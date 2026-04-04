Тим Цзю — Денис Нурджа: сын Кости разбил непобеждённого албанца!

5 апреля в Вуллонгонге, Австралия, прошёл большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стало противостояние в среднем весе между австралийцем Тимофеем Цзю (26-3) и непобеждённым албанским боксёром Денисом Нурджей (20-0). Поединок завершился победой сына Кости единогласным решением.

Цзю-младший впервые выступил в новой для себя весовой категории, ранее он дрался в первом среднем весе и завоёвывал там титул чемпиона мира по версии WBO. Новый поединок сына Кости Цзю прошёл в лимите до 72,6 кг. Победа приблизила Цзю к поясам нового дивизиона.

