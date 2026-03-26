Конору нашли соперника? Мы получим реальный бой двух «плохишей»

Конор Макгрегор – один из самых ярких и интересных бойцов в истории смешанных единоборств. Поэтому его возвращение на протяжении последних лет является громкой и обсуждаемой темой. Но ситуация затянулась настолько сильно, что многие уже перестали верить в такую возможность. Правда, последние новости говорят о том, что пора всё-таки прислушаться к появляющимся слухам. А всё потому, что Дана Уайт заявил, что одиозный ирландец всё-таки вернётся в октагон . Подогревает интерес и сам Ноториус, который, по ощущениям, рвётся в клетку побыстрее. И для его возвращения, видимо, подобрали очень яркое противостояние.

Началось всё достаточно скромно. С того, что Уайт раскрыл подробности самих переговоров. И первая реплика президента UFC особенного оптимизма фанатам не добавляла. Напротив, многие посчитали, что это просто очередная попытка привлечь внимание к персоне Ноториуса. Особенно на фоне того, что Конора не оказалось в карде турнира в Белом доме. А ведь это решение вызвало очень большое количество вопросов. Однако тому же Майклу Чендлеру местечко на «лужайке» отыскалось. Но Дана был спокоен: «Нет, пока никаких обновлений, однако мы, очевидно, разговариваем с Конором. Но пока даже близко неизвестны сроки его возвращения. У нас сейчас нет даты для Конора. Даже близко».

Следующим моментом стало то, что Макгрегор отбыл 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил UFC. На это обратил внимание портал Bloody Elbow. В 2024 году Макгрегор пропустил три попытки тестов на допинг, последняя из которых должна была пройти 20 сентября. Именно с этой даты начался отсчёт дисквалификации Конора, который, в свою очередь, признал вину. Срок отстранения ирландца от участия в поединках подошёл к концу 20 марта . И фактически Ноториус получил официальную возможность драться в лучшем промоушене на планете. Естественно, многие бойцы моментально воспользовались ситуацией. И заявили о желании разделить октагон с ирландцем.

Конор Макгрегор Фото: Brandon Magnus/Getty Images

И понеслось. Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани рассказал, что недавняя встреча Макгрегора с боссами UFC прошла хорошо и была посвящена потенциальному возвращению Конора на турнире, который должен пройти на Международной бойцовской неделе в начале июля. Сам источник подчеркнул, что прямо сейчас возможность поединка для ирландца максимально высока: « Чтобы Конор не мог провести поединок 11 июля, должно случиться что-то ужасное . Сейчас им это [возвращение Макгрегора] необходимо как никогда прежде».

Следом в дело вступил сам Конор. Он, естественно, решил подогреть интерес к этой информации. И однозначно подтвердил инсайд. Правда, тут всё-таки стоит быть осторожными. Слишком уж часто Макгрегор заявлял, что будет драться, однако в итоге оставался в тени, до октагона так и не добирался. Но до этого момента всё шло исключительно от него. А теперь такой информацией всех снабжают авторитетные источники. Реплики Конора лишь добавили веса этим словам: «Слухи правдивы! Мистер Уверенность возвращается, чтобы снова спасти этот бойцовский бизнес! Звоните своей бабушке и скажите: «Бабуль, мы это сделали!» Смотрите и платите мне. Чёрт возьми, платите мне. Увидимся потом в казино. Мак вас всех любит, у меня есть любовь к вам всем. Это лёгкая работа. На всю жизнь и вечность — это Макгрегор! Эй, Paramount, скоро увидимся!»

На этом поток информации от Хельвани не иссяк. Напротив, он дополнил всё это новыми новостями. И они звучат максимально реалистично. Журналист заявил, что Конор проведёт следующий бой против экс-обладателя титула UFC – Макса Холлоуэя . Да, стороны пока не ударили по рукам, но диалог находится на продвинутой стадии. Моментально все заговорили о том, что парни способны закатить крутую рубку. И это стало логичным продолжением истории с недавним поединком за пояс BMF. Тогда Чарльза Оливейру многие обвиняли в том, что он сознательно сушил бой. И одним из главных хейтеров был… Да, тот самый Конор. Теперь же Макгрегор может получить прекрасную возможность закатить ту самую рубку, которую так ждут фанаты.

Ещё один важный момент – принципиальность противостояния. Возможно, кто-то успел забыть, но Макгрегор и Холлоуэй уже дрались. Случилось это в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26. Для Конора этот бой был всего лишь вторым в организации. Поэтому ни о каких главных событиях не шло и речи. Макгрегор тогда победил единогласным решением судей. А теперь у Макса будет отличная мотивация поквитаться с обидчиком за то самое поражение. Поэтому, можно не сомневаться, Жнец выйдет в октагон за нокаутом. А это добавляет противостоянию огня.

Макс Холлоуэй и Конор Макгрегор Фото: Josh Hedges/Getty Images

В противостояние Конора и Макса действительно хочется поверить. 2026 год в смешанных единоборствах пока получается тихим. Макгрегор и Холлоуэй могут всё изменить. Конечно, есть вопросы к спортивной составляющей. Слишком уж сильной может оказаться разница в готовности бойцов. Однако если Конор найдёт в себе мотивацию пошуметь, а не разбрасываться наследием, он будет заряжен на 100%. В Макгрегоре всегда была магия. Пора её высвободить вновь.