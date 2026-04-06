Скандальный Конор Бенн и топ-тяжи. За кем ещё следить на турнире Фьюри?

11 апреля в Лондоне, Англия, на арене футбольной команды «Тоттенхэм» состоится большой вечер профессионального бокса. Основное внимание зрителей будет приковано к возвращению на ринг Тайсона Фьюри, который проведёт поединок с российским Зверем Арсланбеком Махмудовым. Но, конечно, в карде вечера будут и другие крайне интригующие бои.

Полный кард турнира в Лондоне:

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;

Конор Бенн – Реджис Прогрейс;

Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре;

Фрейзер Кларк – Джастис Хани;

Симон Захенхубер – Пауэл Август;

Брейон Горэм – Эдуардо Коста;

Майки Таллон – Кристофер Риос;

Феликс Кэш – Лиам О’Хара;

Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед;

Эллиот Уэйл – Том Хилл;

Фрэнсис Горман – Райан Лаборн.

Безусловно, возвращение Тайсона Фьюри с пенсии – масштабное событие для мирового бокса, несмотря на то что Цыганский король уже несколько раз завершал карьеру, а затем успешно её возобновлял. Британец является одним из лучших тяжей современности, при этом Фьюри блистает не только в ринге, но и за его пределами: раскачка боя, трэш-ток на пресс-конференциях, чуть ли не стендап в социальных сетях и в интервью – всё это присуще Тайсону, и за это его любят фанаты. Понятно, что 37-летний Тайсон возвращается не за поединком с Арсланбеком Махмудовым: в плане команды британца наверняка значатся крупные поединки, например, с Энтони Джошуа, или же трилогия с Александром Усиком, который тоже не против ещё раз разделить ринг с Фьюри.

Но для начала Тайсону нужно пройти Махмудова, и для возвращения Цыганский король выбрал не самый лёгкий вариант. Главное преимущество Арсланбека – тяжёлый удар, а у Фьюри возникали проблемы с бьющими парнями: его неоднократно ронял Деонтей Уайлдер, ронял и Фрэнсис Нганну, Тайсон даже побывал в нокдауне в поединке с Александром Усиком. Да, Фьюри ни разу не проигрывал досрочно, вставал даже после зубодробительного нокдауна в первом поединке с Деонтеем Уайлдером. Однако сейчас Фьюри 37 лет, у него был годовой простой, и в форме британца сомневается даже отец Тайсона – Джон Фьюри, который всегда был горой за сына. Фьюри – безусловный фаворит в предстоящем поединке, но Арсланбек точно может удивить, тем более что, в отличие от Тайсона, ему особо нечего терять.

В карде вечера выступит британец Конор Бенн, который в последнее время стал одной из самых обсуждаемых персон в профессиональном боксе, причём спортивные успехи Конора здесь ни при чём. Всему виной переход Бенна в Zuffa Boxing – в набирающую обороты лигу Даны Уайта. Дело в том, что Бенн долгое время сотрудничал с промоутером Эдди Хирном, который вложил много сил и средств в развитие и продвижение боксёра, защищал того во время допинговых разбирательств Бенна. А Конор неожиданно решил перебраться в стан главного конкурента Хирна – Даны Уайта, причём, если судить по речам Хирна, ничего не сообщив своему бывшему промоутеру. Босс UFC заманил Бенна контрактом на один поединок, за который британец получит внушительные $ 15 млн.

Конор разделит ринг с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом. Бенн сейчас находится в отличной форме, в последнем поединке британец уверенно разобрался с Крисом Юбэнком-младшим в реванше и в целом закатывает яркие поединки, так что со спортивной точки зрения его поединок украсит любой турнир и, конечно, лондонский, где за него будет переживать местная публика. Реджис Прогрейс, наверное, не самый очевидный вариант для Бенна. Всё-таки карьера Прогрейса идёт к закату, ему 37 лет, в последних трёх боях у Реджиса только одна победа. Но у Zuffa Boxing сейчас ограниченные ресурсы, не так много боксёров пока присоединились к лиге Даны Уайта, поэтому выбор пал на Прогрейса.

Конечно, лондонский турнир будет рассчитан в том числе на британскую публику, поэтому в карде вечера много местных боксёров. Например, во втором по значимости событии пройдёт поединок за титул чемпиона Великобритании в супертяжёлом весе. Джеми Тшикева, который завоевал пояс в ноябре прошлого года, будет проводить защиту в поединке против Ричарда Риакпоре. В активе Тшикевы 11 профессиональных поединков, девять из которых он выиграл. А вот Риакпоре – бывший претендент на титул чемпиона мира в крузервейте, единственное поражение он потерпел как раз в чемпионском бою против Криса Биллам-Смита. При этом в активе Ричарда 19 побед, 15 из которых одержаны нокаутом – весьма солидное резюме. А поединок двух больших парней, которые умеют плотно бить – это всегда интересно.

В карде вечера будут и другие тяжеловесы. Так, на турнире выступит австралиец Джастис Хани. Ещё летом прошлого года он занимал первую строчку в рейтинге WBO и шёл с рекордом 12-0, но встретился с британцем Фабио Уордли, который сейчас является полноценным чемпионом мира, и потерпел первое поражение в карьере. Теперь Джастису предстоит закрывать неудачу в поединке с Фрейзером Кларком, который, кстати, тоже боксировал с Уордли, причём дважды: один поединок завершился вничью, в реванше Кларк уступил. Ничья с Кларком – единственный поединок, который Фабио не сумел выиграть.

Будут на турнире в Лондоне и боксёры без поражений в профессионалах. Например, американец Брейон Горэм и немец Симон Захенхубер на двоих имеют почти 50 побед: 21-0 у Горэма и 28-0 – у Захенхубера. Горэм проведёт бой против Эдуардо Косты, а Захенхубер разделит ринг с другим небитым проспектом Пауэлом Августом. Так что если вы решите смотреть турнир в Лондоне полностью, то вам точно будет за кем последить.