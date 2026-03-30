Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: бокс 30 мая 2026 года, турнир в Екатеринбурге, что на кону, какие пояса

Бивол подерётся в России. Что это значит и почему именно Екатеринбург?
Яхья Гасанов
Превью боя Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
Комментарии
Дмитрий будет биться с Михаэлем Айфертом.

В феврале 2025 года Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, взяв реванш у Артура Бетербиева. После триумфа началось томительное ожидание следующего поединка: лишение пояса WBC, травма спины, операция, затяжные переговоры с претендентом – и вот наконец всё решилось.

30 мая в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Бивол поставит на кон свои титулы в бою против Михаэля Айферта. Менеджер Дмитрия Вадим Корнилов отметил важный момент: «Планируется, что все пояса будут на кону в бою с Айфертом. Всё-таки большие бои за крупные пояса возвращаются в Россию. Это очень важно».

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бивол владеет поясами WBA Super, IBF и WBO. В последние годы в России титульные поединки санкционировали только IBF (реже) и WBA. Айферт уже давно является основным претендентом по линии IBF, зимой организация назначила официальные торги, которые трижды сдвигались из-за того, что стороны не могли договориться. Затем появилась информация, что бой Бивола с Айфертом станет частью турнира в Египте, на котором выступят Александр Усик и Рико Верхувен. Однако не так давно гендиректор RCC Boxing Герман Титов сообщил, что 30 мая планируется большой вечер бокса, однако всё зависит от переговоров по главному бою — в итоге в эту дату мы увидим возвращение Дмитрия Бивола в Россию.

Последний раз он бился под эгидой RCC в Екатеринбурге в декабре 2021 года и победил Умара Саламова. То была третья защита титула WBA Super для Бивола, и после неё россиянин провёл тот самый поединок с Саулем Альваресом, который сделал его звездой, затем ещё трижды защитил пояс и в итоге добрался до абсолютного чемпионства.

Дмитрий уже обратился к фанатам: «Екатеринбург, скоро увидимся. 30 мая на турнире RCC Boxing проведу свой следующий бой. Впереди два месяца плотной работы, чтобы показать красивый и зрелищный поединок. Буду рад видеть каждого из вас».

Кто новый соперник Бивола?
Биволу навязывают мутного немца, который почти не дерётся. Кто такой Михаэль Айферт?
Биволу навязывают мутного немца, который почти не дерётся. Кто такой Михаэль Айферт?

В России уже очень давно не было настолько значимых боксёрских поединков. Периодически проходят шоу IBA.Pro, иногда удаётся привезти титульный бой — например, не так давно Вартан Арутюнян и Георгий Юновидов бились за временный пояс WBA в бриджервейте. Там же временный пояс этой организации завоевал Эльнур Самедов. Удаётся организовывать и просто шикарные бои — ярким примером стала битва Магомеда Курбанова и Павла Сосулина. Но это всё равно не те масштабы.

Сейчас же в Россию приедет Бивол — действующий боец из топ-5 pound-for-pound, обладатель трёх поясов, один из лучших в своей весовой категории и настоящая звезда. Это большая возможность и для RCC Boxing, и для болельщиков, которые получат возможность съездить и вживую посмотреть бой одного из главных боксёров страны. Менеджер Бивола также отметил, что были и другие варианты: «Мы рассматривали разные варианты — Египет, США, Германия и Киргизия. Но сейчас лучшие условия во всех планах были предоставлены нашими партнёрами RCC Boxing Promotions. Удалось легко прийти к условиям, которые всех удовлетворили. Дмитрий боксирует в России — это круто. Мы очень рады. Думаю, бой будет зрелищным, и всё пройдет на самом высоком уровне».

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Ковидные ограничения и санкции в отношении России очень сильно ударили по развитию бокса в стране. И теперь такой бой с участием Бивола может стать неким символом постепенных изменений. И во многом это заслуга RCC Boxing, благодаря которой бокс в России не загнулся окончательно. Надо ещё помнить, что боец из RCC Boxing Павел Силягин скоро будет биться за полноценный титул IBF с Ослейсом Иглесиасом. Поэтому неудивительно, что Бивола везут именно в Екатеринбург. В последние годы это столица российского бокса. Предстоящий бой — заслуженная награда для RCC Boxing и подарок болельщикам.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android