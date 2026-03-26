Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Рико Верхувен – Александр Усик, бокс 23 мая 2026 года, поединок в Гизе, кикбоксёр, боксёрский бой

Зачем всем стареющий кикбоксёр? За Верхувеном охотится не только Усик
Игорь Некрасов
За Верхувеном охотится не только Усик
Вместо пенсии у Рико большие бои и рекордные гонорары.

23 мая в египетской Гизе на фоне знаменитых пирамид должен состояться большой вечер бокса. Главным событием турнира станет поединок между чемпионом мира в супертяжах по трём основным версиям (WBC, WBA и IBF) Александром Усиком и титулованным кикбоксёром Рико Верхувеном.

Естественно, анонс такого поединка вызвал большой резонанс в мире бокса и единоборств в целом. У Усика было столько вариантов: в дивизионе есть и временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабайел, и Фабио Уордли, недавно выигравший оставленный украинцем титул WBO, и много других достойных претендентов. Однако Александр выбрал кикбоксёра Рико Верхувена с единственным боксёрским поединком за плечами.

Вообще, Верхувен в последнее время стал очень популярен. Нидерландец, безусловно, легенда мирового кикбоксинга и один из лучших представителей этого вида спорта. До сильнейшей лиги мира Glory Рико добрался впервые в далёком 2012 году и дебютировал, кстати, с победы над Сергеем Харитоновым в Гран-при тяжеловесов. После этого Верхувен уступил соотечественнику Сему «Сэмми» Схилту, и это было его единственное поражение в промоушене. В Glory Рико с тех пор забрал титул в тяжёлом весе, множество раз его защитил, наколотил рекорд 28-1 в лиге и 76-10 в кикбоксинге в целом.

Никто не умаляет заслуг Рико, но почему Верхувен, которому через несколько дней будет уже 37 лет, вдруг стал нарасхват? Дело в том, что Усик – далеко не первый, кто обратил внимание на приближающегося к спортивной пенсии кикбоксёра. Ещё в прошлом году после победы в поединке с Артёмом Вахитовым на Glory 100 Рико заявлял о переговорах с UFC. По всей видимости, нидерландского бойца не устроили финансовые условия.

«Это было достойное предложение. Ко мне отнеслись с большим уважением и сделали очень выгодное предложение — особенно по сравнению с тем, что они предлагают другим бойцам. Однако в целом в мире боевых искусств и по сравнению с тем, что я получал в Glory, это предложение не показалось мне таким уж выгодным», — сказал Верхувен в эфире The Ariel Helwani Show.

Был вариант и с супербоем против Фрэнсиса Нганну. Бывший чемпион UFC искал большие вызовы, одним из них как раз стал Рико. Причём изначально переговоры велись, ещё когда Фрэнсис был частью PFL. Сам Верхувен говорил о том, что планировалась трилогия: бокс, кикбоксинг и ММА. Мол, Glory, PFL и саудовские шейхи были в этом заинтересованы.

Но до дела переговоры так и не дошли. Интересно, что вариант с Нганну появился уже позже – в виде отдельного поединка по правилам ММА. Перехватить кикбоксёра захотел Джейк Пол: блогер искал соперника для Фрэнсиса на большой турнир своего промоушена MVP, который состоится в середине мая. Причём Пол Верхувена своим предложением не обидел и готов был щедро заплатить, однако Рико выбрал Усика.

«Вы на 100% правы. Это верно, что я отказался от предложения подраться с Фрэнсисом Нганну на турнире MVP [в пользу поединка против Усика]. Я получил бы от MVP гораздо больше денег, но моё слово — закон», — приводит слова Верхувена портал Bloody Elbow.

Вот так почти 37-летний кикбоксёр внезапно стал востребован и в ММА, и в боксе. Есть ощущение, что всё дело в кризисе у тяжей как в смешанных единоборствах, так и в боксе. В UFC за временный пояс в дивизионе больших парней будет драться Алекс Перейра, который только дебютирует в этой весовой категории. В боксе один из самых элитных боксёров-тяжеловесов Энтони Джошуа не так давно дрался с тем же Джейком Полом. Промоутеры и матчмейкеры придумывают различные способы, чтобы организовать хоть какие-то интересные поединки для тяжей – и тут Верхувен пришёлся как нельзя кстати. У него есть имя, есть отличные регалии, и Рико действительно в отличной форме – последний бой с Артёмом Вахитовым это доказал. Понятно, что ни в боксе, ни в ММА у нидерландского бойца нет практически никакого опыта, но это в данной ситуации уходит на второй или даже на третий план.

