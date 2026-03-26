Итаума — машина. 5 причин, почему юный великан может стать новым Тайсоном

28 марта в Манчестере, Англия, на «Co-op Live Arena» пройдёт вечер профессионального бокса от Queensberry Promotions «Великолепная семёрка». Главным событием станет бой в супертяжёлом весе, где восходящая звезда Мозес Итаума встретится с опытным Джермейном Франклином.

Естественно, основное внимание будет приковано к представителю Великобритании. Итаума выступает под флагом двух стран – также Словакии. Именно там он и появился на свет. 21-летний талант быстро ворвался на профессиональную сцену и буквально разрывает её классными выступлениями. Поэтому теперь на него возлагают большие надежды. И, кажется, сам Мозес готов их полностью оправдать.

Уже сейчас Итауму сравнивают с Майком Тайсоном. У него есть все шансы стать невероятной суперзвездой. И мы собрали пять причин, по которым это обязательно должно случиться.

Первое – это, естественно, шикарная для тяжёлого веса антропометрия. Рост боксёра – 194 см, а размах рук – 201 (!) см . Это великолепные показатели, которые позволяют британцу работать в своё удовольствие. К нему тяжело подобраться, нащупать оптимальную дистанцию. Но при этом Мозес похож на Усика. Он не застаивается, классно перемещается на ногах. А всё потому, что является достаточно компактным. Однако при этом тяжелее того же Александра на 10 кг. Что даёт мощнейший буст к нокаутирующей мощи.

Второе – тот самый «динамит» в руках. На данный момент у Итаумы профессиональный рекорд – 13-0 . И 11 побед он добыл нокаутом. Солидное достижение. Но нужно понимать, что это только начало.

Третья причина неизбежности успеха – ранний старт. Мозес начал профессиональную карьеру в 2023 году. И буквально за три года провёл 13 поединков. Понятное дело, что выдерживать такую же активность с повышением уровня оппозиции будет сложно. Однако есть ощущение, что Итаума ещё долго сможет выдерживать такой график. Таким образом, к его 30 годам можно будет говорить о том, что перед нами сверхопытный и невероятно мастеровитый боксёр. Многие к этому моменту только начинают выходить на пик. А Мозес, кажется, заберётся на вершину намного раньше. И, вероятно, оставаться там он будет максимально долго.

Мозес Итаума Фото: Richard Pelham/Getty Images

Четвёртая причина – стиль. А он крайне агрессивный. Сейчас многие фанаты огульно критикуют боксёров. За отсутствие желания драться с максимальной самоотдачей, искать возможность форсировать события и давить. Это всё вообще не про Итауму. Мозес с первых минут старается наседать на оппонентов. Достаточно просто отметить, что лишь два его поединка продлились дольше двух раундов . Итаума может стать тем самым боксёром, который даст людям «хлеба и зрелищ». В нынешних условиях это невероятно важно. Да, для тяжёлого веса это опасный путь. Всегда можно нарваться на лаки-панч. Однако таких бойцов невероятно любят. А если у Итаумы железный «держак», такие вещи вряд ли будут ему страшны.

Пятое. И самое важное. Итаума – вундеркинд, который не забывает прогрессировать. От поединка к поединку видно, как сильно Мозес прибавляет во всех компонентах. Он наращивает скорость и агрессию, становится более мастеровитым в плане защитных действий. И всё это должно помочь очень рано начать выдавать топ-перформансы на уровне суперзвёзд. Сейчас парень гонится за Усиком и Тайсоном Фьюри. И если получится сойтись с ними в ринге, Итаума будет готов. Наличие двух таких «скальпов» в юном возрасте – гарантия фантастической карьеры.

Мозеса рано называть новым Тайсоном. Но если он продолжит в том же духе, то способен перебить даже вечное наследие Железного Майка. Главное не оказывать на Итауму лишнего давления. Иначе он может просто посыпаться. История знает множество примеров, когда большие таланты зарывали сами себя. Хочется верить, что у Мозеса другой путь.