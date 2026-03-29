В стиле Хабиба! Постарнакова эффектно заборола бразильянку

В Питтсбурге, США, состоялся очередной турнир лиги PFL. Внимание отечественных фанатов было приковано к дебютному поединку непобеждённой Татьяны Постарнаковой, которая разделила клетку с бразильянкой Элорой Даной.

Постарнакова – новая российская звезда в женских боях. 25-летняя Татьяна ещё прошлой осенью подписала контракт с PFL, причём сделала это в статусе чемпионки промоушена «Наше дело». На родине Постарнакова ярко проявляла себя, особенно в борьбе. У Татьяны отличные навыки в грэпплинге, в работе на земле, чем, собственно, она часто пользовалась в своих поединках. Причём партер у Постарнаковой активный: Татьяна не просто переводит соперниц ради перевода, а постоянно работает на земле, выбрасывает удары и, конечно, старается выйти на приёмы – в её активе четыре победы сабмишеном.

Но выступать в не самом сильном промоушене в России – это одно, а залетать в одну из сильнейших лиг мира – совершенно другое. Татьяна заходила в PFL с солидным для женских боёв рекордом 6-0, с большими амбициями, нацеливаясь на чемпионский пояс. В том числе Татьяна заявила, что жаждет подраться с одной их главных звёзд лиги – Дакотой Дитчевой. Но для этого россиянке как минимум нужно было успешно дебютировать в промоушене, а в соперницах у Татьяны оказалась непростая бразильянка Элора Дана.



Дана на два года старше Постарнаковой, начинала карьеру в Бразилии, где набила рекорд 7-0. При этом, как и Татьяна, бразильянка неплохо чувствовала себя на земле – четыре победы также были одержаны приёмами. В PFL Элора дебютировала в поединке с другой россиянкой Дианой Авсараговой, и снова продемонстрировала свои навыки грэпплинга, победив досрочно в партере. Но в последнем поединке Дана уступила Лиз Кармуш, потерпев первое поражение в карьере, так что для неё бой с Постарнаковой был не менее важен – нужно было закрывать неудачу.

Практически без разведки начали бой Татьяна и Элора. Постарнакова неплохо выбросила несколько двоек с дистанции, но затем пропустила правый прямой от Даны и оказалась на полу уже в первые 30 секунд поединка — крайне тревожный старт боя. Но россиянка грамотно схватила соперницу в партере, попыталась связать бразильянку и прийти в себя на земле. После этого Татьяна сумела перевернуть Дану и оказаться сверху вплоть до конца отрезка. Россиянка стала выбрасывать удары, Элора периодически угрожала удушающими и болевыми приёмами, но инициатива была именно за Татьяной, которая после обескураживающего начала переломила ход первого раунда.

Второй отрезок Дана начала с прессинга, Татьяна же хорошо двигалась, использовала джеб и в целом неплохо смотрелась в работе с дистанции на руках. Элора несколько раз донесла до цели всё тот же правый прямой, но на этот раз Постарнакова выстояла и в ответ сумела эффективно пройти в ноги. На земле Татьяна пыталась действовать из гарда соперницы, выбрасывала удары и по корпусу, и по голове, Дане удалось подняться в стойку только за полторы минуты до гонга, правда, ненадолго: россиянка вставила хорошую «вертушку» в корпус, после чего снова зашла в борьбу, где, несмотря на ошибку, сумела закончить раунд в атакующей позиции.



Ничего не стала менять Постарнакова в третьем отрезке. Борьба россиянки работала в этом поединке, и она ей пользовалась сполна. Уже на старте раунда Татьяна совершила тейкдаун, затащила Дану в партер и начала выбрасывать удары на земле. Элора пыталась минимизировать ущерб, вязала россиянку, но Татьяна сумела захватить спину бразильянки, усугубив положение Элоры. Постарнакова постоянно угрожала удушением сзади, параллельно выбрасывая удары и контролируя ситуацию в клетке. Ничего не могла сделать Дана, у которой борьба тоже находится на неплохом уровне: в бою с Постарнаковой в этом компоненте она вчистую проиграла россиянке.



В итоге поединок добрался до судейского решения, где особой интриги не было. Все судьи выставили на карточках счёт 30-27 в пользу россиянки, которая провела отличный дебютный бой в одной из сильнейших лиг мира. На фоне крепкой бразильянки Даны Татьяна показала свой потенциал и подтвердила амбиции не только на словах, но и на деле.