Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: когда бой, дата и время боя, где смотреть, прямой эфир

Лев в логове Цыганского короля. Как следить за возвращением Фьюри в бокс
Яхья Гасанов
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
Соперник — Арсланбек Махмудов.

Дата и время турнира с главным боем Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов

11 апреля в Лондоне, Англия, на стадионе команды АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет бой супертяжеловесов — Тайсон Фьюри встретится с Арсланбеком Махмудовым. Начало ивента запланировано на 19:00 мск, главный бой стартует не ранее 1:00.

Тайсон Фьюри возвращается в ринг после очередного ухода в отставку. В начале 2025 года Цыганский король объявил о завершении карьеры, но спустя год вновь решил вернуться. В последних двух поединках Фьюри проиграл Александру Усику. Махмудов, в свою очередь, идёт на серии из двух побед. Причём последний бой Арсланбек тоже провёл в Англии и победил местного боксёра Дэвида Аллена. Для Махмудова поединок с Фьюри — самая большая возможность в карьере. А сам Тайсон рассчитывает эффектно вернуться в большой спорт.

Прямая трансляция турнира с главным боем Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов

Трансляция турнира будет доступна на платформе Netflix. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с главным боем Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;
Конор Бенн – Реджис Прогрейс;
Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре;
Фрейзер Кларк – Джастис Хани;
Трой Уильямсон – Симон Захенхубер;
Брейон Горэм – Эдуардо Коста;
Майки Таллон – Кристофер Риос;
Феликс Кэш – Лиам О’Хара;
Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед;
Эллиот Уэйл – Том Хилл.

Материалы о главных звёздах турнира

Чего ждать от Фьюри и Махмудова:
«Махмудов не представляет угрозы». Для чего вообще Фьюри бой с россиянином? «Махмудов не представляет угрозы». Для чего вообще Фьюри бой с россиянином?
Фьюри дали идеального соперника. Если не победит, нужно снова уходить Фьюри дали идеального соперника. Если не победит, нужно снова уходить
Цыганский король возвращается! В соперниках у Фьюри — Лев из России Цыганский король возвращается! В соперниках у Фьюри — Лев из России

Прогнозы на бой Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов

Тайсон Фьюри уверен, что его соперник находится в беде.

«Всё, что я могу сказать — Махмудов в серьёзной беде. Он в беде. Он крепкий парень, у него есть пара поражений, как и у меня, и много нокаутов — около 20. Мы примерно одного возраста, похожи по габаритам, весу, схожие рекорды. Я был чемпионом мира, он был вторым в рейтинге, когда я был чемпионом WBC. Мне его тогда предлагали в соперники. Так что теперь мы наконец встретимся. Вот так. Давайте рубиться. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Фьюри издание Sky Sports.

Эдди Хирн совсем не верит в возможность апсета от Махмудова.

«Махмудов не представляет особой угрозы, разве что Фьюри будет в плохой форме, однако я в это совершенно не верю», — приводит слова Хирна Boxing 24/7.

Российский боксёр Вартан Арутюнян тоже склоняется к победе Фьюри.

«Я считаю, что фаворит в этом бою всё-таки Тайсон Фьюри. Он намного техничнее, у него больше опыта, он подвижный и достаточно скоростной тяж. В поражении для Арсланбека ничего хорошего не будет, но даже так это хороший опыт и большие деньги. А в случае победы Махмудов получит прямую дорогу к хорошим, денежным боям, в том числе за основные мировые пояса», — сказал Арутюнян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

