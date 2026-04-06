UFC 327: титульник с безумным Прохазкой, Азамат Мурзаканов в соглавном бою. LIVE

В ночь на 12 апреля в Майами, США, на арене «Kaseya Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 327. В главном событии вечера полутяжеловесы Иржи Прохазка и Карлос Ульберг сойдутся в поединке за вакантный титул, который освободил Алекс Перейра.
В соглавном событии вечера непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с бразильцем Пауло Костой, поднимающимся из среднего веса.
Также на турнире пройдут поединки с участием Кёртиса Блэйдса, Доминика Рейеса, Каба Суонсона, Патрисио Питбуля и других топ-бойцов.
🙄 Пауло Коста выразил надежду на проведение боя с Чимаевым
Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил о намерении провести в будущем поединок против непобеждённого 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.
«Сейчас Хамзат чемпион. После победы над Азаматом я смогу вернуться в средний вес, чтобы сразиться с ним, или подождать его в полутяжёлом весе»», — сказал Коста в эфире The Ariel Helwani Show.
Где смотреть турнир UFC 327
Посмотреть трансляцию турнира UFC 327 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪🏽 Мурзаканов поделился ожиданиями от боя с Пауло Костой на UFC 327
«Коста, безусловно, хороший боец, он это доказал. У него громкое имя, он дрался за пояс. Мне нравится его стиль, поэтому я думаю, что мы устроим очень хороший бой. Он сказал, что готовится к войне, и, если он выйдет и будет драться, я более чем уверен, что бой не дойдёт до решения судей. Хочу, чтобы он действительно вышел и дрался, сдержал своё слово. Мне нравится, когда со мной дерутся агрессивно», — приводит слова Мурзаканова Home of Fight.
Дата и время турнира UFC 327
Турнир состоится в Майами, США, на арене «Kaseya Center» в ночь на 12 апреля. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.
🇷🇺 Прохазка включил россиянина в топ-5 своих любимых бойцов MMA
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка озвучил собственный топ-5 своих любимых бойцов MMA во время стрима на YouTube-канале Эдина Росса.
Топ-5 любимых бойцов Иржи Прохазки:
1. Фёдор Емельяненко.
2. Джон Джонс.
3. Андерсон Силва.
4. Конор Макгрегор.
5. Жорж Сен-Пьер.
Полный кард UFC 327
Основной кард:
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг;
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста;
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит;
Доминик Рейес — Джонни Уокер;
Каб Суонсон — Нэйт Ландвер.
Предварительный кард:
Патрисио Питбуль — Аарон Пико;
Кевин Холланд — Рэнди Браун;
Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович;
Татьяна Суарес — Лупи Годинес;
Крис Падилья — Маркель Медейрош;
Келвин Гастелум — Висенте Люке;
Чарльз Радтке — Франсиско Прадо.