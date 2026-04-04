Махмудов — копия Бетербиева. Тоже дрался с детства, переехал в Канаду и сносит всех

11 апреля в Лондоне, Англия, состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринг вернётся экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, а соперником Цыганского короля станет российский боксёр Арсланбек Махмудов. Для Махмудова, который поздно пришёл в бокс, в своё время не сумел отобраться на Олимпиаду, поражал всех нокаутирующей мощью, но при этом терпел неожиданные поражения, поединок с Фьюри – главное событие в карьере.

Имя: Арсланбек Махмудов

Арсланбек Махмудов Дата рождения: 7 июня 1989 года

7 июня 1989 года Место рождения: Кизляр, Северная Осетия, Россия

Кизляр, Северная Осетия, Россия Рост: 197 см

197 см Размах рук: 197 см

197 см Рекорд: 21-2

21-2 Весовая категория: супертяжёлая

супертяжёлая Место в дивизионе: пятое место WBA

пятое место WBA Команда: Top Rank

Top Rank Прозвище: Лев

Проблемы с поведением, драки, отчисления

Махмудов родился и вырос в Северной Осетии, по национальности Арсланбек – кумык. С детства Махмудов отличался неспокойным характером и склонностью к дракам. Сам он вспоминал, что уже с ранних лет не стеснялся распускать руки, причём даже в отношении более крупных и взрослых соперников. Из-за этого, к слову, возникали и проблемы.

В секцию бокса Арсланбек пробовал попасть рано, по советам дяди, который видел в активном и задиристом парне спортивные перспективы. Но сначала Арсланбека долго не брали из-за возраста, а уже после того, как Махмудов стал заниматься, его просто исключили из секции. Причиной, конечно, послужили конфликты и драки с другими детьми.

После бокса Арсланбек пробовал себя вне единоборств – в баскетболе, в футболе, однако итог был тот же, что и в секции по боксу. Задержаться у Махмудова получилось только в кикбоксинге, уже в более осознанном возрасте. А к боксу Арсланбек вернулся после того, как перебрался в Москву и поступил в вуз.

Вуз и несостоявшаяся Олимпиада

Арсланбек поступил в Российский государственный университет физической культуры и спорта в Москве, где, собственно, снова увлёкся боксом. К тому моменту Махмудов уже сильно окреп, набрал мышечной массы и выглядел устрашающе. Арсланбек сумел построить вполне неплохую любительскую карьеру, особенно на студенческом уровне: выиграл чемпионаты России, Европы и мира, то есть абсолютно всё, что можно было выиграть в соревнованиях студентов.

А вот проявить себя на взрослом уровне в любителях Махмудову не удалось. Сам он говорил о предвзятости и невозможности попасть в национальную команду, но при этом на чемпионатах России Арсланбек не добирался до медалей сам – никто ему в этом не мешал.

Отдельной главой карьеры Арсланбека является выступление во Всемирной серии бокса, которая считается полупрофессиональной лигой. Там он выиграл 13 из 16 поединков, часто побеждал нокаутами и рассчитывал отобраться на Олимпийские игры именно через WSB, но не сложилось: Махмудова в рейтинге опередил Филип Хргович, который поехал на Игры в Рио-де-Жанейро и взял там бронзу. А раздосадованный Махмудов решил сконцентрироваться на профессиональной карьере.

Бетербиев и Канада

Профессиональная карьера Махмудова неразрывно связана… с Артуром Бетербиевым. Чемпион мира в полутяжах на тот момент выступил неким проводником и старшим товарищем для Арсланбека. Бетербиев помог Махмудову определиться с менеджером, с тренером и даже со страной. У Арсланбека было несколько заграничных вариантов выступления в профессионалах, однако Махмудов остановился на Канаде, где, собственно, живёт, тренируется и проводит бои до сих пор. Но, к слову, и о России Арсланбек не забывает, часто приезжает на родину, где много общается с детьми и даёт советы подрастающему поколению.

Кстати, тренируется Арсланбек в одном зале с Бетербиевым, у одного тренера, и, конечно, их отношения уже переросли чисто спортивные. Да и в целом жизненный и боксёрский пути Бетербиева и Махмудова перекликаются, и у них много сходств. У обоих в детстве были проблемы с поведением, и оба они дрались с ранних лет, оба для профессиональной карьеры перебрались в Канаду и перевезли туда свои семьи, и оба сносят почти всех своих соперников в ринге.

Машина для нокаутов

В профессионалах Махмудов превратился в настоящую машину для нокаутов. Лев, или как окрестили его потом журналисты, Русский зверь, дебютировал в конце 2017 года, и для победы ему хватило 24 секунд. Дальше – больше. За год с небольшим Арсланбек одержал ещё шесть побед, все досрочно, пять из них – в первом раунде. Конечно, уровень оппозиции был не самым высоким, однако и Махмудов только начинал карьеру.

Постепенно Арсланбек стал выигрывать локальные титулы – пояса чемпиона Северной Америки по версии NABA и по версии NABF. Выросла и конкуренция: Махмудов встретился с экс-претендентом на титул чемпиона мира Мариушем Вахом, чемпионом Африки Карлосом Такамом. Ваха Арсланбек нокаутировал, а Такам стал первым боксёром, который сумел добраться до решения с россиянином. Махмудова заприметили, начали звать в том числе на турниры в Саудовской Аравии: Арсланбек шёл с рекордом 18-0 (17 нокаутов), пока в его карьере не случился провал.

Два поражения за полгода

В декабре 2023 года Махмудов впервые проиграл, причём проиграл досрочно и односторонне. Он встретился с Агитом Кабайелом – представителем Германии, который сейчас владеет временным поясом WBC и с которым так не хочет боксировать Александр Усик. В том поединке Агит показал, за счёт чего можно победить огромного Льва. Кабайел грамотно действовал на ногах, избегая открытых разменов с Махмудовым, и параллельно жёстко обрабатывал корпус. И тоннаж этих ударов сыграл свою роль: Арсланбек трижды оказался в нокдауне, а в четвёртом раунде капитулировал.

Махмудов закрыл поражение в бою с малоизвестным Мильяном Ровчанином, а затем потерпел второе поражение за полгода, причём проиграл такому же малоизвестному Гвидо Вианелло. Тогда Арсланбека снял с поединка рефери, к седьмому раунду у российского боксёра на лице была огромная гематома, которая действительно выглядела ужасно.

Бой всей жизни

Казалось, что после двух поражений карьера Махмудова пойдёт на спад, но он продолжил боксировать. В ринг Арсланбек вернулся, взяв паузу в год, и снёс непобеждённого Рикардо Брауна в первом раунде – это уже больше напоминало прежнего Льва. А в октябре прошлого года Махмудов получил шанс снова заявить о себе на высоком уровне и шансом этим воспользовался. Арсланбек провёл 12-раундовый бой с британцем Дэвидом Алленом и, несмотря на два снятых балла, одержал победу судейским решением – всего вторую в карьере.

Сразу же пошли разговоры, что Арсланбека могут свести с Энтони Джошуа: сам Махмудов заявлял, что ему был обещан этот поединок в случае победы над Алленом. Однако у Джошуа возникли проблемы вне ринга, и Махмудову дали не менее, а даже, пожалуй, более статусного соперника. К возвращению Тайсона Фьюри будет приковано огромное внимание всего боксёрского сообщества, всех любителей единоборств, и Арсланбек станет частью этой истории. Причём концовку сказки о возвращении Цыганского короля Махмудов может написать сам – всё в его руках.