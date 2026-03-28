Не потянул топов, но ещё пригодится UFC. Копылов перезагружает карьеру

Роман Копылов идёт на серии из двух поражений. 4,5 года назад россиянин уже был в таком положении — проиграл Карлу Роберсону и Альберту Дураеву на старте карьеры в UFC, однако сумел собраться и реабилитировался. Сейчас ситуация отличается тем, что Роман уступил топовым бойцам. Сначала не справился с Пауло Костой и вылетел из рейтингов, затем проиграл Грегори Родригесу.

Роман Копылов Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Симптоматично, что оба этих боя в целом прошли по одному сценарию — Копылов терялся под прессингом, пассивничал, его перебивали в два раза, и в целом пребывание россиянина в октагоне заставляло задаваться вопросом: а что вообще происходит с ярким и умелым ударником? Косвенно эти ощущения подтвердил и менеджер бойца Евгений Шевченко — он отметил возможные проблемы с психологией: «UFC второй раз даёт Роману шанс проявить себя на крупном номерном турнире – и снова отрицательный результат. Родригес ничем не удивил, но выиграл бой за счёт активности, в то время как Роман временами неплохо попадал, однако в целом делал недостаточно для победы. Вероятно, проблема Романа носит психологический характер: пока он не может справиться с давлением больших арен. Его сковывают важность [поединков] и большие ожидания. У Копылова есть ещё один бой по действующему контракту. И в следующем поединке хотелось бы видеть больше агрессии и желания победить».

Теперь Копылов возвращается на турнире UFC 328 в ночь на 10 мая. В соперниках снова бразилец — Марко Тулио. Но если Коста и Родригес и сейчас находятся в топ-15 среднего дивизиона, то новый соперник Копылова в UFC провёл три боя и в последнем из них был нокаутирован Кристианом Лероем Данканом. Побеждал Тулио Игоря Потерю и Тришона Гора — обоих досрочно. Глобально Марко в UFC ещё не показал себя бойцом высокого уровня, и поединок с Копыловым, ещё недавно бойцом топ-15, для него неплохой аванс. А для самого Романа это хороший шанс вернуться на победную тропу.

Тулио работает агрессивно, может давить, но Копылов на порядок выше уровнем как боец и должен справляться с таким соперником. Вопрос в психологии – всё же часто бывает так, что из-за необходимости закрыть серию поражений спортсмен перегорает и не показывает всех своих умений. Важно, чтобы Копылов в лагере провёл работу в том числе и над этим.

Что касается дальнейших перспектив Романа, то надо сделать заявление для руководства UFC. В руководстве в россиянина всё ещё верят — менеджер бойца сообщил, что Копылов согласовал условия нового контракта на четыре боя. Возможно, чего-то значимого в организации Роман уже не достигнет, зато ярким выступлением в предстоящем бою докажет, что действительно нужен промоушену. Чемпионство, скорее всего, для Копылова — недосягаемая высота, однако он и боец уже немолодой. Об этом часто забывают, но в мае россиянину исполнится 35 лет. Нужно сосредоточиться на других вещах — чаще драться и больше зарабатывать. Ударка у россиянина красивая, бьётся он креативно и зачастую высекает искры, таких людей ценят даже при отсутствии чемпионских перспектив, потому что за их счёт можно усилить любой кард. Копылову надо напомнить, что он относится именно к таким бойцам, и провести небольшую перезагрузку карьеры, сбросить психологический груз.

К тому же Роман явно достиг своего потолка. Даже в боях с середняками Копылов допускал многовато ошибок в защите, позволял по себе попадать, но переигрывал оппонентов. Как только уровень оппозиции подрос, стало ещё сложнее. В прошлый раз, когда у россиянина была серия поражений, он отправился в Дагестан, где подтянул борьбу и защиту от неё до неплохого уровня. Однако дальше уже не продвинуться, топов он не осилил, сейчас суть перезагрузки лежит в области психологии, а не в прокачке каких-либо навыков.

Бой с Тулио станет хорошим индикатором, чтобы понять, чего ждать от Копылова дальше. Сможет ли он оставить неудачи позади и начать снова демонстрировать красивые бои и оформлять эпичные нокауты или окончательно сдуется, получив третье поражение в ряд? И, конечно, будем надеяться, что в октагоне будет лучшая версия Романа.