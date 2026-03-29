Царукяну пора думать о других лигах. Борьба — круто, но ситуацию не исправит

Арман Царукян – настоящая звезда. Правда, в смешанных единоборствах о нём слышно всё реже. Парень постоянно выступает по правилам грэпплинга. Вот только начинает казаться, что каждый новый выход на ковёр вызывает всё меньше интереса. В ночь с 28 на 29 марта состоялся турнир RAF 07. Царукян вновь встретился с американским борцом и блогером Джорджио Пулласом. Основная интрига заключалась не в том, победит ли Арман. Все просто ждали конца схватки, чтобы понять, состоится ли новая потасовка . А всё потому, что первое противостояние парней завершилось массовой дракой. Но разве это то, чего хочет сам Арман, являющийся амбициозным бойцом? Большой вопрос.

Арман в реванше не испытал особых проблем. Он доминировал и владел инициативой. Поэтому совершенно закономерно оказался сильнее со счётом 9:3. А после схватки вновь решил блеснуть красноречием, которое в последнее время часто выходит ему боком: «Как же я хотел дать ему пощечину». Царукян никак не хочет учиться на своих же ошибках. За долгий период он провёл в UFC всего один поединок. Красивая победа над Дэном Хукером, по ощущениям, не дала вообще ничего. Напротив, скандал во время стердауна на взвешивании лишь дополнительно отвернул от бойца руководство лучшего промоушена на планете.

Да, Арман старается компенсировать отсутствие активности в MMA постоянными борцовскими схватками. Однако всё это начинает скатываться в фарс. Уровень оппозиции не самый высокий, в UFC у Царукяна – полная стагнация . В итоге Царукян привлекает к себе внимание лишь скандалами и потасовками. Это очень обидно, потому что потенциал бойца в смешанных единоборствах – очень высокий. Но вместо продвижения к титульному шансу и поединка за пояс он вынужден просто находиться на обочине. Причём с каждым днём ситуация становится всё более плачевной.

Складывается впечатление, что сейчас самый оптимальный вариант – начинать искать пути дальнейшего продолжения карьеры. В лёгком весе UFC сейчас коронован Топурия. И, кажется, его планируют вести доминирующим чемпионом, уничтожающим всё на своём пути. Нет уверенности, что в ближайшее время Арман получит свой шанс зарубиться за чемпионский пояс. А переход в другие дивизионы не сулит быстрых титульных возможностей. Именно по этой причине прямо сейчас положение Царукяна в лиге выглядит максимально подвешенным. И, возможно, стоит пойти по пути Фрэнсиса Нганну. Разойтись c UFC на не самой доброй ноте и уйти за шикарными финансовыми условиями и признанием.

Основной вариант, что любопытно, вовсе не PFL. Хотя и там, потенциально, можно выйти на очень интересную историю. Добиться реванша с Исламом Махачевым не получилось. А что, если выйти на противостояние с Усманом Нурмагомедовым ? Естественно, для Царукяна такая опция может быть максимально интересной. Вот только сама лига в последнее время развивается в каком-то «пузыре». Статусных вызовов мало даже у супертопов. А остальные бойцы просто находятся в стороне от титульных разборок. Новые звёзды вспыхивают достаточно редко.

Зато внезапно появилась возможность сотрудничества с Джейком Полом. Выглядит это перспективно со всех точек зрения. Во-первых, блогер создал свой промоушен, который уже переписывает историю и подписывает топовых бойцов. У Армана будут отличные шансы стать одним из главных действующих лиц лиги. Во-вторых, Джейк никогда не жалеет денег на развитие своих продуктов. Нганну не стал бы выступать без шикарной финансовой подпитки. Поэтому и Царукян может рассчитывать на солидные гонорары. А в-третьих, в последнее время Арман часто появляется в компании Пола. Видимо, у парней сложились как минимум приятельские взаимоотношения. Поэтому никакой предвзятости к бойцу не будет. Напротив, его могут максимально быстро довести до вершины.

Стоит отметить, что промоушен Джейка уже выбрал Мухаммад Мокаев – другой «отверженный» UFC. Теперь подобные размышления могут возникнуть и у Армана. Царукян на протяжении долгого периода стоит на месте, теряет лучшие годы. Есть уверенность, что последнего слова в MMA он ещё не сказал. А руководство UFC и Дана Уайт будут кусать локти, если Арман станет суперзвездой в каком-либо другом месте.