Тим Цзю — Денис Нурджа: сын Кости разбил непобеждённого албанца!

5 апреля в Вуллонгонге, Австралия, прошёл большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стало противостояние в среднем весе между австралийцем Тимофеем Цзю (26-3) и непобеждённым албанским боксёром Денисом Нурджей (20-0). Поединок завершился победой сына Кости единогласным решением.
Цзю-младший впервые выступил в новой для себя весовой категории, ранее он дрался в первом среднем весе и завоёвывал там титул чемпиона мира по версии WBO. Новый поединок сына Кости Цзю прошёл в лимите до 72,6 кг. Победа приблизила Цзю к поясам нового дивизиона.
🔝 Тимофей Цзю победил Денниса Нурджу
Тимофей Цзю победил Денниса Нурджу. Единогласным решением судей. Есть первая победа в новом дивизионе!
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. 10-й раунд
Сейчас или никогда. Цзю пошёл в атаку. Очень хочет он поставить точку. Нужен ему этот финиш. Развязка всё ближе. Пошли последние минуты. Зарубились парни. Но в самом конце Цзю решил уйти на дистанцию. Не рискнул он.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Девятый раунд
Неплохо работает Тим. Но стоит Деннис. И даже опасно отвечает. Финальный гонг всё ближе. Цзю старается доносить очень жёсткие удары. Отсутствие нокаута с соперником такого уровня станет провалом.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Восьмой раунд
В углу Тима спокойная работа. Он выходит и начинает методично разбивать. Но с каждой минутой становится всё понятнее, что уровень оппонента – не самый высокий. При этом Нурджа не выглядит обессиленным.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Седьмой раунд
Цзю по-прежнему давит. И владеет инициативой. Тяжело албанцу. По очкам, очевидно, преимущество Тима – огромное. Но вряд ли он хочет доводить дело до решения. Под занавес раунда ещё и очко снимают с Денниса.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Шестой раунд
Тим набрасывает шикарные удары. Один за другим. Ушёл в глухую защиту Нурджа. Очень тяжело. Но силы на ответы он всё-таки находит. Как же не везёт Тиму на сечки. Мешает она ему. Старается выцеливать её Деннис.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Пятый раунд
Цзю чувствует вкус крови. Работает размашисто, мощно. Нурджа терпит. Он понимает, что сечка опасна для Тима. И выжидает.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Четвёртый раунд
Очень плохое начало раунда. Ударились парни головами. Открылась сечка у Цзю. Тут же идёт он в атаку. Соперник на канвасе. Разозлился Цзю. Несётся он вперёд. И отправляет соперника в нокдаун. Бросается добивать! «Выживает» Нурджа.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Третий раунд
Нурджа пошёл в атаку. И несколько раз неплохо попал. Но тут же отвечает Тим. Продолжает выцеливать он комбинации. А атаки Денниса всё чаще свистят мимо. Цзю поджимает. Главное, не допустить ошибку.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Второй раунд
Нурджа не собирается стесняться. Очень неплохо достаёт он оппонента. Тиму важно действовать внимательно. Опасен Деннис, умеет удивлять. Но в одном из моментов Цзю на несколько секунд даже прижал соперника к канатам. Тим прибирает инициативу к рукам. Начинает Нурджа уповать на контратаки.
⚔️ Тимофей Цзю — Деннис Нурджа. Первый раунд
Цзю начинает достаточно скромно. На контрасте очень бодро выглядит Деннис. Он классно перемещается в ринге, ищет свои шансы. И наносит неплохие атаки. А Цзю выцеливает. Пока его комбинации заходят преимущественно в защиту. Но есть и точные попадания. Правда, у самого Тима пропущенных хватает.
🔥 Стартует главное событие вечера! Парни в ринге
Тимофей Цзю и Деннис Нурджа выходят в ринг. Сейчас парни устроят крутую рубку.
🏆 Завершилось со-главное событие вечера!
Сэм Гудман и Родриго Руис зарубились на славу. Это было очень классное 12-раундовое противостояние. Получилось у парней зажечь публику. По ходу поединка, как показалось, инициатива кочевала из рук в руки. В итоге дело дошло до судейского решения. Кажется, это стало самым закономерным исходом. В итоге победу единогласным вердиктом забрал Гудман.
⏰ Стартовал со-главный бой. Всё внимание к рингу!
Сэм Гудман и Родриго Руис в ринге. Что же покажут нам парни?
🏁 Новый финиш! Как быстро развиваются дела
Нельсон Асофа-Соломона и Джаррод Уоллес закончили. У них всё и должно было завершиться быстро. Четырёхраундовый формат это предполагал. Но при этом удивило, что всё успело завершиться финишем. Асофа-Соломона задавил оппонента агрессией. Сначала оформил нокдаун, а затем брутально финишировал.
4️⃣ Очень любопытное решение от организаторов!
Очень любопытное решение от организаторов! Совсем скоро подерётся Тим Цзю. А теперь внезапно болельщики смотрят за четырёхраундовым противостоянием.
👏 Шикарный бой! И досрочная победа от Петерса
Каллум Петерс и Делио Моузиньо выдали жару. Всё закончилось уже во втором раунде. С самого старта Петерс полностью завладел инициативой. И смог довести дело сначала до нокдауна, а затем и до нокаута.
🙏 Чарли Кацци и Блэйр Джерати – красавцы!
Чарли Кацци и Блэйр Джерати решили порадовать публику. Восемь раундов высококлассного бокса они продемонстрировали. И, что главное, действовали классно вдвоём. Поэтому судьи не смогли определить победителя. Есть ничья!
