«В UFC всегда хотели зрелища». Бекоев — о скучных боях и новом контракте

В прошлом году Азамат Бекоев ярко ворвался в UFC двумя досрочными победами в первом раунде, но затем оступился, проиграв Юсри Белгаруи, и взял небольшую паузу. В ночь на 5 апреля россиянин возвращается в октагон и будет биться с Тришоном Гором. В преддверии поединка Бекоев дал интервью «Чемпионату», где рассказал много всего.

— Неудача в последнем бою. Что пошло не так в подготовке, в самом бою?

— Честно, я не хочу говорить, потому что это будет выглядеть как оправдание. Просто так вышло, дам ответ по этому поводу после следующих боёв (смеётся).

— Белгаруи сказал, что ты его недооценил. Можешь с этим согласиться?

— Нет, я знал, что это сильный боец и мне нужно с ним бороться. Изначально я готовился к другому сопернику, он был борцом и низкий. И тут в соперники дали высокого и очень хорошего ударника. Не просто ударника, он, по-моему, был в пятёрке в Glory, побеждал Перейру. Знал, что для победы мне нужно с ним бороться. Надо было хорошо подготовиться к бою. Но даже в том состоянии его можно было победить, если бы у меня был немного другой план. Я, как обычно, рассчитывал перевести и подержать, однако, насколько я знаю, их команда тогда ещё готовилась к бою с Анкалаевым, поэтому много боролись. Так что он был функционально готов постоянно вставать. Чтобы победить его в такой форме, я должен был пройти хороший лагерь под борьбу. Но даже в том бою мог бы выиграть, если бы в углу был Артём Левин. Может, в стойке нужно было драться, потому что «банка» у меня есть, и шансы были бы. А я прошёл в ногу и уже забился, устал от того, что непривычно было бороться.

Азамат Бекоев Фото: Getty Images

— Как вообще переживал это поражение с эмоциональной точки зрения?

— Эмоционально было сложно поначалу, но люди меня так поддержали, будто я выиграл. Может быть, внутри это меня мотивировало не оставлять всё и вернуться сильнее. Домой приехал, и поддержки тоже было много. Люди сильно поддержали, за что им большое спасибо. И я скажу им ещё спасибо своими боями.

— Ты сильно снизил активность в социальных сетях, на какое-то время пропал. Тоже из-за поражения или не видел смысла раскручивать новый бой?

— Конечно, связано с поражением. Просто никому не интересно, когда ты проигрываешь. Да и интереса особого не было тоже. Хотелось больше тренироваться. Хотя мне эта медиаактивность не особо мешала, а то многие говорили, что у меня надо забрать телефон, чтобы я хорошо тренировался (смеётся). Нет, это не так. Несложно вести соцсети, тем более когда тебе интересно. Я же не постоянно тренируюсь. Просто в то время не было желания их вести, сейчас оно снова появляется. Скоро всё будет ещё лучше.

— Ты бился с Белгаруи в Канаде. Бойцы жалуются на высокие налоги там. У тебя как с этим?

— Да, там высокие налоги. Но я, если честно, ещё налоги не платил. Пока не думал об этом. И ещё там акклиматизация. Три часа разницы, там холодно было, а я тренировался в Майами. Не ожидал, что там будет так холодно.

— Ты ещё до предыдущего поединка просил бой в прелимах в «Apex» – и вот он. Доволен?

— (Смеётся.) Я так больше шутить не буду. Это была шутка, но я уже понял, как работает UFC. Однако я доволен — мечты осуществляются (смеётся). На самом деле, сейчас мы смеёмся над этим, но когда-то я мечтал хотя бы в прелимах в «Apex» подраться. И думаю, что сейчас тоже много кто мечтает подраться так в прелимах.

Азамат Бекоев Фото: osh Hedges/Getty Images

— Как тебе следующий соперник — Тришон Гор? Есть что-то, чему уделил особое внимание?

— Он хорош, физически крепкий. Я уделил внимание и ударке, и борьбе. В принципе, буду готов ко всему. Все говорят, что у него мало боёв, но большинство из них прошли в UFC. А когда ты в UFC, то у тебя больше денег, подготовка может быть качественнее, потому что промоушен тебе присылает витамины, добавки, еду. Ты можешь платить тренеру, и с тобой будут работать индивидуально. Так что если он дрался в UFC, то он уже не тот боец, что был раньше. Я считаю, это крепкий боец, однако у меня больше опыта, я ещё и в любителях много дрался, так что с божьей помощью заберём победу.

