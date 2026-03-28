Итаума – Франклин: молодая суперзвезда продолжает покорять «королевский» вес! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
28 марта в Манчестере, Англия, на «Co-op Live Arena» пройдёт вечер профессионального бокса от Queensberry Promotions «Великолепная семёрка». Главным событием станет бой в супертяжёлом весе, в котором восходящая звезда Мозес Итаума встретится с опытным Джермейном Франклином.
Изначально бой планировался на 24 января, но из-за травмы Итаумы его перенесли. Мозесу всего 21 год, он уже наколотил рекорд 13-0 и 11 раз досрочно останавливал соперников. В последнем поединке юный британец уничтожил своего именитого соотечественника Диллиана Уайта, нокаутировав того за две минуты. Теперь – очередной тест в лице крепкого Франклина (24-2), который проигрывал только Энтони Джошуа и как раз Уайту. Оба раза – решениями.
⭐️ «Надежда тяжёлого веса. Но не единственная». Сланов высказался об Итауме
Российский тренер Виталий Сланов высказался о 21-летнем британском супертяжеловесе Мозесе Итауме, который сразится с 32-летним американцем Джермейном Франклином.
«Итаума – очень талантливый боксёр. Это показал его бой с Уайтом. Говорят, на тренировках Мозес творит чудеса. Дерётся с Франклином. Крепкий парень. У него всего лишь два проигрыша. Причём оба раза проиграл по очкам. А с Джошуа даже забрал какие-то раунды. Ждём. Если и тут Итаума проявит себя ярко, это будет серьёзной заявкой.
Мозес — надежда тяжёлого веса. Но не единственная. Там много молодых ребят. Талантливых, способных. В первой сотне много хороших боксёров, которые могут в ближайшие годы громко заявить о себе», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Прямая трансляция турнира с боем Итаума – Франклин
Трансляция турнира будет доступна на платформе DAZN. В России поединок Итаумы и Франклина покажет Amediatekа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😡 Непобеждённый боксёр из Великобритании отреагировал на отказ Усика драться с ним
21-летний обладатель титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британец Мозес Итаума отреагировал на отказ 39-летнего чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика драться с ним.
«Послушайте, он должен что-то сказать СМИ. Послушайте, я очень уважаю Усика. Я не обижаюсь, потому что знаю, что это неправда. Люди могут быть не теми, кем они являются на камеру. Усик имеет что сказать СМИ.
Если у меня будет возможность, ею воспользуюсь. Если нет, то нет. Чувствую, что люди хотят видеть что-то другое от Усика. Поэтому бой с Тайсоном Фьюри — это то же самое. Рико… Кстати, я его большой поклонник. Это что-то другое. Фабио Уордли — это совсем другой бой», — сказал Мозес в интервью на YouTube-канале iFL TV.
Дата и время турнира с главным боем Итаума – Франклин
28 марта в Манчестере, Англия, на «Co-op Live Arena» пройдёт вечер профессионального бокса от Queensberry Promotions «Великолепная семёрка». Турнир начнётся в 20:00 мск.
❌ «Не хочу ломать ему карьеру». Усик исключил проведение боя с непобеждённым боксёром
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик исключил возможность боя с не имеющим поражений 21-летним обладателем титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британцем Мозесом Итаумой.
«Нет, я не хочу драться с Итаумой, потому что он молодой парень. Не хочу ломать ему карьеру», — приводит слова Усика журнал The Ring.
Полный кард турнира с боем Итаума – Франклин
- Мозес Итаума — Джермейн Франклин;
- Уилли Хатчинсон — Эзра Тейлор;
- Лиам Дэвис — Франческо Гранделли;
- Шакиэль Томпсон — Брэд Полс;
- Натан Хини — Джером Уорбертон;
- Нельсон Бирчалл — Райан Гриффитс;
- Джон Джо Кэрриган — Данни Костелло;
- Адам Хамед — Кейси Брэднум;
- Алекс Мёрфи — Джош Холмс;
- Майкл Гомес-младший — Джордан Флинн.