Дивизион новый — проблемы старые. Тима Цзю преследуют кошмары прошлого

5 апреля в Вуллонгонге, Австралия, прошёл большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира было жарко, поскольку сошлись Тим Цзю и Денис Нурджа. Австралиец перебрался в новый дивизион и провёл дебютный поединок. Всё сложилось для сына Кости удачно – он одержал победу единогласным решением судей. Но было очень непросто.

Естественно, основная причина – столкновение головами. Пугает, что такая история становится слишком частым явлением для семьи Цзю. Кроме того, самому Тиму это всегда приносит огромные трудности. Вновь появилась жёсткая сечка, вновь пришлось биться в некомфортных условиях. И к концу поединка сложилось ощущение, что последние проблемы сына российской легенды никуда не пропали . Более того, они даже усугубились.

Проблема первая. Однако, пожалуй, самая важная на данный момент. Тима продолжают часто «кормить» не самой топовой оппозицией. Да, на бумаге Нурджа смотрелся очень прилично – непобеждённый албанец с профессиональным рекордом 20-0. Но по факту мы увидели достаточно скромного парня с ограниченным набором навыков и функционалом. А ведь хочется напомнить, что один из следующих поединков Цзю, по имеющейся информации, – противостояние с Эрролом Спенсом. Можно ли подготовиться к такому громкому вызову, находясь на «мешковой диете»? Очень вряд ли. Показалось, что поединок ничего не дал Тиму в плане прогресса, только вновь отобрал силы и здоровье.

Вторая проблема – комбинированная. Тут можно рассмотреть сразу два фактора. Тим слишком опасно идёт в столкновения, которые мало относятся к боксу . С Себастьяном Фундорой он практически сам напоролся на локоть. Теперь парни обоюдно сошлись головами. Нельзя говорить, что в этом только вина оппонентов. Зачастую Цзю подныривает так сам. А второе – слишком мягкая кожа, стоит это признавать. Лицо Тима быстро покрывается ущербом. Поэтому со стороны он выглядит страдающим даже тогда, когда полностью контролирует ситуацию. Достаточно просто посмотреть на фотографии с поединка, чтобы сделать соответствующие выводы.

Тимофей Цзю во время боя с Денисом Нурджей Фото: Jeremy Ng/Getty Images

Вновь вызывает вопросы работа катменов. Многие помнят, как Тима заливало кровью в бою с Фундорой. Сейчас, благо, сечка была намного менее глубокой и серьёзной. Но вновь к ней отнеслись достаточно халатно. Хорошо, что кровь не так сильно покрывала лицо, чтобы мешать видеть происходящее. А ещё Нурджа так и не смог воспользоваться сложившейся ситуацией на максимум. Кажется, если бы Денис начал целенаправленно «лупить» в сечку, то результат мог бы получиться совсем другим. Однако всё сложилось для Тима позитивно. Правда, тревоги перед потенциальным поединком со Спенсом не стало меньше. Эррол обладает крутым ударом, что может стать огромной проблемой.

Вот и получается, что все последние действия Цзю были с девизом «возрождения», истории «феникса». Тим даже сменил своё прозвище. А по факту продолжается топтание на месте. Предстоящий поединок со Спенсом, если он всё-таки состоится, может оказаться максимально разочаровывающей историей. Эррол имеет профессиональный рекорд 28-1, причём уступил только мощнейшему Теренсу Кроуфорду. И единственным фактором в пользу Тима прямо сейчас выглядит длительный простой оппонента . К лету он будет составлять три года. И даже при этом обстоятельстве нет уверенности в том, что Тим сможет действовать первым номером, навяжет оппоненту свою манеру.

Если Тим действительно хочет стать Фениксом, ему не хватит просто смены дивизиона и прозвища. Нужно качественно проработать абсолютно всё. Обновить команду, наконец-то оторваться от Австралии и «пахать» за океаном. И тогда у Тима будут отличные перспективы действительно перезагрузиться. А пока поводы для беспокойства никуда не делись.