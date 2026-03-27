Итаума – «золотой ребёнок» бокса. Биография вундеркинда, покоряющего «королевский» вес

28 марта в Манчестере, Англия, на «Co-op Live Arena» пройдёт вечер профессионального бокса от Queensberry Promotions «Великолепная семёрка». Главным событием станет бой в супертяжёлом весе, в котором восходящая звезда Мозес Итаума встретится с опытным Джермейном Франклином.

Естественно, основное внимание будет приковано к представителю Великобритании. Итаума – настоящий вундеркинд профессионального бокса. 21-летний талант быстро ворвался на профессиональную сцену и буквально разрывает её классными выступлениями. Поэтому теперь на него возлагают большие надежды. И, кажется, сам Мозес готов их полностью оправдать.

Повсюду иностранец

Итаума – молодой талант. Он родился 28 декабря 2004 года в Словакии, в городе Кежмарок. Примечательно, что случилось это в интернациональной семье. Отец Мозеса – нигериец, а мать – словачка. В итоге сначала Итаума пытался освоиться в Словакии. Но сделать этого не получилось, причём у всей семьи. Отец и мать боксёра рассказывают, что не раз сталкивались с проявлениями расизма на родине мальчика. А ещё быстро поняли, что Словакия не может предложить таких возможностей, как, например, Англия. Поэтому со временем отправились именно туда.

Примечательно, что с молодого возраста стало понятно – парень будет увлекаться боксом. А всё потому, что именно этот вид спорта активно осваивал его старший брат – Кэрол. И делал это достаточно успешно. Для Мозеса бокс стал всем. И возможностью громко заявить о себе, заставив замолчать всех насмехающихся. И шансом заработать для своей семьи, обеспечить ей безбедную старость. Поэтому Итаума последовал примеру брата и занялся боксом. С первых же шагов в этом виде спорта стало понятно, что у мальчишки талант. И его необходимо было развивать всеми силами.

Любительская карьера – яркая вспышка

В любительском боксе карьера Итаумы развивалась стремительно. Первые успехи не заставили себя долго ждать. Уже в мае 2017 года Мозес завоевал золото на чемпионате Англии среди юношей. Через год стал чемпионом Европы в той же возрастной категории. На тот момент ему было всего 14 (!) лет . Уже тогда стало понятно, что растёт настоящий вундеркинд – невероятный талант. Он продолжал собирать награды, завоёвывать кубки, штамповать медали. И, что главное, у многих супертоповых боксёров на любительском уровне полно поражений. Но не у Итаумы. У него безупречный любительский рекорд – 22-0.

С самого начала всем было видно, что Мозес – настоящая машина. Атлетичный, габаритный, с классным размахом рук. А ещё любительский уровень наглядно продемонстрировал, что Итаума станет крутым нокаутёром. Всё потому, что за этот отрезок получилось одержать 10 досрочных побед. И это при коротких поединках, когда сложно нанести большое количество урона. Но Мозеса отличал тайминг, он классно перемещался на ногах, выглядел на две головы сильнее любого оппонента. Естественно, такой парень не мог долгое время оставаться без пристального внимания со стороны промоутеров.

Контракт, который изменил жизнь

В январе 2023 года жизнь Итаумы резко изменилась. А всё потому, что он подписал контракт с компанией Queensberry Promotions. Она принадлежит опытному Фрэнку Уоррену, который прекрасно знает, как растить суперзвёзд. В итоге для боксёра начали создавать все условия, чтобы он буквально взлетел по лестнице в тяжёлом весе. Парень за первый год на профессиональном уровне насобирал семь (!) побед . Да, при этом Уоррен старался беречь паренька и вести его поступательно. Но делал всё, чтобы фамилия Итаумы наводила ужас. Пять из семи поединков завершились в первом же раунде.

Уже тогда стало понятно, что Мозес – будущее профессионального бокса. В тяжёлом весе сложное время. Ветераны совсем скоро отправятся на пенсию, молодых звёзд не так много. И Итаума вспыхнул в самый нужный момент. Он моментально приковал к себе внимание, заставил говорить о себе. За 2024 год Мозес отправил в свою копилку ещё четыре победы. Фрэнк решил не сильно истязать своего подопечного. Темп стал более размеренным, поступь – спокойной и уверенной. Складывалось отчётливое впечатление, что слава не за горами.

Сравнения с Майком Тайсоном и первые громкие успехи

Итауму сравнивают с Тайсоном. В этом нет ничего удивительного. Они достаточно сильно схожи в плане поведения в ринге. Оба – крутые нокаутёры. А ещё Железный Майк, в отличие от многих легенд, раскрылся в раннем возрасте. Теперь по тому же пути пытается пройти и Мозес. Итаума начинал 2025 год в статусе бойца, который готов получать громкие вызовы. И он их получал. Удалось расправиться с Майком Балогуном (21-0) и Диллианом Уайтом (31-3). На всё про всё ему потребовалось… 5 минут 45 секунд. Естественно, сразу заговорили о будущем боксёра.

Итаума исповедует крайне агрессивный стиль. Сейчас многие фанаты огульно критикуют боксёров. За отсутствие желания драться с максимальной самоотдачей, искать возможность форсировать события и давить. Это всё вообще не про Итауму. Мозес с первых минут старается наседать на оппонентов. Достаточно просто отметить, что лишь два его поединка продлились дольше двух раундов. Итаума может стать тем самым боксёром, который даст людям «хлеба и зрелищ». В нынешних условиях это невероятно важно. Да, для тяжёлого веса это опасный путь. Всегда можно нарваться на лаки-панч. Однако таких бойцов невероятно любят. А если у Итаумы железный «держак», то такие вещи вряд ли будут ему страшны.

Грандиозное будущее не за горами

Сейчас Мозесу 21 год. Он не афиширует своё семейное положение, является довольно скрытным. Но уже сейчас можно констатировать – боксёра ждёт огромное будущее. У парня была шикарная любительская карьера, теперь всё складывается круто и по профессионалам. Возможно, Итаума успеет зацепить закат легенд и всё-таки подерётся с Александром Усиком и/или Тайсоном Фьюри. Желание такое совершенно точно есть. И если Мозес сможет заполучить две такие фамилии в послужной список, то будет способен вырасти в самого культового представителя «королевского» веса в истории.