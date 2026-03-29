Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Fight Night 271: Адесанья – Пайфер, чем закончился турнир, кто победил, все итоги, результаты, ошибка Брюса Баффера

Историческая ошибка и кровавые рубки. В UFC превратили проходной турнир в лютое шоу
Сергей Сорокин
UFC Fight Night 271
Комментарии
А Paramount всё-таки работает.

UFC переживает непростые времена. После подписания контракта с Paramount многие ждали, что ситуация чудесным образом изменится в мгновение ока. Но вместо этого турниры получались достаточно невыразительными. А в ночь с 28 на 29 марта состоялся ивент UFC Fight Night 271. Говоря откровенно, никто и не ждал особого огня. Однако организация смогла приятно удивить. На славу поработали матчмейкеры, очень круто сошлись звёзды. И даже ошибка легендарного ринг-анонсера Брюса Баффера добавила событию пикантности. Сейчас можно однозначно констатировать, что турнир запомнится болельщикам надолго. Хотя изначально такого предчувствия не было.

Начнём со статистики. На турнире прошло 13 поединков. И лишь четыре из них добрались до судейского решения. Девять досрочных финишей – мощный показатель. А для турнира серии Fight Night – вообще невероятный. Тут стоит подметить работу промоутеров. На сей раз они действительно поработали на славу. Пары были составлены так, что просто предполагали большое количество финишей. Одни соперники оказались в сложной ситуации одновременно, поэтому, чтобы зацепиться за выживание в UFC, были вынуждены «отжигать». В других противостояниях пробитых ветеранов загнали под перспективных и набравших обороты.

С этой точки зрения можно подметить два тренда. Во-первых, более продуманными и интересными стали женские бои. Два из трёх завершились досрочно. А поединок Алексии Тайнары и Бруны Бразил открывал кард. И в целом не выглядел совсем провально. Во-вторых, турнир изобиловал кровавыми разборками и боями, в которых ситуация менялась буквально каждую секунду. Вничью свели свой бой Рики Саймон и Адриан Янез, выдав что-то невероятное. Их умудрились затмить Игнасио Бахамондес и Тофик Мусаев, буквально балансировавшие на грани досрочного поражения, но в итоге всё-таки добравшиеся до судейского решения. Пролилась кровь даже в главном событии, где сошлись Исраэль Адесанья и Джо Пайфер. К сожалению для многих фанатов, экс-чемпион был разбит.

Джо Пайфер забил Исраэля Адесанью

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

На этом, казалось, можно было бы уже констатировать, что шоу получилось. Но нет. В дело вмешалась ошибка, которая совершенно точно войдёт в историю. Марчин Тыбура и Тайрелл Форчун закатили крутую рубку. По её итогам поляк одержал победу. Расстроенный американец вылетел из клетки и отправился в раздевалку. И тут его внезапно вернули назад. Оказалось, что при объявлении судейского решения легендарный ринг-анонсер Баффер ошибся. Брюс назвал правильные оценки, но не в ту сторону. Важно, что это первый подобный случай в истории организации. И запомнится навсегда. Достаточно было просто посмотреть на лицо Форчуна, чтобы понять, какую гамму эмоций он пережил за считаные минуты.

Любопытно, что в своё время Баффер уже становился фигурантом необычной «судейской» истории. Тогда рефери Сол Д’Амато стянул всё внимание на себя на турнире UFC 281, устроив настоящий цирк. Неожиданный резонанс вызвал поединок, в котором сошлись Каролина Ковалькевич и Сильвана Гомес Хуарес. Он получился интересным и прошёл всю дистанцию, после чего девушки отправились ждать судейского решения. По всему бою было понятно, что Ковалькевич выглядит увереннее. Поэтому судейское решение выглядело максимально ожидаемым. Баффер уже приготовился объявить решение. И тут в октагон ворвался Д’Амато, который схватил судейские записки и начал судорожно исправлять свои оценки. Сдержать смех не смогли даже сами девушки, которые сначала нервничали перед объявлением решения. Они улыбались и пытались заглянуть Солу через плечо, чтобы заранее узнать имя победительницы. В итоге Д’Амато выставил оценки в пользу Ковалькевич. Делалось это прямо на камеру! А всё для того, чтобы превратить раздельное решение в единогласное.

Вспоминаем резонансную историю детально:
Они нас за идиотов держат? Судья UFC прямо перед камерами в октагоне поменял своё решение
В последнее время UFC редко хвалят. Однако сделать это за минувший турнир стоит однозначно. Заметно, что организация пусть и не особо спешит, но работает над ошибками. Хочется верить, что впереди всех нас ждут ещё более яркие ивенты.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android