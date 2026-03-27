«Наследник» Чимаева снова на одном турнире с Борзом. Сусуркаев готов стать большой звездой

UFC продолжает радовать фанатов интересными анонсами. Особенно интригующим для болельщиков из России уже сейчас выглядит кард турнира UFC 328. Повышает интерес и то обстоятельство, что состоится он в ночь с 9 на 10 мая. Довольно давно стало известно, что ивент возглавят Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд. А теперь событие пополнил ещё один россиянин. Свой очередной поединок проведёт Байсангур Сусуркаев . В соперники ему отрядили Джордена Сантоса. И, естественно, все в очередной раз заметили, что Борз выступит со своим «наследником» на одном турнире. Кажется, для парней это уже становится доброй традицией.

Стоит отметить, что пока Сусуркаев и Чимаев действительно неразлучны. Дебютировал в UFC Байсангур на турнире UFC 319. Там получилось оказаться сильнее Эрика Нолана. Причём выйти в клетку пришлось на очень коротком уведомлении – через четыре дня после предыдущего боя. С задачей Сусуркаев справился на отлично. А в главном поединке вечера Чимаев завоевал титул чемпиона UFC, справившись с Дрикусом дю Плесси. Уже тогда Байсангур подшучивал, что стал для Борза счастливой приметой. А Хамзат очень высоко оценил навыки дебютанта. Ещё перед боем Нолан подшучивал над Сусуркаевым. На это ответил сам Борз: « Он лучше меня, брат . Не переживай, он тебя нокаутирует».

После этого Сусуркаев выступил на турнире UFC 322. Чимаев там не бился. И в углу места не занимал. Но зато принимал активное участие в подготовке бойца. Поэтому было очень любопытно понаблюдать за тем, как именно будет выглядеть Байсангур. Парень добыл важнейшую победу над Эриком Макконико. Получилось нокаутировать оппонента в третьем раунде. Но многие подметили, что пересечения Сусуркаева и Чимаева – не только внешние и статистические. Сложилось ощущение, что в определённый момент у россиянина просто «кончился бензин». Такие же проблемы раньше преследовали самого Борза. Но это лишь дало повод лишний раз провести работу над ошибками.

К UFC 328 парни также готовятся вместе . Об этом рассказал сам Сусуркаев. Правда, подметил, что пока процесс только налаживается, а впереди – огромный путь. Но вновь бросается в глаза то, что Байсангура практически опекает Хамзат. Он может не только способствовать тренировкам. Нет никаких сомнений, что Чимаев много подсказывает и в других планах: ментальном, психологическом. Сам Сусуркаев в восторге от возможности тренироваться с чемпионом. И предрекает его очередную победу: «Мы готовимся вместе к турниру с Хамзатом. Пока мы оба не в самой лучшей форме, но спарринги уже начали. Я думаю, в бою Хамзата со Стриклендом мы увидим удушающий во втором-третьем раунде. Этот поединок – лёгкая прогулка для Хамзата».

Сусуркаев (11-0) постепенно начинает получать более интересную оппозицию. Теперь его проверит на прочность бразилец Сантос (12-2). Он является универсалом, выглядит очень разносторонне. Правда, многие вновь упрекают UFC в том, что Байсангур получил далеко не топа. В лучшей лиге на планете у Джордена 1-1. Но есть ощущение, что болельщики немного спешат. Да, Чимаев изначально дрался часто и много побеждал. Но в итоге получил возможность повесить на своё плечо пояс через пять лет после попадания в промоушен. И Сусуркаева теперь могут вести более аккуратно, пока что избегать острых углов.

Шанс для Сусуркаева – отличный. Он готовится в максимально комфортных условиях. Выступит на одном турнире с Хамзатом. И даже попытается сам помочь Чимаеву: и в подготовке, и на арене. Есть ощущение, что после бразильца россиянину могут давать намного более «сочную» оппозицию. Но для начала нужно разобраться с Сантосом. А нам осталось проверить, стали ли Борз и Байсангур хорошей приметой друг для друга.