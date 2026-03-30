Тим Цзю — Денис Нурджа: последний шаг перед новым титульным шансом? LIVE

5 апреля в австралийском Вуллонгонге пройдёт вечер профессионального бокса. Главным его событием станет поединок в среднем весе между Тимофеем Цзю (26-3) и непобеждённым албанским боксёром Денисом Нурджей (20-0).
Для Цзю это первый бой в новой весовой категории — Тим ранее выступал в первом среднем весе и брал там титул чемпиона мира по версии WBO. Новый поединок сына Кости Цзю пройдёт в лимите до 72,6 кг.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
👍🏽 Тим Цзю объяснил, почему поменял команду после второго поражения от Фундоры
«Я по-прежнему хочу вернуться туда, к большим парням. Моя команда поддерживала меня на протяжении всей карьеры. Они не сделали мне ничего плохого. Мне просто нужны были перемены. Всё просто. Мне очень повезло, что я встретил новых ребят, новых тренеров, новых менеджеров, у нас особенная связь», — сказал Цзю на пресс-конференции.
Где смотреть бой Цзю — Нурджа
Ивент покажут на платформах Kayo Sports и Main Event. За пределами Австралии турнир транслирует Prime Video. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🔝 Тим Цзю: в 2026 году поднимусь на новый уровень
«2025 год стал для меня испытанием. Победы, поражения, уроки — всё это часть путешествия. В 2026 году мы поднимемся на новый уровень. Спасибо каждому, кто был рядом со мной», — написал Цзю в социальных сетях.
Дата и время турнира с главным боем Цзю — Нурджа
Турнир пройдёт 5 апреля в городе Вуллонгонг, Австралия на арене «WIN Entertainment Centre». Начало ивента запланировано на 5:00 по московскому времени.
🤔 Ждём скорого боя Цзю со Спенсом?
31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю проведёт бой против 35-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер журнала The Ring Майк Копинджер на своей странице в социальной сети Х.
Согласно имеющейся информации, Тим проведёт ещё один промежуточный бой в марте, после чего контракт со Спенсом будет подписан.
Полный кард турнира с боем Цзю — Нурджа
Тимофей Цзю — Деннис Нурджа;
Сэм Гудман — Родриго Руис;
Нельсон Асофа-Соломона — Джаррод Уоллес;
Каллум Петерс — Делио Моузиньо;
Ахмад Реда — Альберт Пагара;
Чарли Кацци — Блэйр Джерати;
Макс Ривз — Фрэнсис Вайтай;
Пауло Аокусо — Киттипонг Джан Хао Хо;
Даррингарра Тревелла — Доминик Бэйли.