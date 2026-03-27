Перебил бородача в родном Екатеринбурге. Хамзин защитил титул Karate Combat!

Заокеанские промоушены не ограничиваются UFC и PFL. Если бы существовал конкурс на самую оригинальную лигу, явным претендентом на победу был бы Karate Combat. Непривычные правила, нестандартная площадка и яркие нокауты оказались востребованы: относительно молодая организация прочно заняла свою, пусть и не самую большую, нишу в профессиональных единоборствах США. Там уже успело выступить несколько звёзд и, что особенно приятно, в Karate Combat заблистал Ильяс Хамзин.

В какой-то момент могло показаться, что карьера Хамзина слишком забуксовала в родном Екатеринбурге — спортсмен будто бы завис в зоне комфорта. Но стоит отдать Ильясу должное: он рискнул и перебрался в США, в относительно незнакомый промоушен. Путь в Karate Combat начался с обидной дисквалификации, зато потом россиянин разбил нескольких соперников подряд и завоевал чемпионский пояс. Сегодня Хамзин проводил первую защиту титула, причём в Екатеринбурге, а его соперником был крепкий Алекс Лоорэ.

На старте поединка бойцы не торопились лететь вперёд. Оба спортсмена включали лоу-кики, особенно хорошо они удавались Хамзину, который раз за разом отбивал сопернику переднюю ногу. Потом Ильяс тряхнул Лоорэ ударом в голову, попытался добить в партере, но рефери быстро поднял спортсменов в стойку. Постепенно и француз поймал свой темп, отметившись удачной подсечкой и парой классных атак. Первый раунд закончился в агрессивном размене. В перерыве, кстати, Хамзин выслушал несколько полезных советов от Петра Яна.

И второй раунд начался с агрессивных и точных атак россиянина. Ильяс хорошо попадал с рук, вбил в соперника хай-кик и поставил французу большую гематому. Претендент находился в режиме выживания и откровенно тянул время, с трудом выстояв до перерыва — помогло то, что Хамзин откровенно подустал. В третьем раунде Ильяс не так рвался вперёд, в основном работая одиночными с дистанции. Лоорэ тоже порой попадал, сделав ставку на встречные удары. Общий темп был не особо высоким: за Хамзина говорили точность и активность, хотя нельзя было сказать, что он тотально превосходит оппонента.

Четвёртый раунд активнее начал претендент, а вот россиянин будто бы немного расслабился и вдобавок не следовал советам из угла — не бил лоу-кики и слишком часто вставал в стойку левши. Лоорэ провёл успешную подсечку, накидал несколько ударов сверху и в целом выглядел чуть предпочтительнее. Зато в пятом раунде Ильяс снова держал всё под контролем: неторопливо разбивал оппонента с дистанции и почти не получал в ответ. Как итог — победа единогласным судейским решением. Хамзин успешно защитил чемпионский пояс Karate Combat!