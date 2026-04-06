Супербой Фьюри — Махмудов и UFC 327 с титульником. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая обещает быть крайне насыщенной для любителей единоборств. В ММА выделяется турнир UFC 327 с чемпионским боем в полутяжёлом весе и с очередным поединком Азамата Мурзаканова, а также турнир АСА 202 с возвращением в лигу Эдуарда Вартаняна. В профессиональном боксе состоится битва Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова, а также титульник с участием Павла Силягина.

В ночь с 9 на 10 апреля. Павел Силягин – Ослейс Иглесиас

В Монреале состоится большой вечер профессионального бокса, который будет особенно интересен российским фанатам. В главном событии турнира Павел Силягин проведёт бой за титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе с непобеждённым кубинцем Ослейсом Иглесиасом. Конечно, для Силягина, уже давно находящегося в рейтингах ведущих организаций, это будет главный поединок в карьере. Павел не знает поражений на профессиональном ринге, одержал 16 побед при одной ничьей, но при этом соперников уровня Иглесиаса у него ещё не было. Кубинец тоже идёт без поражений – 14 побед в 14 боях, причём Ослейс боксирует не в привычном кубинском стиле, а всегда нацелен на финиш: в его активе 13 нокаутов, в том числе в поединке с другим российским боксёром Владимиром Шишкиным.

11 апреля. Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов

В Англии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса, который ознаменуется возвращением с пенсии Тайсона Фьюри. Бывший чемпион мира после поражения в реванше от Александра Усика в очередной раз заявил о завершении карьеры, не выступал больше года, но теперь снова выходит в ринг. В соперниках у него – российский боксёр Арсланбек Махмудов по прозвищу Лев. Махмудов впечатляет своей нокаутирующей мощью (19 побед нокаутом), в последнем бою он победил в Англии Дэвида Аллена и должен был встретиться с Энтони Джошуа. Однако в итоге Арсланбек проведёт поединок против другого известного британца и постарается омрачить возвращение Цыганского короля.

11 апреля. Конор Бенн – Реджис Прогрейс

В карде лондонского турнира по боксу пройдёт поединок, который активно обсуждали ещё в момент анонса. Первый и пока единственный бой по контракту с Zuffa Boxing проведёт британец Конор Бенн. Бенн не очень красиво ушёл от своего бывшего промоутера Эдди Хирна, причём в стан прямого конкурента – Даны Уайта. Но сумма, которую Конор получит за поединок, впечатляет — $ 15 млн. Это, кстати, тоже стало причиной обсуждения и споров: а заслуживает ли Бенн такой гонорар? Конор разделит ринг с 37-летним Реджисом Прогрейсом – бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе.

В ночь с 11 на 12 апреля. Иржи Прохазка – Карлос Ульберг

В США состоится номерной турнир UFC 327 с титульным поединком во главе вечера. Вакантный пояс в полутяжёлом весе разыграют бывший чемпион Иржи Прохазка и Карлос Ульберг. Бразилец Алекс Перейра, который в прошлом году успел сначала потерять пояс, а затем вернуть его в реванше с Магомедом Анкалаевым, ушёл на повышение и проведёт исторический бой за титул в третьем дивизионе. За право занять место Перейры на вершине в полутяжёлом весе сойдутся Прохазка и Ульберг. 33-летний Прохазка уже владел поясом, после того как победил Гловера Тейшеру. Но затем были травма и два поражения от Перейры. Интересно, что Поатан – единственный боец, которому Иржи проигрывал в UFC. Сейчас чех идёт на серии из двух досрочных побед и жаждет вернуть себе пояс. В соперниках у него – новозеландец Карлос Ульберг, который считается самым перспективным полутяжем в организации. Ульберг идёт на серии из девяти побед с рекордом 9-1 в лучшей лиге мира, побеждал Яна Блаховича, Волкана Оздемира, Доминика Рейеса, теперь Карлос наконец-то добрался до титульного шанса.

В ночь с 11 на 12 апреля. Азамат Мурзаканов – Пауло Коста

В карде турнира UFC 327 выступит российский полутяж Азамат Мурзаканов. Профессионал идёт на серии из шести побед в UFC, не знает поражений в карьере (рекорд 16-0) и уже вплотную подобрался к топ-5 дивизиона. Очередным соперником Мурзаканова станет известный бразилец Пауло Коста – бывший претендент на пояс в среднем весе и один из главных «болтунов» лиги. Коста решил сменить дивизион, устав от постоянных весогонок, и дебютирует в полутяжах поединком с Мурзакановым. Конечно, для Азамата это риск, потому что Пауло даже нет в рейтинге, однако при этом у Косты есть имя, и победа в бою с ним, тем более яркая, принесёт россиянину популярность. Интересно, что после того, как из карда турнира слетел титульник Джошуа Вана и Тацуро Таиры, поединок Мурзаканова и Косты стал соглавным событием вечера.

В ночь с 11 на 12 апреля. Ренат Хавалов – Рауфон Стотс

В США пройдёт очередной турнир лиги PFL. Возглавит его бывший чемпион Bellator Серхио Петтис, который проведёт поединок против Митчелла Макки. Российским фанатам тоже будет на кого посмотреть: в главном карде вечера выступит непобеждённый Ренат Хавалов. 27-летний российский боец с 2019 года выступает в профессионалах в легчайшем весе и сумел набить рекорд 11-0, причём семь побед он одержал нокаутами. В соперниках у Рената окажется опытный Рауфон Стотс – бывший временный чемпион Bellator, у которого рекорд 21-3, но все поражения он потерпел в боях с очень серьёзной оппозицией – Мерабом Двалишвили, Патриком Миксом и Серхио Петтисом.

12 апреля. Эдуард Вартанян – Узаир Абдураков

В Санкт-Петербурге состоится большой турнир АСА 202. Особое внимание приковывает возвращение в клетку победителя Гран-при лиги 2023 года Эдуарда Вартаняна, который разделит клетку с Узаиром Абдураковым. В последнее время Вартанян активно пытался подписать контракт с UFC, но попасть в лучшую лигу не сумел, а выступать в Претендентской серии Даны Уайта отказался. За два с половиной года Эдуард провёл только два поединка в ММА: победил Александра Грозина в промоушене «Наше дело» и одолел Ахмеда Алиева на турнире Fight Nights. Теперь Вартанян возвращается в АСА, где его «поприветствует» Узаир Абдураков. Абдураков долгое время шёл без поражений, выдал серию из шести побед, однако в последнем поединке уступил Жакшылыку Мырзабекову.

12 апреля. Кирилл Корнилов – Тони Джонсон

Возглавят турнир АСА 202 два топовых тяжеловеса лиги. Кирилл Корнилов разделит клетку с американцем Тони Джонсоном. Корнилов осенью имел возможность стать чемпионом промоушена, Кирилл шёл на серии из четырёх побед и дрался за вакантный пояс, но уступил Алихану Вахаеву и теперь вынужден закрывать поражение. Джонсон, к слову, был чемпионом АСА, однако в последних боях сильно сдал: в семи поединках он одержал только две победы. Но бои в тяжёлом весе всегда непредсказуемы, всё может решить один удар, так что интрига в поединке точно есть.