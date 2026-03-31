Хабиб и Шевченко спорят о женских ММА. Кто прав?

Одной из главных тем последних дней в мире единоборств стал заочный спор Хабиба Нурмагомедова и Валентины Шевченко по поводу женских ММА. Механизм запустился после слов Орла о том, что он не поддерживает участие девушек в боях: «Самая дорогая вещь, которая есть на нашем теле, — лицо. Каждый день мы смотрим на него в зеркало, хотим выглядеть хорошо. Мужчины, если хотят, смотрятся в зеркало один раз, женщины — 100.

Есть женщины, которые выбирают этот вид спорта, это их выбор. Если меня спрашивают, то я этот вид спорта для женщин не выбираю. Он жестокий даже для мужчин. Если женщины хотят прийти в зал, потренироваться, научиться стоять за себя… Бывают женщины, которые думают, что если потренироваться, то когда кто-то нападет, они смогут постоять за себя. Пусть идут, тренируются — никаких проблем. Но для меня это дикость, когда женщину бьют по лицу. Понятно ещё, когда мужчина бьёт. Но когда женщина женщину… Особенно если женщина — мама, у неё пара детей. А она идёт в зал, где её целый день бьют по лицу. Там, где я рос, такого не видел.

У каждого человека в жизни есть своя миссия. Для мужчины — это растить детей, заботиться о семье, заботиться о близких. Есть очень мало женщин, которые берут на себя большую ответственность. Им это очень тяжело. Это не просто так. Всевышний создал это таким образом: женщина слабее, мужчина сильнее. Люди хотят всё изменить и перемешать. Не знаю, как вы к этому относитесь, но мне нравится, когда мужчина занимается мужским делом, а женщина — женским».

Шевченко не промолчала: «Женщины слабые?! Расскажи это моей сестре, которая капитан самолёта. Или «ночным ведьмам» — бомбардировочному женскому полку времён Второй мировой войны, которые ночью сбрасывали бомбы с выключенными двигателями, а потом приземлялись в полной темноте без посадочных огней. За что получили репутацию неуловимых и смертельно опасных. Расскажи им, кто сильнее. Всё зависит исключительно от воспитания. Из мужчины тоже можно воспитать пупсика, который ничего не умеет. Боевые искусства — воинская традиция, где нет мужчины или женщины. Есть только искусство. Для того люди и тренируются, чтобы стать красивее, сильнее, умнее и не дать возможности никому ударить себя по лицу».

Позже Шевченко продолжила в социальных сетях: «Имеет мужчина преимущество в физической силе? Да, имеет. Имеет мужчина преимущество в технике? Нет, не имеет. Всё, чему человек может научиться — одинаково. Небольшое преимущество в физической силе от рождения никак не делает кого-то больше или меньше предназначенным для освоения боевых искусств. ММА — самый гармоничный и современный вид единоборств среди всех боевых искусств. И поэтому осваивать его необходимо и женщинам, и мужчинам в полном объёме в зависимости от желания и стремлений!»

Кто здесь прав? Стоит признать, женские ММА зачастую критикуются по инерции — кто-то считает, что девушки просто не способны показывать высокий уровень в боях, что бросается в глаза на фоне других поединков в кардах, либо не бьются зрелищно, а кто-то просто считает женские ММА противоестественной вещью. Бывает, болельщики шутят, что бои девушек — специальный слот в карде, чтобы можно было отойти заварить чай или заняться другими делами. Фанатов именно у женских ММА, откровенно говоря, не очень много. Даже Дана Уайт в своё время открещивался от создания женских дивизионов.

Конечно, есть процент тех, кто просто по дефолту не принимает существование женских боёв в силу своего воспитания, мировоззрения, стереотипов, среды, в которой он рос. Это в том числе Хабиб Нурмагомедов. Да и в целом в России и странах СНГ такая точка зрения более распространена, чем за океаном.

Но нельзя отрицать, что женские ММА, несмотря на то что их история тянется уже достаточно давно, остаются вещью в себе . Их зачастую действительно сложно смотреть — далеко не всегда Алекса Грассо и Кейси О’Нилл оформляют феноменальные финиши на одном турнире. Чаще это низкоуровневые бои, потому что навыков девушкам частенько не хватает. Есть очень умелые джитсерши вроде Маккензи Дерн, однако в стойке её зачастую разбирают. Татьяна Суарес, которую как раз сравнивают с Хабибом за доминирование в борьбе, тоже оказалась недееспособной, когда её преимущество заблокировали. И так можно сказать почти о каждой девушке, выступающей в ММА.

Отсюда вытекает и другая проблема женских единоборств — очень мало звёзд , которые действительно могли бы двигать это ответвление ММА. Особенно после ухода Аманды Нуньес, кстати, даже на пике очень сильно уступавшей Ронде Роузи в звёздности, несмотря на то что бразильянка на несколько порядков круче как боец.

