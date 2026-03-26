От непоняток в One до главной ММА-лиги России. Говорим с ярким новичком АСА

27 марта в Минске пройдёт турнир АСА 201, в рамках которого в лиге дебютирует белорусский тяжеловес Кирилл Грищенко. Ранее он выступал в One Championship и претендовал на титул временного чемпиона в тяжёлом весе, а сейчас встретится с Клидсоном Абреу из топ-15 рейтинга ACA. В интервью «Чемпионату» Грищенко рассказал о том, как решился на переход из борьбы в ММА, о победе в чемпионате Беларуси по боксу и проблемах в One Championship. Также спортсмен вспомнил о поражении от Анатолия Малыхина, признался, что давно хотел попасть в АСА, и назвал своего любимого бойца в ММА.

— Вы достаточно поздно дебютировали в ММА. Как пришли к этому решению?

— Когда я закончил с борьбой, то на какое-то время пошёл работать фитнес-тренером, так как не мог на тот момент заниматься профессиональным спортом. Отработал месяца полтора и понял, что это вообще не моё и я хочу остаться в большом спорте. Почувствовал себя не на своём месте. И есть парень Марсель Сычёв, тоже выступает в ММА, бывший классик, помладше меня. Он тренировался у моего нынешнего тренера Маханькова Константина Михайловича, и я следил в соцсетях, как они тренируются.

Константин Михайлович тренировал боксёров, кикбоксёров и бойцов ММА. У него также был боксёр Михаил Долголевец, мы с ним вместе учились в училище олимпийского резерва. Я попросил его организовать мне встречу с тренером, чтобы пообщаться, стоит ли вообще начинать в таком возрасте. Тогда мне было 27 лет. Я встретился с Константином Михайловичем, он сказал, что в тяжах весь движ начинается после 30, так что ещё есть время, попробуем. Ну и с того момента, это конец 2019-го, он меня взял под крыло, и мы начали пытаться покорять какие-то вершины в ММА.

Кирилл Грищенко Фото: onefc.com

— У вас борцовская база и хорошая карьера в любительском спорте. Ударники любят говорить: «Одно попадание – и борьба уже не так хорошо работает». Согласны с этим?

— Да нет, я ещё и чемпионат по боксу выигрывал, так что могу с ударниками и в ударке потягаться.

— В школе или в подростковом возрасте случалось применять навыки борьбы на улице?

— Бывало, но не скажу, что прямо как-то жёстко и много. Повезло, что на улицах я не так много дрался. Я из небольшого города Калинковичи, всегда был спортсменом, меня за это, можно сказать, уважали, знали все, и проблем с драками никогда не было.

— Вы два года назад выиграли чемпионат Беларуси по боксу. Это настолько получилось подтянуть ударку?

— Получается, так (смеётся). У меня просто тренер – базовый боксёр, был старшим тренером национальной команды по боксу в своё время. И вышло так, что, когда я выступал в One Championship, у меня было два года простоя, мы пытались получить бой, но не срасталось. И тогда Константин Михайлович решил выставить меня сначала на Кубок Республики Беларусь по боксу, где я в первом же бою встретился с первым номером страны и проиграл ему по очкам. Через полтора месяца на чемпионате мы встретились с ним опять, и я уже уверенно победил по очкам, даже отправил его в нокдаун ударом по печени, но почему-то не засчитали. Я даже до конца не верил, что мне отдадут победу, потому что в боксе часто бывает такое, что судьи отдают победу совсем в другую сторону. Однако отсудили честно, и я был удивлён, что отдали победу мне, борцу, который пришёл в бокс.

— На этой волне о полноценном переходе в бокс не задумались?

— Честно говоря, нет. Целью всегда были ММА, тем более что был контракт с One Championship. Может быть, в будущем, когда-нибудь, когда перевалю за 40 лет. Как сейчас модно переходить в бокс и проводить какие-то показательные бои. Тогда можно будет, но пока цель — ММА, пояс.

— Есть борцы и джитсеры, которым так понравилось вырубать людей, что они охотятся только за нокаутами. У вас как с этим?

— Мне очень нравится ударка, и я в боях больше работаю в манере ударника. Однако если где-то пропустишь, то приходится прибегать к навыкам борьбы. Но я люблю ударку, развиваю её, прямо кайфую. Конечно, хотелось бы даже в предстоящем бою победить нокаутом.

— В One Championship вы попали пять лет назад. Какие впечатления от лиги? Анатолий Малыхин, например, всегда очень нахваливает главу лиги Чатри Ситйодтонга, а у вас какое мнение о нём сложилось? Просто в целом спорные отзывы о нём и о лиге.

