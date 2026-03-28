Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Мозес Итаума – Джермейн Франклин, бокс 28 марта 2026 года, прямая онлайн-трансляция, эфир, лайв, результаты

Итаума – Франклин: молодая суперзвезда продолжает покорять «королевский» вес! LIVE
Сергей Сорокин
Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Комментарии
Мозес и Джермейн готовы закатить яркую рубку. Фанаты ждут досрочный финиш.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

28 марта в Манчестере, Англия, на «Co-op Live Arena» пройдёт вечер профессионального бокса от Queensberry Promotions «Великолепная семёрка». Главным событием станет бой в супертяжёлом весе, в котором восходящая звезда Мозес Итаума встретится с опытным Джермейном Франклином.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Мозес Итаума — Джермейн Франклин
29 марта 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Мозес Итаума
Не началось
Джермейн Франклин

Изначально бой планировался на 24 января, но из-за травмы Итаумы его перенесли. Мозесу всего 21 год, он уже наколотил рекорд 13-0 и 11 раз досрочно останавливал соперников. В последнем поединке юный британец уничтожил своего именитого соотечественника Диллиана Уайта, нокаутировав того за две минуты. Теперь – очередной тест в лице крепкого Франклина (24-2), который проигрывал только Энтони Джошуа и как раз Уайту. Оба раза – решениями.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

21-летний нокаутёр примеряет на себя статус суперзвезды:
Итаума — машина. 5 причин, почему юный великан может стать новым Тайсоном
Live Сергей Сорокин

⭐️ «Надежда тяжёлого веса. Но не единственная». Сланов высказался об Итауме

Российский тренер Виталий Сланов высказался о 21-летнем британском супертяжеловесе Мозесе Итауме, который в ночь с 28 на 29 марта мск на площадке спортивного комплекса Co-op Live Arena в британском Манчестере сразится с 32-летним американцем Джермейном Франклином.

«Итаума – очень талантливый боксёр. Это показал его бой с Уайтом. Говорят, на тренировках Мозес творит чудеса. Дерётся с Франклином. Крепкий парень. У него всего лишь два проигрыша. Причём оба раза проиграл по очкам. А с Джошуа даже забрал какие-то раунды. Ждём. Если и тут Итаума проявит себя ярко, это будет серьёзной заявкой.

Мозес — надежда тяжёлого веса. Но не единственная. Там много молодых ребят. Талантливых, способных. В первой сотне много хороших боксёров, которые могут в ближайшие годы громко заявить о себе», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

10:47 Сергей Сорокин

Прямая трансляция турнира с боем Итаума – Франклин

Трансляция турнира будет доступна на платформе DAZN. В России поединок Итаумы и Франклина покажет Amediatekа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

10:47 Сергей Сорокин

😡 Непобеждённый боксёр из Великобритании отреагировал на отказ Усика драться с ним

21-летний обладатель титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британец Мозес Итаума отреагировал на отказ 39-летнего чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика драться с ним.

«Послушайте, он должен что-то сказать СМИ. Послушайте, я очень уважаю Усика. Я не обижаюсь, потому что знаю, что это неправда. Люди могут быть не теми, кем они являются на камеру. Усик имеет что сказать СМИ.

Если у меня будет возможность, ею воспользуюсь. Если нет, то нет. Чувствую, что люди хотят видеть что-то другое от Усика. Поэтому бой с Тайсоном Фьюри — это то же самое. Рико… Кстати, я его большой поклонник. Это что-то другое. Фабио Уордли — это совсем другой бой», — сказал Мозес в интервью на YouTube-канале iFL TV.

10:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Итаума – Франклин

28 марта в Манчестере, Англия, на «Co-op Live Arena» пройдёт вечер профессионального бокса от Queensberry Promotions «Великолепная семёрка». Турнир начнётся в 20:00 мск.

10:46 Сергей Сорокин

❌ «Не хочу ломать ему карьеру». Усик исключил проведение боя с непобеждённым боксёром

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик исключил возможность боя с не имеющим поражений 21-летним обладателем титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британцем Мозесом Итаумой.

«Нет, я не хочу драться с Итаумой, потому что он молодой парень. Не хочу ломать ему карьеру», — приводит слова Усика журнал The Ring.

10:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с боем Итаума – Франклин

  • Мозес Итаума — Джермейн Франклин;
  • Уилли Хатчинсон — Эзра Тейлор;
  • Лиам Дэвис — Франческо Гранделли;
  • Шакиэль Томпсон — Брэд Полс;
  • Натан Хини — Джером Уорбертон;
  • Нельсон Бирчалл — Райан Гриффитс;
  • Джон Джо Кэрриган — Данни Костелло;
  • Адам Хамед — Кейси Брэднум;
  • Алекс Мёрфи — Джош Холмс;
  • Майкл Гомес-младший — Джордан Флинн.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android