Сейчас можно выделить как раз Шевченко, Кайлу Харрисон, Вэйли Чжан, Дакоту Дитчеву и, пожалуй, всё. Плюс Нуньес возвращается. Пять имён — маловато для индустрии, которой важна бизнес-составляющая. Если добавлять к ним других классных бойцов, которые дерутся и умело, и зрелищно, то список вряд ли разрастётся дальше двух десятков.

Поэтому, например, закрылся промоушен Invicta, где выступали только девушки. В UFC тоже можно отследить тенденцию. С начала 2023-го только 11 раз девушки возглавляли турниры, лишь в одном случае это был PPV-ивент (Нуньес — Ирене Альдана). У той же Шевченко с этой отметки был лишь один главный бой, и это было на неномерном турнире. С начала прошлого года девушки дважды возглавляли турниры UFC, в 2026-м — ни разу, и пока ничего не планируется, хотя уже начинают формировать июльские карды. Даже громкий и ожидаемый титульник Харрисон — Нуньес шёл дополнением к бою Пэдди Пимблетт – Джастин Гэтжи. Весьма показательно. Как и то, что возвращающаяся сейчас Ронда Роузи всё равно соберёт и кассу, и фанатов, потому что у неё большое имя. По навыкам она устарела ещё 10-12 лет назад, однако это мало кого интересует.

Есть и другая неутешительная для девушек статистика — 33 финиша в 93 боях с начала прошлого года, если брать UFC. Даже Дакота Дитчева в PFL свой последний бой довела до решения. 19 раз девушки получали в UFC бонусы с начала 2025 года. Не так уж мало, но за это время прошёл 51 турнир и на каждом бонусы вручались двум-четырём людям. Ещё цифры — лишь три женских боя из 15, прошедших в UFC в этом году, удостоились места в мейн-карде. В PFL в этом году было четыре женских боя на трёх турнира: два – в основном карде, два – в прелимах.

Выглядит всё удручающе — звёзд нет, зрелища нет, навыков зачастую нет, зрительского интереса и привлекательности для бизнеса тоже нет. Но имеют ли право женские ММА на существование? Безусловно . Само по себе направление является официальным. И было бы нечестно обесценивать достижения Нуньес или Шевченко. Валентина, например, уступает по количеству титульных побед только Джону Джонсу, Жоржу Сен-Пьеру и Деметриусу Джонсону. 15 побед в UFC — тоже немало, даже в сравнении с мужчинами.

Кстати, Шевченко не в первый раз вступает в публичные споры относительно женщин в ММА. Три года назад Шон Стрикленд высказался о девушках: «Пейдж Ванзант сказала, что за 24 часа на платформе OnlyFans заработала больше, чем за всю карьеру в UFC. Давайте это разберём: 1. Тебя подписали в UFC только потому, что ты горячая штучка. 2. Женские ММА — это отстой. 3. Мужчины будут платить больше за то, чтобы увидеть тебя обнажённой, чем за твои бои. Оставайтесь в школе, ребята! Драки – отстой».

Шевченко хлёстко на это ответила: «Интересно разложил, но это больше похоже на слова обиженного пацана, который за всю карьеру заработал денег меньше, чем женщины-бойцы. Хорошая попытка — может быть, UFC это увидит и в следующий раз подкинет тебе немного деньжат. Но пока что голодранец здесь ты».

Шевченко в целом любит добавлять налёт некой романтики женским смешанным единоборствам, объясняя, почему это должно нравиться фанатам: «Почему интересно смотреть бои женщин в ММА? Во-первых, очень красивая форма, которая подчёркивает красивую фигуру, атлетизм. Девушка показывает не только силу, но и грацию. Она показывает, как контролирует своё тело, показывает сложные разные техники. Например, удары с разворота — это же очень красиво».

Можно было бы безапелляционно согласиться, вот только много ли бойцов, кроме самой Шевченко, способных грациозно драться и красиво бить с разворота? Вряд ли больше трёх. Дакота Дитчева, Наталия Силва. Остальные кандидаты будут спорными. Очень и очень мало действительно сильных девушек-бойцов в ММА. Шевченко говорит с высоты своих навыков и опыта, однако таких в женских смешанных единоборствах единицы, поэтому риторика, что бои девушек интересны сами по себе, будет обречена на провал . При этом Шевченко в дискуссии с Хабибом приводит, в принципе, понятные аргументы: девушки могут быть и бойцами, и воинами.

Но необязательно противопоставлять себя в этом мужчинам. На данном этапе женские и мужские ММА – несравнимые величины. Надо смириться, что женские смешанные единоборства в ближайшие годы из-под вала критики не выберутся, как бы Шевченко ни старалась. Проще будет просто делать своё дело и продолжать бить рекорды.