— Ты писал в соцсетях, что прибавил 100 лошадиных сил после сборов с борцами. Мы увидим новую версию Азамата Бекоева?

— Да, я там был с Таймазовым Артуром, Сидаковым Зауром, Дзамболатом Тедеевым, сфоткался с ними. Когда общаешься с такими людьми… Таймазов трижды Олимпиаду выигрывал, Тедеев был лучшим тренером в истории сборной России по борьбе. И они мне дали советы, да и энергетика заряжает. Так что плюс 100 лошадиных сил – это 100%. К борьбе точно.

— Сейчас будет твой четвёртый бой в UFC. Правильно я понимаю, что это последний бой по контракту?

— Нет. У тебя эксклюзив — когда я подписывал контракт на бой, то мне дали новое соглашение, улучшенное. На четыре боя контракт. Насколько стало лучше? В полтора раза.

— UFC сейчас подписал соглашение с Paramount, и считается, что теперь от бойцов будут требовать зрелища. На твой взгляд, это так?

— Думаю, в UFC всегда хотели зрелища. Даже когда Андерсон Силва дрался и проводил незрелищные бои, то Дана Уайт его за это сильно критиковал. Это справедливо. Люди приходят и платят за зрелище. Если бы они хотели смотреть на пассивную борьбу без ударов или просто чисто на борьбу, то пошли бы и посмотрели грэпплинг. С другой стороны, это всё же спорт, и борьбе место тоже должно быть. Но UFC точно нравится зрелищность.

— Многие критиковали бои Чимаев — дю Плесси, Махачев — Делла Маддалена, Оливейра — Холлоуэй. Для тебя это скучные бои?

— Честно сказать, да, для меня они скучные. Ну, с Холлоуэем… Что это за бой был? Оливейра просто его «залёживал», как будто это какой-то любительский турнир был. Думаю, бой за такой пояс должен проходить по-другому. Это повлияет на репутацию пояса. Если смотреть со стороны спорта, то, конечно, должно быть интересно и с борьбой. Однако мы должны понимать, что это не только спорт, но ещё и шоу. Это же по телевизору показывают, Paramount фильмы снимает, и ты должен разговаривать, развлекать публику. Они за это платят, приходят, фанаты добавляются. Нужно это учитывать, и ты должен развлекать публику — либо драться, либо говорить. Если бы любой человек поставил себя на место Даны Уайта и посмотрел на этот бизнес, то он бы поступал точно так же, как сейчас поступает UFC.

Бой Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

— В твоём понимании в скучном бою за пояс BMF виноват Оливейра или Холлоуэй, который ни разу не поднялся?

— Холлоуэй, наверное, чисто стойку готовил. Но, честно, никто не виноват — они делали то, что делают. Может, матчмейкеры виноваты больше. Они должны были знать, что один человек гораздо слабее другого в борьбе, и если их поставить, то получится примерно вот так.

— Сейчас ещё и бонусы увеличились в UFC. Рад этому?

— Если бы Paramount пришёл в прошлом году, у меня было бы плюс $ 75 тыс. Один раз мне бонус не дали в дебютном бою, но я бы получил $ 25 тыс. за досрочную победу и ещё $ 50 тыс. к тому бонусу дали бы. Кстати, за проигранный бой тоже заплатили небольшой бонус — Дана Уайт скинул от себя. Я не знаю почему, но скинул. Спасибо, дядя Дана.

— Ты проживаешь в апартаментах American Top Team. Какие там условия?

— Апартаменты обычные. Есть общая кухня, три комнаты. Сейчас живу я, Ситик Мудуев и ещё один американец бывает – Кристофер Тёрнер. Каждый сам себе готовит, убираем за собой. Могу жить и в зале, но мне удобнее в апартаментах. Все условия есть.

Азамат Бекоев Фото: из личного архива Азамата Бекоева

— А в зале просто общежитие?

— Да, в зале у тебя комната и есть общая кухня. Ты оттуда сразу в зал спускаешься и тренируешься. Можешь любого тренера себе выбрать там: кикбоксинг, муай-тай, бокс, можно выбрать русский стиль кикбоксинга или бразильский. Джиу-джитсу, борьба вольная, ММА-борьба. Очень много там тренеров, можешь выбирать и ходить куда угодно.

— Насколько жизнь в апартаментах позволяет экономить?

— Это даже не про экономию больше. Когда ты не в UFC, это очень сильно помогает, однако дело не только в экономии. Когда ты живёшь в зале, то рядом бойцы, которые тоже тренируются, хотят стать чемпионами, у них большая мотивация. Думаю, так легче тренироваться. Сегодня вечером ты, например, устал, тебе не хочется идти на тренировку, но ты видишь, что твой сосед идёт на тренировку уставшим, и тоже встаёшь. Это дополнительная мотивация, фокус, дисциплина.

