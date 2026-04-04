Два финиша за 63 секунды. Яхьяев — самый угрожающий проспект UFC из России

В ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт турнир UFC Fight Night 272. В рамках ивента свой второй поединок под эгидой промоушена проводит российский полутяжеловес Абдул-Рахман Яхьяев, выступающий под турецким флагом. Его соперником станет бразилец Брендсон Рибейро, который уже дважды проигрывал россиянам в UFC — Магомеду Гаджиясулову и Азамату Мурзаканову.

На 25-летнего Яхьяева возлагают немало надежд и видят в нём будущего топа. Он попал в UFC в прошлом году через Претендентскую серию Даны Уайта, где за 30 секунд снёс Алика Лоренца — пробил коленом корпус и добил. После такого финиша вручение контракта стало простой формальностью. Дебют состоялся спустя три месяца. На турнире UFC в Катаре Абдул-Рахман бился с Раффаэлем Серкейрой. Конкуренции не вышло и там — Яхьяев буквально ураганом прошёлся по бразильцу, отправил его в нокдаун и быстро задушил. На всё про всё ушло 33 секунды. Это был самый быстрый сабмишен в современной истории полутяжёлого веса UFC и третий по скорости финиш для дебютанта этого дивизиона. В итоге у Яхьяева две досрочки за 63 секунды и статус едва ли не самого опасного проспекта из России .

Перспективы у Абдул-Рахмана хорошие. Лоренц и Серкейра — не самый объективный показатель статуса бойца, однако то, как быстро и как разнообразно Яхьяев с ними расправился, всё равно впечатляет. Если учитывать, что полутяжёлый вес нуждается в новых именах, то у россиянина отличные шансы уже очень скоро оказаться в топ-15 дивизиона . Часто бывает, что спортсмен врывается в UFC с финишей, но потом рост оппозиции приводит к тому, что происходит «разоблачение». У Яхьяева такой проблемы возникнуть не должно, это достаточно сбалансированный боец — умеет и бороться, и биться в стойке, что демонстрировал и до перехода в UFC. Например, становился чемпионом лиги Ares.

Нового соперника Яхьяева не назвать серьёзным повышением оппозиции — у Рибейро 2-4 в UFC, трижды он проигрывал досрочно. Но зато у Абдул-Рахмана третий по значимости бой на турнире, а значит, от него ждут очередного красивого финиша. И сам Яхьяев тоже на это настроен: «Мы с тренерами сделали анализ его боёв. Мы знаем, что он кидает и как часто. Мы готовы к этому. До этого выиграл за 30 и 33 секунды? В эти выходные ждите 40 секунд. Засабмитим его. Посмотрим — или нокаут, или сабмишен. Смотря по обстоятельствам ».

Интересно, что за Яхьяева переживают болельщики и за рубежом. Перед предстоящим турниром боец не сразу сделал вес и получил вторую попытку. В это время фанаты были обеспокоены тем, что Абдул-Рахман не сможет претендовать на бонус в случае финиша (те, кто провалил взвешивание, не претендуют на дополнительные выплаты). Однако в итоге Яхьяев со второй попытки в лимит уложился, и теперь дело только за яркой победой.

Если всё получится, то не за горами и бои, которые действительно станут хорошей проверкой для спортсмена. Но Яхьяев не спешит форсировать события: «Пока просто хочется драться. Топ и пояс придут сами собой. Мне надо обсуждать с тренерами все шаги, но хотелось бы драться три-четыре раза в год». Очередной шаг к намеченным целям должен быть сделан уже в эти выходные.