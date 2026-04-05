Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани, бокс 2 мая 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, все подробности, лайв

Иноуэ — Накатани: по-настоящему легендарная битва за величие. Кто окажется сильнее? LIVE
Яхья Гасанов
Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани
На кону абсолютное чемпионство.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

2 мая в Токио на легендарной арене «Tokyo Dome» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Украсит турнир одно из самых ожидаемых противостояний в современном боксе — абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ встретится с соотечественником Дзюнто Накатани.

Иноуэ — чемпион мира в четырёх весовых категориях, Накатани покорил три дивизиона. Рекорд обоих боксёров — 32-0, оба входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Иноуэ — в топе лучших боксёров современности:
Де смотреть турнир с главным боем Иноуэ — Накатани Дата и время турнира с главным боем Иноуэ — Накатани Полный кард турнира с главным боем Иноуэ — Накатани
🔝 Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, за боями которых ему нравится смотреть

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон назвал топ-5 современных боксёров, за боями которых ему нравится смотреть.

«Мне нравятся Шакур Стивенсон, Кейшон Дэвис, Наоя Иноуэ и Джермалл Чарло. И я не могу забыть о мексиканском монстре Дэвиде Бенавидесе», — приводит слова Тайсона журнал The Ring.

15:42 Яхья Гасанов

❓ Насколько конкурентным будет бой?

15:39 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Иноуэ — Накатани

Правами на трансляцию турнира владеет стриминговый сервис DAZN. На данный момент нет информации о том, будет ли легальная трансляция турнира в России. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

15:39 Яхья Гасанов

🥊 Тренер Накатани признал, что его подопечный должен стать лучше, чтобы победить Иноуэ

Тренер японского боксёра Дзюнто Накатани Руди Эрнандес заявил, что его подопечному необходимо серьёзно улучшить свою форму перед боем с соотечественником Наоей Иноуэ, который должен состояться весной. Несмотря на непобеждённый рекорд и титулы в трёх весовых категориях, тренер признаёт, что Иноуэ — особенный соперник.

«Мы должны быть намного лучше в ночь боя, когда сразимся с Иноуэ. Есть определённые вещи, над которыми мы можем работать, надеюсь, они сыграют в нашу пользу. Не знаю, считают ли люди этот бой равным или с преимуществом кого-либо, но мы должны быть лучше. Мы должны найти способ победить его. Не собираемся убегать. Мы намерены выиграть», — приводит слова Руди Эрнандеса издание The Ring.

15:38 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Иноуэ — Накатани

Турнир пройдёт 2 мая в Токио, Япония на арене «Tokyo Dome». Начало ивента запланировано на 11:00 по московскому времени. Главный бой стартует ближе к 16:00 мск, время может измениться.

15:38 Яхья Гасанов

🤔 Иноуэ остался недоволен своим выступлением в бою с Аланом Дэвидом Пикассо

«Моё выступление сегодня было недостаточно хорошим. Я мог бы выступить лучше. Я рад победе, но я очень устал. Мне нужен отдых. Я извлеку уроки из этого боя и буду намного лучше в следующий раз», — приводит слова Иноуэ издание CompuBox.

Поединок между Наоей и Аланом прошёл на турнире The Ring V: Night of the Samurai в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов, и японец победил единогласным судейским решением (119-109, 118-110, 117-111).

15:37 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Иноуэ — Накатани

  • Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани;
  • Такума Иноуэ — Кадзуто Иока;
  • Сора Танака — Дзин Сасаки;
  • Тошики Шимомачи — Реия Абе;
  • Косуке Томиока — Шого Танака;
  • Деок Но Юн — Юито Мориваки;
  • Йошики Такеи — Ван Дэкан.
