Итаума не пощадил крепкого американца. Франклин рухнул лицом вперёд!

28 марта в Манчестере, Англия, на «Co-op Live Arena» прошёл вечер профессионального бокса от Queensberry Promotions «Великолепная семёрка». Главным событием стал бой в супертяжёлом весе, в котором восходящая звезда Мозес Итаума встретился с опытным Джермейном Франклином.

Изначально бой планировался на 24 января, но из-за травмы Итаумы его перенесли. Мозесу всего 21 год, он уже наколотил к поединку рекорд 13-0 и 11 раз досрочно останавливал соперников. В предыдущем противостоянии юный британец уничтожил своего именитого соотечественника Диллиана Уайта, нокаутировав того за две минуты. Теперь его ждал очередной тест в лице крепкого Франклина (24-2), который проигрывал только Энтони Джошуа и как раз Уайту. Оба раза – решениями.

С самых первых мгновений поединка стало понятно, чего стоит ждать фанатам. Итаума занял центр ринга и начал оказывать постоянное давление на соперника. Он выглядел намного спокойнее и агрессивнее. А главное, смотрелся свежее и быстрее. Поэтому достаточно быстро атаки Мозеса начали достигать своей цели. Естественно, Франклин прекрасно понимал, что такой вариант развития событий практически неизбежен. Поэтому собирался терпеть и выжидать своего шанса. А главное, ему пришлось много перемещаться на ногах, дистанцироваться, чтобы минимизировать количество «входящего» урона. Вот только «динамит» Итаумы начал работать слишком быстро. И было заметно, как жёстко Мозес потрясает своего соперника. Лишь в самом конце трёхминутки Джермейн немного ответил. Но тут же пропустил целую серию и едва не рухнул.

Во втором раунде Итаума пошёл развивать успех. Он почувствовал «вкус крови». И принял решение идти за максимально быстрым финишем. Франклину с каждым мгновением поединка становилось всё сложнее. А вся надежда была на крепкий «держак». Именно им и славился Джермейн, который никому и никогда ещё не проигрывал досрочно. Мозес же наслаждался происходящим. Он практически не пропускал ударов сам, зато набрасывал очень увесистые атаки. Причём работал по разным этажам, делал это красиво и уверенно. В определённый момент за Франклина стало просто страшно. Но он встряхивался и держался на ногах.

Давление Итаумы продолжилось. Уже к третьей трёхминутке стало понятно, что он не собирается уставать, сбавлять обороты. А вот Франклин замедлился, что было видно невооружённым взглядом. Мозес, как показалось, попытался немного растянуть удовольствие. В том числе и для того, чтобы подготовить себя к более громким вызовам. Но за 30 секунд до гонга внезапно выбросил шикарнейший удар, после которого Франклин рухнул на канвас. Джермейн встал, но нокдаун был отсчитан. И это стало первым тревожным звоночком.

Итаума продолжил зажимать оппонента. Быстро стало понятно, что Франклин будет закладываться на один размен, в котором попытается нащупать свой шанс. На дистанции не было видно, за счёт чего Джермейн вообще сможет перебить Мозеса, переработать его по очкам. Бросилось в глаза, что Итаума работает по определённому сценарию. Две минуты работает размеренно и спокойно. А на третьей начинает буквально разбивать оппонента, прижимая к канатам. Выбраться из-под такого «пресса» было практически невозможно.

В пятом раунде Мозес окончательно решил снимать все вопросы. Он начал активничать намного раньше. И несколько раз классно потряс оппонента. Но Франклин в очередной раз решил продемонстрировать, что сбить его с ног невероятно сложно. Вот только Итаума воспользовался этой бравадой оппонента. И попал так, что бедный Джермейн просто рухнул лицом вперёд. Судья тут же принял решение остановить поединок.

Итаума одержал 14-ю победу, причём 12 из них были добыты нокаутами. И сделал очередной шаг к своей цели. Кажется, после такого триумфа просто обязаны последовать громкие вызовы.