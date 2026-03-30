Бивол подерётся в России. Что это значит и почему именно Екатеринбург?

В феврале 2025 года Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, взяв реванш у Артура Бетербиева. После триумфа началось томительное ожидание следующего поединка: лишение пояса WBC, травма спины, операция, затяжные переговоры с претендентом – и вот наконец всё решилось.

30 мая в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Бивол поставит на кон свои титулы в бою против Михаэля Айферта . Менеджер Дмитрия Вадим Корнилов отметил важный момент: «Планируется, что все пояса будут на кону в бою с Айфертом. Всё-таки большие бои за крупные пояса возвращаются в Россию. Это очень важно».

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бивол владеет поясами WBA Super, IBF и WBO. В последние годы в России титульные поединки санкционировали только IBF (реже) и WBA. Айферт уже давно является основным претендентом по линии IBF, зимой организация назначила официальные торги, которые трижды сдвигались из-за того, что стороны не могли договориться . Затем появилась информация, что бой Бивола с Айфертом станет частью турнира в Египте, на котором выступят Александр Усик и Рико Верхувен. Однако не так давно гендиректор RCC Boxing Герман Титов сообщил, что 30 мая планируется большой вечер бокса, однако всё зависит от переговоров по главному бою — в итоге в эту дату мы увидим возвращение Дмитрия Бивола в Россию.

Последний раз он бился под эгидой RCC в Екатеринбурге в декабре 2021 года и победил Умара Саламова. То была третья защита титула WBA Super для Бивола, и после неё россиянин провёл тот самый поединок с Саулем Альваресом, который сделал его звездой, затем ещё трижды защитил пояс и в итоге добрался до абсолютного чемпионства.

Дмитрий уже обратился к фанатам: «Екатеринбург, скоро увидимся. 30 мая на турнире RCC Boxing проведу свой следующий бой. Впереди два месяца плотной работы, чтобы показать красивый и зрелищный поединок. Буду рад видеть каждого из вас».

В России уже очень давно не было настолько значимых боксёрских поединков. Периодически проходят шоу IBA.Pro, иногда удаётся привезти титульный бой — например, не так давно Вартан Арутюнян и Георгий Юновидов бились за временный пояс WBA в бриджервейте. Там же временный пояс этой организации завоевал Эльнур Самедов. Удаётся организовывать и просто шикарные бои — ярким примером стала битва Магомеда Курбанова и Павла Сосулина. Но это всё равно не те масштабы.

Сейчас же в Россию приедет Бивол — действующий боец из топ-5 pound-for-pound, обладатель трёх поясов, один из лучших в своей весовой категории и настоящая звезда . Это большая возможность и для RCC Boxing, и для болельщиков, которые получат возможность съездить и вживую посмотреть бой одного из главных боксёров страны. Менеджер Бивола также отметил, что были и другие варианты: «Мы рассматривали разные варианты — Египет, США, Германия и Киргизия. Но сейчас лучшие условия во всех планах были предоставлены нашими партнёрами RCC Boxing Promotions. Удалось легко прийти к условиям, которые всех удовлетворили. Дмитрий боксирует в России — это круто. Мы очень рады. Думаю, бой будет зрелищным, и всё пройдет на самом высоком уровне».

