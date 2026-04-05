Второе подряд поражение Бекоева. В карьере россиянина что-то сломалось

В ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе на арене «Apex» проходит турнир UFC Fight Night 272. В рамках ивента свой четвёртый поединок под эгидой промоушена проводил россиянин Азамат Бекоев. А его соперником стал Тришон Гор, который не хватает звёзд с неба, но в своё время неплохо показал себя на шоу The Ultimate Fighter.

Бекоев ворвался в UFC лишь в прошлом году, до этого он два года выступал в США и стал чемпионом лиги LFA. Получив шанс выступить в UFC на коротком уведомлении, Азамат им сполна воспользовался и финишировал в первом раунде Закари Риза. Ещё спустя четыре месяца российский боец повторил «фокус» и нокаутировал Райана Лодера. В третьем поединке Бекоев изначально должен был биться с Торресом Финни, но в итоге тот получил травму, и Азамат бился с Юсри Белгаруи, бывшим кикбоксёром и основным спарринг-партнёром Алекса Перейры. Бекоев не справился и досрочно уступил нидерландскому бойцу. Тем не менее в UFC высоко оценивают Азамата и продлили с ним контракт перед очередным поединком.

Тришон Гор в UFC провёл шесть поединков — в два раза больше, чем у Бекоева. Но побед у Гора столько же, он побеждал Джоша Фремда и Антонио Троколи. В обоих случаях это была «гильотина» со стойки и, что ещё более показательно, этих бойцов в ростере UFC уже нет. В 2025 году Гор провёл два поединка и в обоих потерпел поражения — от Марко Тулио и Родолфо Виейры. С рекордом 5-4 в ММА Тришон подошёл к бою с Бекоевым, и на бумаге это выглядело так, что Азамата пытаются вернуть на победные рельсы, а заодно – избавиться от Гора .

На деле же всё получилось очень конкурентно, несмотря на то что Бекоев был явным фаворитом. Гор не испугался давления, неплохо работал первым номером и ловил россиянина на контратаках, когда тот забывал о защите. Бекоев преимущественно работал по корпусу и преуспевал в этом, где-то даже удавалось неожиданно менять этажи и ловить Гора. Но в целом раунд получился очень близким. Второй отрезок начался с того, что Бекоев отправил оппонента в нокдаун в размене и тут же попытался его там добить, но Гор выстоял и сумел подняться на ноги. Более того, Тришон собрался и начал забирать инициативу, у него даже получилось оформить перевод и подключить жёсткий граунд-энд-паунд.

В заключительном раунде Бекоев попытался чаще подключать борьбу, которая могла стать преимуществом. Однако Азамат был уже вымотан, и Гор спокойно защищался от попыток россиянина оформить тейкдаун. А во второй половине отрезка Бекоев после неудачного захода в борьбу попался на «гильотину» и в ней «уснул» . Как позже выяснилось, без финиша Азамат бой тоже не выиграл бы, потому что двое судей отдали первые раунды его сопернику, даже несмотря на нокдаун.

Все свои победы в UFC Гор одержал «гильотиной». К сожалению, Азамат тоже стал жертвой этого приёма и потерпел второе досрочное поражение подряд в UFC. В карьере россиянина что-то сломалось, хотя он отлично стартовал в лучшей лиге мира. Вдвойне обидно, что на бумаге Бекоев значительно лучше Гора как боец. Скорее всего, Азамат получит новую возможность себя проявить, и тогда уже надо закрывать обидную серию.