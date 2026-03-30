Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Тим Цзю — Денис Нурджа, бой 5 апреля 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, кто показывает, прямой эфир, лайв

Тим Цзю — Денис Нурджа: последний шаг перед новым титульным шансом? LIVE
Яхья Гасанов
Тим Цзю — Денис Нурджа
Комментарии
Сын Кости Цзю готовится к большому бою.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

5 апреля в австралийском Вуллонгонге пройдёт вечер профессионального бокса. Главным его событием станет поединок в среднем весе между Тимофеем Цзю (26-3) и непобеждённым албанским боксёром Денисом Нурджей (20-0).

Для Цзю это первый бой в новой весовой категории — Тим ранее выступал в первом среднем весе и брал там титул чемпиона мира по версии WBO. Новый поединок сына Кости Цзю пройдёт в лимите до 72,6 кг.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Тим меняет весовую категорию:
Очередные перемены у Тима Цзю. Сын Кости решил уйти на повышение
Где смотреть бой Цзю — Нурджа Дата и время турнира с главным боем Цзю — Нурджа Полный кард турнира с боем Цзю — Нурджа
Live Яхья Гасанов

👍🏽 Тим Цзю объяснил, почему поменял команду после второго поражения от Фундоры

«Я по-прежнему хочу вернуться туда, к большим парням. Моя команда поддерживала меня на протяжении всей карьеры. Они не сделали мне ничего плохого. Мне просто нужны были перемены. Всё просто. Мне очень повезло, что я встретил новых ребят, новых тренеров, новых менеджеров, у нас особенная связь», — сказал Цзю на пресс-конференции.

12:47 Яхья Гасанов

Где смотреть бой Цзю — Нурджа

Ивент покажут на платформах Kayo Sports и Main Event. За пределами Австралии турнир транслирует Prime Video. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

12:47 Яхья Гасанов

🔝 Тим Цзю: в 2026 году поднимусь на новый уровень

«2025 год стал для меня испытанием. Победы, поражения, уроки — всё это часть путешествия. В 2026 году мы поднимемся на новый уровень. Спасибо каждому, кто был рядом со мной», — написал Цзю в социальных сетях.

12:46 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Цзю — Нурджа

Турнир пройдёт 5 апреля в городе Вуллонгонг, Австралия на арене «WIN Entertainment Centre». Начало ивента запланировано на 5:00 по московскому времени.

12:46 Яхья Гасанов

🤔 Ждём скорого боя Цзю со Спенсом?

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю проведёт бой против 35-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер журнала The Ring Майк Копинджер на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, Тим проведёт ещё один промежуточный бой в марте, после чего контракт со Спенсом будет подписан.

12:45 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с боем Цзю — Нурджа

Тимофей Цзю — Деннис Нурджа;
Сэм Гудман — Родриго Руис;
Нельсон Асофа-Соломона — Джаррод Уоллес;
Каллум Петерс — Делио Моузиньо;
Ахмад Реда — Альберт Пагара;
Чарли Кацци — Блэйр Джерати;
Макс Ривз — Фрэнсис Вайтай;
Пауло Аокусо — Киттипонг Джан Хао Хо;
Даррингарра Тревелла — Доминик Бэйли.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android