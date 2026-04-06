UFC 327, Прохазка — Ульберг, Мурзаканов — Коста, 12 апреля 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, полный кард, лайв

UFC 327: титульник с безумным Прохазкой, Азамат Мурзаканов в соглавном бою. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 327: Прохазка — Ульберг, Мурзаканов — Коста
Комментарии
И ещё много ярких поединков.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 12 апреля в Майами, США, на арене «Kaseya Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 327. В главном событии вечера полутяжеловесы Иржи Прохазка и Карлос Ульберг сойдутся в поединке за вакантный титул, который освободил Алекс Перейра.

UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Карлос Ульберг

В соглавном событии вечера непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с бразильцем Пауло Костой, поднимающимся из среднего веса.

UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Пауло Коста

Также на турнире пройдут поединки с участием Кёртиса Блэйдса, Доминика Рейеса, Каба Суонсона, Патрисио Питбуля и других топ-бойцов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Чем удивляет Прохазка:
Заблудился в горах и хлестал себя крапивой. Прохазка — самый странный боец UFC
Где смотреть турнир UFC 327 Дата и время турнира UFC 327 Полный кард UFC 327
🙄 Пауло Коста выразил надежду на проведение боя с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил о намерении провести в будущем поединок против непобеждённого 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

«Сейчас Хамзат чемпион. После победы над Азаматом я смогу вернуться в средний вес, чтобы сразиться с ним, или подождать его в полутяжёлом весе»», — сказал Коста в эфире The Ariel Helwani Show.

13:51 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 327

Посмотреть трансляцию турнира UFC 327 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

13:50 Яхья Гасанов

💪🏽 Мурзаканов поделился ожиданиями от боя с Пауло Костой на UFC 327

«Коста, безусловно, хороший боец, он это доказал. У него громкое имя, он дрался за пояс. Мне нравится его стиль, поэтому я думаю, что мы устроим очень хороший бой. Он сказал, что готовится к войне, и, если он выйдет и будет драться, я более чем уверен, что бой не дойдёт до решения судей. Хочу, чтобы он действительно вышел и дрался, сдержал своё слово. Мне нравится, когда со мной дерутся агрессивно», — приводит слова Мурзаканова Home of Fight.

13:49 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 327

Турнир состоится в Майами, США, на арене «Kaseya Center» в ночь на 12 апреля. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.

13:49 Яхья Гасанов

🇷🇺 Прохазка включил россиянина в топ-5 своих любимых бойцов MMA

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка озвучил собственный топ-5 своих любимых бойцов MMA во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.

Топ-5 любимых бойцов Иржи Прохазки:

1. Фёдор Емельяненко.
2. Джон Джонс.
3. Андерсон Силва.
4. Конор Макгрегор.
5. Жорж Сен-Пьер.

13:48 Яхья Гасанов

Полный кард UFC 327

Основной кард:

Иржи Прохазка — Карлос Ульберг;
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста;
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит;
Доминик Рейес — Джонни Уокер;
Каб Суонсон — Нэйт Ландвер.

Предварительный кард:

Патрисио Питбуль — Аарон Пико;
Кевин Холланд — Рэнди Браун;
Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович;
Татьяна Суарес — Лупи Годинес;
Крис Падилья — Маркель Медейрош;
Келвин Гастелум — Висенте Люке;
Чарльз Радтке — Франсиско Прадо.

