Йоэль Ромеро был прекрасен, но проиграл Вагабу Вагабову. Справедливо?

Сегодня, 28 марта, в Санкт-Петербурге прошёл турнир по кулачным боям IBA Bare Knuckle 4. Главным событием вечера стал бой двух звёзд — россиянин Вагаб Вагабов встретился с легендарным кубинцем Йоэлем Ромеро, который большинству известен по выступлениям в UFC, где претендовал на пояс чемпиона в среднем весе.

Для Вагабова это был дебют в боях на голых кулаках. В последние годы 40-летний спортсмен активно пробовал себя в разных дисциплинах. С 2022 года Вагаб бился по правилам бокса, ММА, бокса в клетке, кикбоксинга и модифицированного кикбоксинга в маленьких перчатках. На этом отрезке Вагабов проиграл только Дмитрию Кудряшову в боксе и одержал шесть побед, в том числе над Иваном Штырковым. Бой с Ромеро должен был стать для россиянина первым с февраля 2025 года.

Солдат Бога тоже, как и Вагабов, уже отошёл от ММА, но в свои 48 лет продолжает активно выступать. В ноябре 2024-го Ромеро дебютировал в новообразованной лиге Dirty Boxing и одержал там две победы. В сентябре 2025 года Йоэль успешно дебютировал в боях на голых кулаках и досрочно победил Тео Дукаса. После этого кубинец выступал в лиге RAF по вольной борьбе, а также должен был провести ещё один поединок в Bare Knuckle FC, но не вышло. С таким бэкграундом популярный боец подошёл ко встрече с Вагабовым, где многие считали его очень большим андердогом.

Как это часто бывает в поединках с участием Ромеро, всё началось очень неспешно. За первый раунд бойцы выбросили всего четыре точных удара (3:1 в пользу Вагабова) и просто пытались друг друга прочитать. Лучше это получилось у Ромеро, потому что со второго раунда он стал чувствовать себя достаточно комфортно: сам инициировал атаки на скачке́, попадал и вынуждал Вагабова активно отвечать. Причём Вагаб за несколько попаданий сумел открыть небольшую сечку Ромеро над глазом и оставить гематому.

С каждым раундом интенсивность боя становилась выше – как и напряжение. И в третьем раунде возник самый спорный эпизод — одна из атак Ромеро заставила Вагабова пятиться, и он потерял равновесие у канатов, после чего рефери отсчитал нокдаун. Вагаб не согласился и показал, что Йоэль попал ему в руку. Повтор позже подтвердил слова россиянина, зато сразу же возросли скорости, и бойцы добавили в агрессии. Ромеро в разменах выглядел лучше: очень хорошо читал атаки Вагабова, показывал, что рефлексы и скорость в порядке, а попадания визуально выглядели тяжелее — Вагаб от них постоянно пятился и явно их опасался.

Нельзя сказать, что россиянин совсем уступал. Он сумел подбить Ромеро оба глаза, тоже бил тяжело, однако глобально не мог нащупать свою дистанцию и не чувствовал себя в безопасности. На этом фоне кубинец оставил лучшее впечатление. Однако судьи посчитали иначе — 48-47, 48-47 и 49-46 в пользу Вагабова. Болельщики явно остались в недоумении от решения, Альфредо Аудиторе тоже отдал предпочтение Ромеро, но сам Йоэль отнёсся ко всему спокойно. Кубинец просто заявил, что всем всё давно доказал. Это правда, однако не снимает вопроса — точно ли решение было справедливым?