— Скажем так, сама организация, проведение турниров — на высоком уровне. Лично с Чатри я никогда не общался, говорили только с менеджерами. Но вообще, меня туда сначала подписали как на мясо, для каких-то их целей. Первый бой с Умаром Кейном был, они его тащили, однако не вышло меня пройти. Во втором бою дали канадца Дастина Джонсона, непобеждённого. Его тоже вели, и я у него выиграл. И потом предложили бой за временный титул с Анатолием Малыхиным. Мы всей командой решали вопрос, тренер не очень хотел этого боя, но я решил, что нужно попробовать, хотя на тот момент только полтора года был в ММА. Ну и выступили, он меня нокаутировал во втором раунде, однако ни о чём не жалею. Считаю, что это опыт, я сделал выводы из поражения. И с того времени набрал и в ударке, и в борьбе. Мне было бы очень интересно провести сейчас реванш, думаю, всё могло бы повернуться совсем в другую сторону.

— В One Championship сейчас вообще почти нет турниров по ММА, бойцы жалуются, что им не дают поединков, вы и сами упомянули простой. В чём проблема лиги?

— Мне кажется, всё началось с момента, как лига переехала в Бангкок. И деградация ММА в One Championship связана и с тем, что там очень маленький ростер во всех весах. Они очень хорошо продвигают муай-тай, кикбоксинг, даже грэпплинг пытаются. Но с ММА всё так, возможно, потому, что это Таиланд и там смешанные единоборства не очень заходят.

— Ваш контракт просто истёк или удалось договориться о расторжении?

— Нет, у меня просто истёк.

— При том что вы проигрывали Малыхину и Бучече, у вас есть победа над нынешним чемпионом Кейном. Тогда можно было предположить, что это будущий топ?

— На тот момент – нет. У нас там в бою был эпизод, когда мы с гонгом друг друга ударили, он начал держаться за шею, хотя на повторе видно, что он сразу начал держаться за челюсть и пытался сыграть на том, что я пробил после гонга. И это было через пару недель после боя Петра Яна с Алджамейном Стерлингом. То есть, мне кажется, Кейн хотел воспользоваться тем опытом и выиграть бой. На тот момент мне показалось, что у него нет характера. Вокруг него был хайп, это здоровый, огромный чувак. Ему подкидывали слабеньких соперников, чтобы довести до титульника. Даже взять бой с Малыхиным, по мне, Анатолий тогда не проиграл. Если ты выигрываешь у чемпиона, особенно решением, то, мне кажется, ты должен выигрывать уверенно. А там и ничью можно было дать.

Бой Анатолия Малыхина и Умара Кейна Фото: onefc.com

— С учётом всех странностей с ММА в One Championship, как следует оценивать тройное чемпионство Малыхина?

— Всё равно, несмотря на то что были проблемы с кадрами в весовых категориях, Анатолий выиграл на то у время сильнейших. Того же де Риддера дважды победил в двух весовых категориях. Не будем забывать, что он и до 93 кг согнал и загнал там Ренье. Поэтому я считаю, что это всё-таки большое достижение в ММА.

— Как появилась возможность попасть в АСА?

— Менеджер нашёл контакт, связался с Асланбеком Бадаевым. Я обрисую картину. Ещё один бой назад я должен был биться за титул. Нам написали, сделали предложение, когда я бился с Мауро Черилли, это в феврале 2025 года. В случае победы я должен был биться за титул с Кейном. Я выиграл, нам говорят, что Умар на какой-то запланированной операции, будет Анатолий Малыхин. Мы согласились, однако нам дали очень ограниченное время — я отбился и через полтора месяца должен был биться с Малыхиным. Не помню, по-моему не за временный титул, а просто за статус главного претендента. Но Анатолий — боец другого калибра, и мы попросили дать на месяц больше времени, чтобы лучше подготовиться. И я ещё был разбит после боя с Черилли, нога была травмированна. Однако они отказали и сказали, что тогда мы будем ждать.

Мы начали ждать якобы титульного боя Кейна. Но потом нам начали писать, что неизвестно, когда он вернётся, и есть канадец Бен Тайнан, тоже считается претендентом, и если я его прохожу, то точно бьюсь за титул. Мы готовимся, едем в Таиланд, и тут за две недели до боя появляется информация, что бой Кейна и Малыхина пройдёт в ноябре в Японии. То есть какие-то непонятки — обещают одно, а делают другое. Мы не стали зацикливаться, готовились к бою. За неделю до него нам пишут, что в случае победы хотят поставить нас в кард в Японию, но не за титул. Так как я не хочу простаивать, то мы обсудили с командой и согласились. Я выигрываю у Тайнана, на том же турнире японец Рюго Такеути выиграл и бросил мне вызов. Мы его приняли и ждём боя в Токио. Через полторы недели связываемся, чтобы узнать, всё ли в силе? Нам говорят: нет, японец не будет драться, он недоступен. Мы собираемся тогда ждать Кейна, и тут разворачивается другое событие. Есть боец Шамиль Эрдоган, в 93 кг выступает. И вот появляется анонс, что он дерётся в ноябре с тем японцем в Токио. То есть опять непонятно. Я об этой ситуации и в соцсетях писал. Проходит время, и дней за семь до боя Кейн попадает в аварию. Мы сразу предложили свою кандидатуру, чтобы выйти на коротком дистанции уведомлении, однако не хватило времени, чтобы сделать рабочую визу в Японию. И опять в пролёте. Нам снова пообещали, что бой будет в декабре-январе, но в конце декабря у меня закончился контракт, и мы просто решили его не продлевать. После этого менеджер начал общаться с Бадаевым. Я для себя понимал, что не хочу в другую лигу. Давно слежу за АСА, как лигу развивают, и у меня было желание туда попасть. Начали вести переговоры – и вот я тут.

