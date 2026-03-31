Сможет ли Тим Цзю легко сменить дивизион? Ответы даст бой с непобеждённым албанцем

Дата и время турнира с главным боем Тим Цзю – Денис Нурджа

5 апреля в австралийском Вуллонгонге пройдёт вечер профессионального бокса. Начало ивента запланировано на 5:00 мск.

Главным событием станет поединок в среднем весе между Тимофеем Цзю (26-3) и непобеждённым албанцем Денисом Нурджей (20-0). Для Цзю это первый бой в новой весовой категории — Тим ранее выступал в первом среднем весе и брал там титул чемпиона мира по версии WBO. Новый поединок сына Кости Цзю пройдёт в лимите до 72,6 кг.

Прямая трансляция турнира с боем Цзю – Нурджа

Ивент покажут на платформах Kayo Sports и Main Event. За пределами Австралии турнир транслирует Prime Video. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с главным боем Тим Цзю – Денис Нурджа

Тимофей Цзю — Денис Нурджа;

Сэм Гудман — Родриго Руис;

Нельсон Асофа-Соломона — Джаррод Уоллес;

Каллум Питерс — Делио Моузинью;

Ахмад Реда — Альберт Пагара;

Чарли Кацци — Блэйр Джерати;

Макс Ривз — Фрэнсис Вайтай;

Пауло Аокусо — Киттипонг Цзянь Хао Хо;

Даррингарра Тревелла — Доминик Бэйли.

Прогноз на бой Цзю – Нурджа

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов поделился ожиданиями от выступления Тимофея Цзю в новом дивизионе.

«Тим Цзю с возрастом перешел в новый вес – это нормально. К тому же его брат Никита Цзю также выступает в 69,9 кг, и это тоже может быть причиной. Никита подходит к ведущим позициям, и сейчас им выгоднее быть в разных весовых категориях. Перспективы? Тим всё ещё очень популярен в Австралии и собирает стадионы, большие залы, продает на австралийском ТВ платные трансляции. Так что, я думаю, он проведет несколько боев в Австралии, поднимется в рейтингах в новом весе и в любом случае ещё выйдет на высокий уровень».

Сам Тим Цзю также поделился ожиданиями от предстоящего поединка. Он пообещал продемонстрировать новый стиль.

«Эти сборы в корне отличались ото всех остальных, потому что мне приходилось изучать различные методы, планы на бой, технические и тактические элементы. Вспоминая свои старые спарринги, я теперь вижу, что иногда представлял из себя статичную мишень. Я прошёл уроки, направленные на совершенствование и выработку нового стиля… Я верю в свои навыки и знаю, на что способен… У меня всегда был характер, и я знаю, когда его надо проявлять, если бой становится жёстким и грязным. Я знаю, что у меня есть этот козырь, но надо ли доставать его прямо в начале первого раунда? Нет, всему своё время. Я всё тот же Тим Цзю, но понявший, что необходимо учиться.

Поделился ожиданиями от боя и новый тренер Тима Педро Диас.

«Всем известно, что он отличный боксер с великолепной дисциплиной, и, поскольку у нас есть четкий план, мы уже добились многого вместе. Тим – быстрый и сильный боксер, но мы также много работали над его защитой, углами атаки, смещениями в стороны и передней рукой. Мне кажется, у него отлично получается. Я хочу, чтобы он продемонстрировал результаты нашей работы в бою, чтобы весь мир увидел, что он ещё многое может сделать в боксе».