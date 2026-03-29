Исраэль Адесанья — Джо Пайфер: обзор боя, кто победил, результат поединка, итоги, чем закончилось

Новый Фергюсон? Адесанья проиграл четвёртый бой подряд
Александр Фролов
Обзор боя Исраэль Адесанья — Джо Пайфер
Джо Пайфер победил слишком легко.

Исраэль Адесанья — один из крутейших средневесов за всю историю UFC. Этот парень всегда дрался ярко и смело, никогда не бегал от соперников, а его чемпионское доминирование было потрясающим. Адесанья за карьеру успел разбить праймового Роберта Уиттакера, разобрал Йоэля Ромеро, Пауло Косту и стал единственным человеком в промоушене, кто смог нокаутировать Алекса Перейру. Увы, 36-летний Исраэль давно находится на спаде: сейчас его неудачная серия составляет три поражения и бывший чемпион превратился в трамплин для проспектов.

UFC 2026. UFC Fight Night 271, Сиэтл, США
Исраэль Адесанья — Джо Пайфер (W)
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Джо Пайфер
Окончено
TKO
Исраэль Адесанья

Именно таким перспективным талантом является Джо Пайфер. 29-летний американец может похвастаться не только мощным ударом с обеих рук, но и достойной победной полосой — он одержал четыре победы кряду, одолев даже таких крепких ребят как Абусупьян Магомедов и Келвин Гастелум. Успех в бою с таким звёздным парнем, как Адесанья, должен был стать для Пайфера отличным ускорением на пути к титульному поединку. Хотя лёгкой прогулки для Джо вряд ли кто-то ожидал, ведь у Адесаньи могло было хватить навыков и опыта, чтобы устроить жёсткий бой.

К сожалению, получилось немного иначе. На старте поединка Адесанья, разумеется, хотел поработать в стойке, однако уже на первой минуте его потащили в клинч у сетки. Достаточно быстро Исраэлю удалось разорвать захват, вот только и на руках он выглядел хуже своего соперника. Пайфер не делал ничего особенного: ему не удавалось поймать свою дистанцию и скорость была далека от идеала, что, впрочем, не мешало ему превосходить экс-чемпиона. Адесанья же неплохо накидывал джебы, пока его не повалили в концовке первого раунда.

А во втором раунде всё закончилось. Пайфер упрямо шёл вперёд, получал удары, но всё-таки жёстко разбил соперника в стойке. Потом легенду повалили: Адесанья какое-то время продержался, после чего его финишировали ударами сверху. Ветеран был в сознании, но перестал защищаться, после чего поединок остановили. Увы, Исраэль проиграл вчистую: несмотря на несколько удачных моментов, ни разу не складывалось ощущения, что он может победить более молодого и мощного оппонента. Пайферу — наши поздравления, а вот Адесанье, к сожалению, пора уходить. Не хочется видеть великого бойца в качестве мешка для проспектов. Вот только после боя экс-чемпион заявил, что «никогда не уйдёт».

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