— Не было мечты о UFC, как у многих бойцов?

— Мне нравится АСА. Там заграница, а тут проще готовиться, проще каких-то спонсоров искать. Когда кого-то рекламируешь, то проще найти кого-то в СНГ. А в Азии было проблемно найти рекламодателя, потому что реклама там никому не нужна — все отсюда, им удобно работать на этой территории. Поэтому плюсов больше здесь.

— В нескольких местах видел тезис, что переход из One Championship в АСА — перезагрузка. А вы сами как воспринимаете?

— Я иду на серии из трёх побед, так что, думаю, поднимаюсь на какую-то новую ступень, более высокий уровень. Потому что если взять все лиги мира и посмотреть ростер в тяжах, то не в каждой лиге найдутся такое количество бойцов и такая оппозиция. Так что это просто переход на новый уровень. Это действительно круто и мотивирует меня.

— Насколько сейчас у вас лучше условия по контракту, чем в One Championship?

— Пока что плюс-минус такие же цифры, как и там были.

— Вы будете биться в соглавном событии на родине. Ответственность давит или, наоборот, это дополнительно мотивирует?

— Это дополнительная мотивация. Я давно мечтал выступить именно на таком высоком уровне, дома, для родной публики. И супруга будет присутствовать, и друзья, близкие. Эта энергия будет меня заряжать, я выйду кайфовать и делать шоу. Для меня это очень круто. Небольшая моя мечта исполнится.

— Вернёмся к ростеру тяжеловесов в АСА. Есть мнение, что в целом в тяжёлом весе есть кризис кадров. С чем это связано?

— В принципе, в UFC и PFL ростер тяжей неплохой, но по количеству АСА всех обгоняет и по конкурентоспособности – тоже. Ну и, наверное, да, тяжело в мире вообще найти тяжеловесов. 77 кг и 84 кг – более стандартные веса, и конкуренция в них больше. А вот тяжей хороших надо поискать.

— Вы были удивлены, когда Жаилтона Алмейду уволили из UFC и подписали в АСА? Хотели бы с ним провести бой в будущем?

— Не особо удивлён, так как уже все поняли, что UFC в последнее время больше шоу качает, а не спортивную движуху. Алмейда очень хорош в своей игре, но им это неинтересно. С удовольствием провёл бы с ним бой в будущем!

— Сразу дебют против бойца из топ-15. Как быстро хотите добраться до титульника?

— Думаю, плюс-минус через четыре-пять боёв. Понимаю, что это нужно заслужить, тут есть люди, которые выступают годами, завоёвывают шанс побиться за титул. У меня есть время, я никуда не спешу. Хочу быть активным, проводить минимум три боя в год. Думаю, если выиграть четыре-пять поединков, то, если бог даст, смогу подраться за титул.

— До перехода в ММА следили за кем-то в смешанных единоборствах?

— Я следил за Джоном Джонсом. Любил его, но, наверное, его все любили и любят. Это мой любимый боец. Такой нестандартный, длинный, его техника, IQ, дышит… Считаю, что это идеал бойца ММА.

— Рады были его переходу в тяжёлый вес?

— Да. Ещё очень интересно было, чтобы он с Аспиналлом побился, но не сложилось.

— С кем интереснее увидеть Джонса — с Аспиналлом или с Перейрой?

— С Аспиналлом. В спортивном плане. В медийном плане, конечно, Перейра на другом уровне, если сравнивать с Томом.

Джон Джонс Фото: Sarah Stier/Getty Images

— Можно говорить, что Джонс «сбежал» от Аспиналла? Такое мнение было очень распространено.

— Побывав в шкуре бойца, я примерно понимаю, какой он проделал путь. Ну и это Джон Джонс, по-моему, до сих пор самый молодой чемпион в истории UFC. Они не договорились по деньгам. И я считаю, что Джонс имеет все права на такой гонорар, он своё место заработал потом и кровью. Думаю, в UFC могли заплатить ему те деньги, которые он запрашивал. Ну это всё насколько мне известно о том, почему его бой с Аспиналлом не состоялся.

— Как выходец из борьбы следите за Гейблом Стивесоном?

— Слежу по соцсетям в основном. Ну посмотрим, он интересный парень. Техничный такой, взрывной. Думаю, он пошумит за океаном, 100%.

— Какой для вас бой мечты, если бы можно было назвать любое имя?

— Конечно, Джон Джонс. Это, наверное, была бы самая лютая проверка навыков. Нганну? Он крутой, тоже мне нравится. Но мне кажется, что если бы они даже подрались с Джонсом, то Джон пару раз его остановил бы ударами в колени, потом потихоньку Нганну задышал бы, Джонс бы его перевёл и сделал своё дело в партере. Моё мнение такое.