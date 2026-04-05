Яхьяев удачно поохотился. Пора тестировать топовой оппозицией?

В ночь на 5 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 272. В рамках основного карда свой второй поединок под эгидой промоушена проводил один из самых ярких проспектов полутяжёлого веса Абдул-Рахман Яхьяев. Его соперником стал бразилец Брендсон Рибейро, шедший на серии из двух досрочных поражений.

Яхьяев считался безоговорочным фаворитом поединка, и причины на это были. На победы в последних двух боях (выступление на Претендентской серии Даны Уайта и дебют в UFC) уроженец Грозного потратил суммарно 63 секунды, попутно оформив самый быстрый сабмишен в истории полутяжёлого дивизиона в современной истории UFC. К тому же на счету Яхьяева было восемь финишей при рекорде 9-0. Перед встречей с Рибейро Абдул-Рахман обещал, что постарается финишировать соперника за 40 секунд .

Так быстро справиться не удалось. В первую минуту Яхьяев явно охотился именно за нокаутом и в разменах пропустил лишнего. Зато после этого проявил хладнокровие, не стал ввязываться в рубку, пытаясь отыграться, а просто подключил борьбу, чтобы избежать ненужных рисков. Чуть больше минуты Абдул-Рахман пытался размягчить защиту Рибейро, поочерёдно пытаясь то забить, то задушить бразильца. В итоге к концу третьей минуты Яхьеву удалось выйти на удушающий приём и оформить очередной финиш . Потребовалось на это 172 секунды.

С одной стороны, это, безусловно, доминирующая победа. Рибейро — средний боец и не может выступать полноценной проверкой уровня кого бы то ни было, но можно отметить, что, например, однозначный топ Азамат Мурзаканов справился с бразильцем примерно за такое же время (потратил на 32 секунды больше). Яхьяев тоже справился и показал, что находится на другом уровне. С другой стороны, всё же смущает, что Абдул-Рахман позволял по себе попадать. В конкретном поединке ничего критичного не произошло, однако и приятного тут мало.

Даже с учётом двух уверенных побед Яхьяева в UFC нужно осторожнее его подводить к топам. Не так давно два других молодых полутяжеловеса Чжан Миньян и Ибо Аслан уже обожглись, когда им начали повышать оппозицию. Последний и вовсе сейчас устроился на серию из трёх поражений. Яхьяеву важно избежать этого и никуда не торопиться. Ему лишь 25 лет, есть время спокойно двигаться вперёд и не спешить. В идеале нужно провести ещё один-два боя со средними или околотоповыми бойцами, а потом пробовать зайти в топ-15 .

Абдул-Рахман Яхьяев Фото: Hector Leyva/Zuma/ТАСС

На бумаге у Яхьяева есть всё, чтобы входить в число лучших бойцов своего дивизиона в UFC и даже претендовать на что-то более значимое. Важно не растерять эти возможности. И если получится в нужный момент зайти в топ-15, то полутяжёлый вес получит отличное усиление, в котором он так нуждается.