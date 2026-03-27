Эмеев встретит Шлеменко в АСА. И сразу его проводит

19 июня в Омске состоится большой турнир лиги АСА. И, конечно, событие не могло обойтись без поединка главной местной звезды в смешанных единоборствах – легендарного Александра Шлеменко. Шторм не так давно подписал контракт с промоушеном, а теперь получил и первого соперника. Александр разделит клетку с бывшим бойцом UFC Рамазаном Эмеевым.

Особой неожиданностью этот анонс не стал, бойцы обменялись репликами в Сети после того, как Шлеменко стал частью АСА. Рамазан заявил, что будет рад поприветствовать легенду в новой лиге, Александр не стал отказываться от поединка, напомнив, что их бой должен состояться ещё 10 лет назад.

«Рамазан, ну вот я наконец-то в ACA. Этот бой мы могли провести за пояс М-1 в июне 2016 года, но у тебя тогда что-то не получилось. Нет проблем, раз ты так хочешь – давай подерёмся в июне 2026 года на турнире ACA в Омске. Я готов. Скоро увидимся», – написал Шлеменко в своём телеграм-канале.

10 лет назад, конечно, бой Шлеменко и Эмеева вызвал бы куда больший ажиотаж, нежели сейчас. Тогда оба бойца были в более оптимальной форме, однако не срослось. Эмеев перебрался в UFC, где провёл восемь поединков, Александр же вернулся в Bellator, где устроил знаменитую рубку с Гегардом Мусаси, а затем стал выступать в России.

Сейчас Шлеменко уже 41 год, Эмееву – 38, но при этом их противостояние всё равно приковывает внимание фанатов. У обоих колоссальный опыт, в том числе в сильнейших мировых промоушенах. Рамазан, например, последний поединок в UFC провёл против Джека Делла Маддалены – того самого австралийца, который ещё недавно владел поясом в полусреднем дивизионе. Ну а про опыт Шлеменко и говорить не нужно, у Шторма за плечами больше 80 поединков.

Правда, конечно, нюанс – это актуальная форма. Шлеменко в последних боях выступал либо в лиге RCC, либо в собственном промоушене, и нельзя сказать, что Александр там блистал. Да, из последних поединков можно выделить победу над Анатолием Токовым, который после того боя и вовсе куда-то пропал с радаров, но на этом, пожалуй, всё. Кёртис Миллендер и Гильерме Кадена, с которыми Шлеменко дрался в рамках Shlemenko FC – это скорее соперники для статистики, их имена вы вряд ли слышали и вряд ли ещё когда-то услышите. Ну а в RCC два последних боя Александр проиграл Владиславу Ковалёву, что только подтверждает тот факт, что время берёт своё. Вряд ли пиковый Шлеменко почувствовал бы сопротивление Белаза, но на пятом десятке форма у Александра уже не та, что раньше .

И, конечно, поэтому переход Шлеменко в АСА вызывает вопросы. Да, Александр не говорил о завершении карьеры, намекал, что хочет сначала провести 100 поединков в карьере, а затем и вовсе одержать 100 побед. Но с такими целями перебираться в, пожалуй, самую конкурентную со спортивной точки зрения лигу страны – это утопия. Одно дело бить ноунеймов в собственном промоушене, другое – проводить бои с серьёзной оппозицией.

Есть ощущение, что Эмеев может стать первым и последним соперником Шлеменко в АСА. В бою с Ковалёвым Шторм не справлялся с борьбой Белаза, в итоге «уснув» в партере. Естественно, теперь все соперники Александра будут делать акцент именно на борьбе, а в АСА борцов хоть отбавляй – тот же Эмеев с базой вольной борьбы и с очень вязким стилем, который вряд ли подойдёт Шлеменко. Да, Рамазану тоже под 40 лет, и он далёк от своей оптимальной формы, однако всё же форма эта куда лучше, чем у Шлеменко. Например, летом 2022 года Рамазан ещё дрался в UFC, а Шторм проигрывал нокаутом никому ранее не известному сербу Александру Иличу. А сейчас Эмеев и вовсе идёт на серии из трёх побед, в том числе совсем недавно одолел бывшего чемпиона М-1 Артёма Фролова .

Рамазан Эмеев в бою с Джеком Делла Маддаленой Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Конечно, Шторм – безусловная легенда, и то, что он вписывается в конкурентную лигу на пятом десятке, только добавляет к нему уважения. Но при этом нельзя не сказать, что Шлеменко с этим переходом опоздал. Рассчитывать на что-то серьёзное в плане титульных амбиций, учитывая нынешнее состояние Александра, вряд ли приходится – в лиге полно крепких парней, которые нынешнего Шлеменко могут пройти без проблем, в том числе и Эмеев. Так что перспективы Шторма, при всём уважении к его заслугам, крайне туманны. Есть ощущение, что бой с Рамазаном может стать единственным для Шлеменко в новой лиге. Если Александр проиграет досрочно или без шансов по очкам, то вряд ли сможет рассчитывать на какую-то серьёзную и звёздную оппозицию в ближайшем будущем. А драться с молодыми и голодными проспектами Шторму нет смысла.