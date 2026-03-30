Тим Цзю в новом весе и супербой Уайлдер — Чисора. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит фанатам яркие турниры и противостояния. В смешанных единоборствах пройдёт очередной турнир UFC – с участием российского бойца Азамата Бекоева. В профессиональном боксе состоится возвращение в ринг старшего сына Кости Цзю – Тима Цзю, который дебютирует в среднем весе. И, конечно, стоит выделить турнир по боксу в Англии, где в ринге сойдутся два мощных тяжеловеса – Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора.

4 апреля. Деонтей Уайлдер – Дерек Чисора

В Лондоне на «O2 Arena» состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят поединок двух мощных тяжеловесов – Деонтея Уайлдера и Дерека Чисоры. Афиша максимально яркая, потому что в ринге сойдутся два представителя старой школы, большие парни, которые всегда нацелены снести сопернику голову. Статистика Уайлдера по нокаутам просто устрашающая (43 в 44 победных поединках), Чисора всегда был известен своей жаждой зарубиться, затащить соперника в жёсткие размены, так что нас ожидает крайне интересное противостояние, во всяком случае на бумаге.

В ночь с 4 на 5 апреля. Азамат Бекоев – Тришон Гор

В Лас-Вегасе, США, состоится очередной турнир UFC – UFC Fight Night 272. В прелимах выступит российский средневес Азамат Бекоев, для которого это будет четвёртый поединок в лиге. Азамат ярко влетел в промоушен в прошлом году, дебютировав на коротком уведомлении, а после этого получил бонус за выступление вечера. Однако после двух стартовых побед последовало поражение – Бекоев проиграл кикбоксёру Юсри Белгаруи и теперь вынужден заново прокладывать себе путь на вершину. Очередным соперником россиянина станет Тришон Гор. Американец попал в UFC со скромным рекордом 3-0 и в лучшей лиге мира выступает неудачно: две победы при четырёх поражениях.

В ночь с 4 на 5 апреля. Ренато Мойкано – Крис Данкан

Возглавят турнир UFC Fight Night 272 легковесы Ренато Мойкано и Крис Данкан. Мойкано прежде всего известен российским фанатам по титульному бою с Исламом Махачевым, в котором Ренато заменил Армана Царукяна на коротком уведомлении. После поражения от Махачева Ренато проиграл ещё и Бенеилу Дариушу в реванше, так что сейчас бразильцу, как никогда, нужна победа. Но Крис Данкан – достаточно сложный соперник. Интересно, что он проигрывал Вячеславу Борщёву в Претендентской серии Даны Уайта, однако затем всё же получил контракт с лигой и идёт в UFC с рекордом 6-1 и на серии из четырёх побед: успех в бою с Мойкано позволит Данкану попасть в топ-15.

Ренато Мойкано Фото: Ian Maule/Getty Images

5 апреля. Тимофей Цзю – Денис Нурджа

В Австралии пройдёт вечер профессионального бокса, в карде которого в ринг вернётся старший сын Кости Цзю – Тим Цзю. В последних боях карьера Тима буксует, после поражения в реванше от Себастьяна Фундоры Цзю сменил команду, и это принесло результат – Тим одолел Энтони Веласкеса. Теперь он пошёл на новые перемены и решил дебютировать в среднем весе, причём сразу в поединке за вакантный пояс WBO International. Это шанс для Цзю попасть в рейтинг в новой весовой категории и включиться в титульную гонку. Однако сначала Тиму нужно пройти непростого албанца Дениса Нурджу. У него идеальный рекорд 20-0, так что лёгкой прогулки для Цзю точно не предвидится.

5 апреля. Каролин Дюбуа — Терри Харпер

В Лондоне пройдёт ещё один вечер профессионального бокса, на этот раз организованный блогером Джейком Полом, который сейчас сконцентрировался именно на организации турниров. В карде вечера выступит Дюбуа, но не Даниэль, а Каролин — его родная сестра. Она является действующей чемпионкой мира по версии WBC в лёгком весе и, в отличие от брата, не знает поражений — 12 побед и одна ничья. Ей предстоит объединительный поединок с Терри Харпер — чемпионкой WBO, которая идёт с рекордом 16-2-2.