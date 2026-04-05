Деонтей Уайлдер — Дерек Чисора: обзор боя, кто победил, результат поединка, итоги турнира в Лондоне

Ветераны дали огня! Уайлдер и Чисора устроили потрясающую зарубу
Александр Фролов
Деонтей Уайлдер — Дерек Чисора
Победу забрал Бронзовый бомбардировщик.

Кто не знает Дерека Чисору? Британец с говорящим прозвищем Война бьётся на профессиональном ринге вот уже почти 20 лет. Сегодня Дерек проводил свой 50-й бой в статусе профессионала: ранее он успел встретиться с такими глыбами, как Владимир Кличко, Александр Усик, Джозеф Паркер, и провёл трилогию с Тайсоном Фьюри. Да, большинство поединков с топами закончились для Дерека поражениями, но ни одному из его соперников не было легко. Чисора уже несколько раз анонсировал уход из спорта и перед сегодняшним боем тоже пообещал, что после него повесит перчатки на гвоздь. Тем более что соперник для громкого ухода был подходящим — великий и могучий Деонтей Уайлдер.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Деонтей Уайлдер (W) — Дерек Чисора
05 апреля 2026, воскресенье. 00:45 МСК
Деонтей Уайлдер
Окончено
SD
Дерек Чисора

На своём пике Бронзовый бомбардировщик был реально страшен: шёл с рекордом 40-0, позволив добраться до финального гонга лишь Бермейну Стиверну, но в реванше и Стиверн был вырублен уже в первом раунде. Деонтей казался идеальным нокаутёром без слабых мест, пока не встретился с Фьюри. В первом бою уже нокаутированный Тайсон каким-то чудом поднялся и забрал ничью, а дальше уже сам дважды победил Уайлдера досрочно. После трилогии Бронзовый бомбардировщик словно поломался: одолел Роберта Хелениуса, однако следом уступил Паркеру решением и был нокаутирован Чжилэем. Логично, что Деонтея начали списывать, но в июне он нокаутировал Тайррела Херндона. И сегодня пришёл за Чисорой.

Впрочем, бой начал в роли главного героя именно Дерек. Британец в первом раунде буквально смял соперника бешеным напором: Чисора настолько рьяно шёл вперёд, что пару раз вместо бокса получалась борьба. Уайлдер старался бить навстречу размашистыми ударами, однако соперник сближался слишком быстро. Второй раунд получился таким же яростным, но тут Деонтей уже стал бить точнее: в какой-то момент показалось, что британец вот-вот упадёт в нокаут. В третьем раунде скорости упали, однако Чисора, несмотря на всю свою агрессию, снова многовато пропускал. Оба боксёра периодически действительно падали — причиной были не точные удары, а слишком яростные клинчи.

Путь Деонтея
Спас дочку боксом, дрался в Магнитогорске и мечтал о баскетболе. Крутая биография Уайлдера
В четвёртом раунде Чисора попал жесточайшим кроссом справа. Уайлдер устоял, хотя оказался зажат в углу и пропустил массу ударов в голову. В пятом ситуация повторилась, и снова Деонтей продемонстрировал чудеса стойкости, хотя очевидно не справлялся с давлением оппонента. Скорости продолжали падать, и Чисора уже не выглядел так хорошо, слишком часто пропуская встречные попадания. В восьмом раунде просевший британец и вовсе оказался в нокдауне, пропустив несколько страшных ударов с правой. Несмотря на очевидную усталость, ветераны продолжали рубиться на максимум — бой смотрелся отлично и продолжал быть относительно равным.

В решающих раундах Чисора и Уайлдер продолжали яростную зарубу с переменным успехом. В 11-м раунде Бронзовый бомбардировщик отправил соперника в нокдаун, а чуть позже уже ему отчитывали 10 секунд — выглядело максимально эпично. Тем не менее решать исход поединка пришлось судьям — и они раздельным решением отдали победу Уайлдеру. Крутой бой!

