он прорвался в качестве одного из участников исторического боя с Гастелумом. Дана Уайт назвал тот поединок «настоящей войной».

Невероятная любовь к аниме и большие планы на будущее

Адесанья не спешит обзаводиться детьми. На данный момент он не женат, детей тоже у него нет. А всё потому, что боец долгое время не спешил взрослеть. И ощутил себя самостоятельным лишь в 28 лет. При этом сам Исраэль не закрыт для личной жизни. Просто предпочитает держать свои отношения в секрете. Но в будущем намерен обзавестись семьёй.

Главным увлечением бойца является просмотр аниме. Это занятие захватило Иззи ещё в детстве. И с того момента он влюбился в эту культуру. Набивал себе татуировки с изображением популярных героев. Свой автомобиль он нежно называет Курама. Именно такое имя носит лиса в аниме «Наруто». И даже прозвище Последний повелитель стиля он получил именно из-за своего увлечения. Оно является отсылкой к картине «Аватар. Легенда об Аанге». После завершения карьеры Адесанья намерен открыть компанию по производству собственного аниме.