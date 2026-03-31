Так Тайсон подерётся с Мейвезером или нет? Всё, что известно про бой ветеранов

Ветеранские бои давно стали настоящим трендом. Это действительно так. Фанаты с большим удовольствием наблюдают за тем, как легенды прошлого вновь выходят в ринг и проводят выставочные (или даже официальные) поединки. Правда, зачастую затем можно увидеть крайне отрицательную реакцию на происходящее в ринге. Но рейтинги просмотров говорят о том, что интерес к такому зрелищу всё-таки запредельный. Сейчас болельщики находятся в томительном ожидании. По имеющейся информации, совсем скоро свой бой должны провести суперзвёзды прошлого – Майк Тайсон, Флойд Мейвезер-младший . Вот только данные, которые появляются в поле, пока противоречивые.

А ведь началось всё ещё в сентябре (!) прошлого года. Именно тогда авторитетный портал TMZ сообщил, что стороны уже подписали контракт. Более того, Железный Майк подтвердил этот инсайд. Он разместил в своих социальных сетях анонс. Казалось бы, это можно было бы считать официальным подтверждением. Смущало то, что молчание сохранял Флойд. Кроме того, начали появляться слухи о том, что поединок всё-таки не состоится. Но все продолжали верить в то, что легенды проведут выставочный поединок. Это было бы единственным реальным вариантом, поскольку слишком уж велика разница в габаритах. Поэтому такой формат мог помочь продемонстрировать парням всю красоту бокса.

Затем Тайсон решил дать интервью и рассказать, что происходит. Правда, в его словах прозвучало нечто странное. Майк внезапно решил сослаться на какие-то дела, которые мешали парням сойтись раньше. Но в результате этого у болельщиков лишь возникли новые сомнения: «Состоится ли бой против Флойда? Чёрт возьми, это произойдёт! Думаете, что я откажусь? Сейчас я был занят, занимаясь бизнесом. Флойд бросил мне вызов».

С этого момента новости стали появляться чаще. Причём все они были позитивными для фанатов. Например, чуть позже Мейвезер-младший сообщил, что продолжает подготовку к выставочному поединку с Тайсоном. И даже выложил видео с тренировки, на котором видно, что легендарный боец находится в очень неплохой форме. Правда, Флойд уже заявил, что собирается возобновить профессиональную карьеру. Поэтому связывать напрямую эти факты стоит с небольшим сомнением.

На этом фоне греческий кикбоксер Майк Замбидис сообщил, что будет биться с Мейвезером в июне. Но затем на связь вновь вышел Тайсон, отметив, что всё в силе: «Это произойдёт в марте в Африке. Наш бой будет невероятным событием, он побьёт все рекорды и станет одним из крупнейших событий в истории этого вида спорта». А затем инсайдер Майк Коппинджер добавил конкретики – бой состоится 25 апреля в Конго. Позже это подтвердил вице-премьер Конго Мобуту Нзанга Нгбангаве.

Но в марте в дело внезапно вмешался авторитетный американский спортивный журналист Дэн Рафаэль. И дал противоположную информацию. Сам факт проведения выставочного поединка инсайдер отрицать не стал. Но поставил под сомнение анонсированную дату: «Многое говорилось о поединке между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 25 апреля в Конго, но, согласно источнику, осведомлённому о планах, этот бой определённо пройдёт не в эту дату. Он будет перенесён на более поздний срок, и, хотя может состояться в Конго, место проведения пока не определено».

И всё-таки пока логичнее опираться на информацию, которая поступает от одного из главных действующих лиц. А в марте 2026 года Тайсон однозначно заявил, что бой точно состоится. Подтвердил обрисованную выше дату. А главное, рассказал даже про формат проведения поединка: «Эй, послушайте, контракт на бой уже подписан, бой состоится в Африке. Я думаю, что поединок состоится 25 апреля в промежуточном весе и будет состоять из восьми раундов . Будет довольно интересно, я с нетерпением жду этого. Я уже был там [в Конго]. И наш бой с Флойдом пройдёт на том же ринге, где когда-то бились Мохаммед Али с Джорджем Форманом».

Правда, и тут стоит сделать поправку. В словах Тайсона прозвучало «думаю». Выглядит всё так, будто реально полной информацией не обладает даже он. Но остаётся надеяться, что выставочный поединок всё-таки состоится. Легенды выйдут в ринг и тряхнут стариной. А фанаты вновь получат возможность посмотреть на кумиров.