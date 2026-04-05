Крутой дебют Цзю в новом весе! Тим снёс небитого албанца и с ходу взял пояс

В Австралии состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира выступил старший сын Кости Цзю – Тим Цзю, который провёл бой против непобеждённого албанца Дениса Нурджи.

Тим Цзю пытается перезагрузить карьеру, которая в последние два года откровенно буксует. С марта 2024 года старший сын Кости Цзю провёл пять поединков, в трёх из них потерпел поражения, причём дважды Тим проиграл досрочно. Цзю сначала утратил титул чемпиона мира в кровавом поединке с Себастьяном Фундорой, затем безоговорочно проиграл Бахраму Муртазалиеву, четыре раза побывав в нокдауне, а после успел неудачно выступить в реванше с Фундорой. Между этими поединками были и позитивные моменты в виде побед над малоизвестными Джозефом Спенсером и Энтони Веласкесом, однако в громких боях Цзю не побеждает уже больше двух лет.

Тим решился на перемены. После поражения от Фундоры в реванше Цзю сменил практически всю команду – от тренеров до менеджеров и катменов. Последний бой против Веласкеса Тим уже проводил с новой командой и одержал победу. Теперь же Цзю пошёл на другие перемены: Тим дебютировал в среднем весе, причём дебютировал сразу в поединке за пояс WBO International.

В соперниках у старшего сына Кости оказался непобеждённый албанец Денис Нурджа. Несмотря на идеальный рекорд 20-0 (девять нокаутов), Нурджа малоизвестен в мире профессионального бокса. Бо́льшую часть поединков он провёл у себя на родине, а оппозиция была, мягко говоря, не самая впечатляющая. Например, в последнем бою в январе этого года Нурджа одолел Хосе Грегорио Маркано с рекордом 17-13-1. Так что бой с Цзю был для Дениса самым большим событием в карьере.

Боксёры начали поединок с пристрелки, оба активно работали передней рукой. Цзю старался занимать центр ринга, оказывать давление, вкладываться в двойки с дистанции, но Нурджа грамотно встречал Тима, в том числе ударами по корпусу, и постоянно использовал джеб. Инициативой на старте боя владел Цзю, он постепенно пристрелялся и стал чаще попадать, а Денис был вынужден в моментах перекрываться у канатов в защите и клинчевать. В третьем раунде Тим начал больше комбинировать, добавил апперкоты на ближней дистанции, вставлял боковые и работал серийно. Денис отвечал всё реже, в основном делал это одиночными боковыми на скачке, однако Цзю все атаки соперника видел.

В четвёртом раунде произошёл неприятный эпизод, боксёры столкнулись головами, и у Тима на щеке открылась серьёзная сечка. Но она не мешала обзору, как это было в первом поединке с Фундорой. Цзю эта ситуация разозлила, и он ответил сопернику нокдауном: Тим обрушил на соперника шквал ударов, и Денис был вынужден встать на колено. Нурджа продолжил бой, однако буквально выживал до перерыва.

За перерыв Денис восстановился, но инициативой продолжал владеть Тим. Он добавил плотные удары по корпусу, постоянно поддавливал соперника, а Нурджа в основном был вынужден обороняться. Все ответные атаки албанца по-прежнему состояли из одиночных ударов, с которыми Цзю справлялся. К середине поединка Тим вдвое превосходил соперника по количеству донесённых до цели ударов, контролировал ситуацию и стремился работать агрессивно. Денис же много пропускал и был вынужден вязать соперника, чтобы снова не оказаться на полу, особенно в концовке шестого раунда, когда Тим плотным боковым едва не оформил ещё один нокдаун.

Не менялась картина поединка на старте второй половины. Тим шёл вперёд, обрушивал на соперника плотные серии, доставал Дениса боковыми, апперкотами, плотными двойками. Нурджа много отступал, изредка выбрасывал джеб, однако в основном защищался, в том числе с помощью клинча, за что с албанца в концовке седьмого раунда сняли балл.

В поздних раундах Тим по-прежнему владел инициативой, комбинировал, оказывал давление. Нурджа же, по всей видимости, просто доводил дело до судейского решения, потому что атаки Дениса были редкими и неэффективными. Более того, Тим успевал насыпать удары в ответ: Цзю превосходил соперника в том числе и в скорости.

В итоге поединок прошёл все 10 раундов, но никакой интриги не было. 100-88 — Тим Цзю успешно дебютировал в новой категории и забрал титул WBO International, одержав вторую победу подряд.