⚡️ Макс Ривз и Фрэнсис Вайтай свой бой уже провели!
Макс Ривз и Фрэнсис Вайтай зарубились в классном 10-раундовом противостоянии. Поединок прошёл под диктовку первого боксёра. В итоге он и добыл важнейшую для своей карьеры победу.
🤔 Майки Гарсия высказался о возможном бое Тим Цзю — Эррол Спенс
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия прокомментировал слух об организации поединка между соотечественником Эрролом Спенсом-младшим и австралийцем Тимом Цзю.
«Это хороший бой для Эррола, если он вернётся. Тим Цзю, как по мне, не представляет большой угрозы. Но прошло много времени с тех пор, как Спенс дрался, поэтому это хороший бой», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу EsNews.
👏 Вспоминаем трюк с монетами
Трюк с ловлей монеток — один из самых любимых у Тима Цзю.
✊ Цзю недавно нападал на Зерафу, а потом защищал
Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю поддержал Майкла Зерафу после поединка с его братом Никитой Цзю.
Напомним, поединок Никиты и Майкла был признан несостоявшимся после непреднамеренного столкновения головами, многие посчитали, что Зерафа сдался, и подвергли его публичной критике.
«В какой-то момент эмоции взяли верх, была враждебность, и я был зол. Был очень зол, потому что у моего брата отняли момент. Сначала я стал частью негативной реакции. Но считаю, что мы зашли слишком далеко.
В какой-то момент ситуация перестала связываться с боксом. Мы не заслуживаем того, чтобы нас так унижали. Нас не так воспитывали, слова могут толкать людей в плохие места. Никогда бы не подумал, что этот день настанет, но мне жаль Майкла», — сказал Цзю в социальных сетях.
✍ Цзю весит побольше
Тимофей показал на весах 71,2 кг, а его соперник из Албании — 71,0. Бойцы сразятся за региональный вакантный титул WBO International в среднем весе.
🤔 Ждём скорого боя Цзю со Спенсом?
31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю проведёт бой против 35-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер журнала The Ring Майк Копинджер на своей странице в социальной сети Х.
Согласно имеющейся информации, Тим проведёт ещё один промежуточный бой в марте, после чего контракт со Спенсом будет подписан.
🔝 Тим Цзю: в 2026 году поднимусь на новый уровень
«2025 год стал для меня испытанием. Победы, поражения, уроки — всё это часть путешествия. В 2026 году мы поднимемся на новый уровень. Спасибо каждому, кто был рядом со мной», — написал Цзю в социальных сетях.
🧐 «Тим стал хуже». Австралийский боксёр раскритиковал победу Цзю над Веласкесом
Бывший претендент на титул чемпиона австралиец Майкл Зерафа прокомментировал победу соотечественника Тима Цзю в поединке с Энтони Веласкесом, состоявшемся 17 декабря в Сиднее.
«Тим должен был вынести его за три раунда. Мне кажется, Тим стал хуже, он по-прежнему выглядит так, будто не знает, что ему делать. Цзю не смог финишировать его, немного поскакал вокруг по рингу… Ты дерёшься с парнем, который не выбрасывает удары. Знаю, легче сказать, чем сделать, я боец, бывал в ринге и слышал критику. Но просто чувствую, что старый Тим был лучше», — приводит слова Майкла Зерафы FOX Sports Australia.
😬 Вспоминаем жестокое поражение Цзю
На счету Тимофея три проигранных боя, но именно Бахрам Муртазалиев дал Цзю самое жёсткое противостояние.
Полный кард турнира с главным боем Цзю — Нурджа
- Тимофей Цзю — Деннис Нурджа;
- Сэм Гудман — Родриго Руис;
- Нельсон Асофа-Соломона — Джаррод Уоллес;
- Каллум Петерс — Делио Моузиньо;
- Ахмад Реда — Альберт Пагара;
- Чарли Кацци — Блэйр Джерати;
- Макс Ривз — Фрэнсис Вайтай;
- Пауло Аокусо — Киттипонг Джан Хао Хо;
- Даррингарра Тревелла — Доминик Бэйли.
😮 Решение Тима удивило
Разбираем решение Тимофея Цзю перебраться на весовую категорию выше.
Где смотреть бой Тим Цзю — Денис Нурджа
Трансляция турнира состоится на платформах Kayo Sports и Main Event. За пределами Австралии турнир покажет Prime Video. Официальной прямой трансляции турнира в России не ожидается.
😐 Жёсткая оценка тренера
Первый тренер Мурата Гассиева, а ныне тренер обладателя поясов WBA Continental и IBF Europe в тяжёлом весе Артёма Сусленкова Виталий Сланов высказался о выступающем за Австралию Тиме Цзю.
«О Тиме Цзю никто бы не вспоминал и не говорил, если бы его фамилия была бы не Цзю. Он дважды проигрывал Фундоре, досрочно проиграл Бахраму Муртазалиеву. Просто выигрышная и звучная фамилия. Безусловно, Тим Цзю — это хороший боксёр, но которых много. Повторюсь, это хороший боксёр, но далеко-далеко-далеко не Костя Цзю, и им точно не будет», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время турнира с главным боем Тим Цзю — Денис Нурджа
Бойцовский вечер с главным боем Цзю — Нурджа состоится 5 апреля в городе Вуллонгонг, Австралия на арене «WIN Entertainment Centre». Начало основного карда запланировано на 04:00 по московскому времени.