— Ты хорошо готовишь?

— Я нечасто готовлю. В основном или UFC присылает, или сам покупаю где-то. Могу мясо приготовить, люблю готовить стейки, салаты, яичницу, яйца могу сварить. Осетинская кухня? Нет-нет (смеётся). Отец у меня хорошо готовит, а я почему-то совсем ничему не научился из готовки.

Азамат Бекоев Фото: из личного архива Азамата Бекоева

— Слышал, что Матеуш Гамрот в ATT выделяется как один из главных пахарей в зале. Ты бы кого назвал ещё?

— Гамрот, да, но на первом месте Кёдзи Хоригути, он постоянно в зале. Японцы могут три-четыре раза в день тренироваться. После тренировки могут ещё одну тренировку сделать, минут на 30. И после вечерней ещё одну тренировку сделают, а утром – зарядку. Они сумасшедшие. Пахаря большего, чем Хоригути, там нет.

— А Мовсар Евлоев?

— Евлоев тоже очень много тренируется. Особенно сейчас, когда они держали пост, вечером приходили, спарринговали. Как-то подготовился к бою, ещё в Англию уехал впритык. И выиграл. Я считаю, что это доминирующая победа была. Думаю, Мёрфи там не победил, просто с Мовсара ещё балл сняли, из-за этого кто-то думает, что ничья, а так было в одну калитку.

— Это была сложная подготовка для него?

— Да, конечно. Пост держать, ещё тренироваться, спарринги проводить. Непростая была подготовка.

— У тебя самого была история, когда ты чуть не потерял почку. Влияет ли это сейчас? Не опасно гонять вес?

— Сейчас это не влияет. Но было тяжело восстановиться. У меня был перерыв, я не мог тренироваться как раньше. Вернее, тело не было готово тренироваться так, как до операции. А я начал тренироваться так же, как и делал до этого. В итоге вылезло много болячек, грыжа появилась. И вот только сейчас пришёл в себя. С почкой сейчас всё в порядке, она у меня осталась.

— В твоей весовой категории пройдёт титульный бой между Чимаевым и Стриклендом. Как тебе сам поединок? Видишь шансы у Шона?

— Мы видели, что Стрикленд выносливый. Мне кажется, Чимаев должен выигрывать, однако легко ему точно не будет. Стрикленд и неприятный боец, наносит много таких ударов-тычков. Но Хамзат победит.

— Всё, что говорит Стрикленд, на твой взгляд, часть раскрутки боя или у них с Чимаевым действительно ненависть друг к другу?

— Мне кажется, Стрикленд какой-то сумасшедший, он гонит. Ещё вопросы такие поднимает иногда, про религии говорит. Мне кажется, он немного «космонавт», гонит.

Шон Стрикленд Фото: Luke Hales/Getty Images

— Как тебе кард турнира UFC в Белом доме?

— Я не все бои знаю, однако хотел там увидеть Джона Джонса. Но его нет. Обычный кард, не такой, какой мог бы быть. Мне кажется, получше можно было бои поставить. Впрочем, наверное, матчмейкеры лучше знают. У нас же нет информации, что в Белом доме требуют от UFC. Я хотел, чтобы там был Джонс. Макгрегор? Он тоже, может быть, да. Однако это больше в сторону хайпа.

— Бой Перейра — Ган тебе интересен?

— Интересен. Мне почему-то кажется, что Перейра его нокаутирует.

— Сейчас турниру UFC в Белом доме противопоставляют турнир лиги MVP с Роузи, Карано, Нганну, Диазом. Какой бы ты выбрал турнир, если бы они шли в одно время?

— Конечно, UFC. Я слышал пару раз про турнир Джейка Пола. Всегда кто-то противопоставляет свои карды турнирам UFC, однако в итоге получается так, что спрашиваешь у обычного человека, знает ли он про UFC, он скажет: конечно, да. Если спросить про турнир Джейка Пола, то какой-нибудь 1% будет про это знать, и всё. Всё-таки UFC – это уже бренд, не нуждающийся в рекламе.

— Напоследок спрошу, какие у тебя планы на этот год? Как часто хотелось бы биться?

— Я бы хотел подраться три раза. Если здоров, то хочу драться часто. Когда ты в форме, то держать её легче, чем снова набирать. Поэтому хотелось бы три раза подраться и потом отдохнуть. Буду ли я в рейтингах к концу года? С божьей помощью, да.