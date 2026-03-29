Фундора — топ, но что с оппозицией? Бьёт пенсионеров и ноунеймов

В США состоялся вечер профессионального бокса. В карде турнира зрители увидели титульный поединок в первом среднем весе: Себастьян Фундора защищал пояс WBC против Кита Турмана.

Фундора за последние два года превратился из объекта насмешек в доминирующего чемпиона. Несуразный двухметровый американец, который умудряется влезать в лимит первого среднего веса, раньше забавлял и соперников, и фанатов: этот худощавый парень точно не был похож на профессионального боксёра, тем более мирового уровня. Однако Себастьян научился отменно использовать свои габариты, заметно спрогрессировал и в техническом плане, и в функциональном, и в плане боксёрского интеллекта – и теперь Фундора кажется просто недосягаемым для оппонентов.

Очередной жертвой Себастьяна стал Кит Турман. 37-летний ветеран, безусловно, известен широкому кругу фанатов, но пик его был лет 10 назад. Тогда Турман правил в полусреднем весе, был чемпионом мира, однако в 2019 году уступил в близком поединке легендарному Мэнни Пакьяо и ушёл то ли на пенсию, то ли просто в длительный отпуск. За последние шесть лет Турман появлялся в ринге дважды: в 2022 году одолел Марио Барриоса, а в 2025-м – Брока Джарвиса. На этом, собственно, всё, но большое имя позволило даже при такой активности получить поединок за титул чемпиона мира.

Турман обещал сломать Фундору, забрать пояс и вернуть с пенсии Теренса Кроуфорда. Однако слова с делом разошлись – Себастьян просто деклассировал титулованного претендента. С первых раундов Фундора включил мощный прессинг, отлично работал передней рукой, буквально засыпая Турмана джебом, расстреливал Кита с дистанции. Ветеран предпринимал какие-то попытки взорваться сериями боковых на скачке, но в основном махал по воздуху, а в ответ получал плотные крюки и апперкоты.

Да, Фундора тоже не отличался особой эффективностью: к четвёртому раунду Себастьян выбросил 165 ударов, однако до цели из них дошли только 26, а к шестому отрезку количество выброшенных ударов от чемпиона перевалило за 300, точных же было 77. Но на фоне убегающего Турмана Себастьян смотрелся внушительно: Кит никак не мог подобрать дистанцию и за пять с небольшим раундов донёс до цели только 25 ударов. При этом с каждым отрезком Киту становилось всё тяжелее. Он больше застаивался, чаще уходил в глухую защиту, где Фундора его буквально терзал своими сериями боковых. На лице у Турмана появились серьёзные гематомы, накопительный эффект от ударов и давления чемпиона сказывался всё больше, и в шестом раунде Кит капитулировал. Нет, не было нокаута, не было падений, но при этом не было и никакой защиты от Турмана: он стал пропускать ещё больше, в ответ почти ничего не выбрасывал, и рефери решил остановить поединок, хотя сам Кит удивился такому решению.

Себастьян Фундора — Кит Турман Фото: Steve Marcus/Getty Images

Фундора в очередной раз продемонстрировал, что он топовый боксёр и что не просто так владеет титулом чемпиона мира. Себастьян прогрессирует, добавляет в агрессии, что делает его поединки интереснее. Но при этом есть большие вопросы к оппозиции Фундоры.

Чемпионом мира, причём сразу по двум версиям, американец стал после победы над Тимом Цзю. Тогда сын Кости был фаворитом, однако на ход поединка во многом повлияла серьёзная сечка после столкновения головами. После этого карьера Себастьяна развивается странным образом. Сначала был длительный простой, Фундора жаловался, что никто не хочет с ним драться. Мол, Себастьян хотел встретиться с Теренсом Кроуфордом, который тогда только поднялся в первый средний вес; после срыва переговоров с Кроуфордом Себастьян пытался добиться боя с Эрролом Спенсом, но тот до сих пор так и не вернулся на профессиональный ринг. В итоге чемпион провёл защиту против малоизвестного Чордейла Букера – пятого номера по линии WBO и предсказуемо легко разобрался с ним.

Дальше ещё удивительнее. Себастьян сделал выбор в пользу реванша с Тимом Цзю, хотя, например, был вариант с тем же Бахрамом Муртазалиевым, владевшим тогда поясом IBF. И за этот выбор Фундору лишили пояса WBO, так как он отказался добровольно защищать его против Ксандера Зайсаса, который сейчас является чемпионом по версии WBO и WBA.

С Тимом Фундора разобрался в реванше более уверенно, чем в первом поединке, но затем опять выбрал не самый очевидный вариант. Ни того же Зайаса, ни Джоша Келли, ни Джарона Энниса, ни Верджила Ортиса – крутых вариантов у Себастьяна было много. Он выбрал Кита Турмана с двумя боями за шесть лет.