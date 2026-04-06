Силягин делает то, что побоялись другие. Станет «новым Биволом»?

В ночь на 10 апреля в канадском Монреале пройдёт самый важный поединок в профессиональной карьере непобеждённого россиянина Павла Силягина. Он сразится за вакантный пояс IBF во втором среднем весе с кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который также в профессиональной карьере никому не проигрывал.

Такая возможность у россиянина появилась в том числе благодаря тому, что осенью Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом дивизиона, а потом завершил карьеру, что автоматически сделало вакантными все четыре пояса. Иглесиас как первый номер рейтинга IBF был первым претендентом на титул, но возникла проблема с поиском соперника. Звёздный Сауль Альварес самоустранился из-за травмы, Хайме Мунгия тоже пошёл в отказ. Дальше в рейтингах были Каллум Симпсон, шедший после поражения, и Хамза Шираз, у которого уже есть титульник по линии WBO. На этом фоне Силягин, сейчас занимающий седьмое место в рейтинге IBF, получил свой шанс и согласился на бой с Иглесиасом .

Опасаться тут есть чего — кубинец очень мощно выступает в профессионалах, у него 14-0, 13 побед добыто нокаутами. В том числе Иглесиас финишировал Евгения Шведенко, который 2,5 года назад отбоксировал с Силягиным вничью, и Владимира Шишкина, до того никому нокаутами не проигрывавшего. Айзек Чилемба — единственный, кто прошёл с кубинцем всю дистанцию. Можно не сомневаться, что бьёт Ослейс очень тяжело, и бой с ним — немалый риск для любого боксёра. Разумеется, Силягин будет большим андердогом в этом противостоянии.

К тому же поединок проходит на «территории» Иглесиаса. С 2024 года его дела ведёт компания Eye of the Tiger, которая раньше организовывала бои в Канаде для Артура Бетербиева. Иглесиас последние пять поединков провёл именно в этой стране, тогда как для Силягина это первый бой за рубежом. До того Павел боксировал исключительно в России. Вопрос адаптации и акклиматизации тоже может внести свои коррективы .

Ослейс Иглесиас Фото: AP/TASS

Лучший вариант для Силягина — переиграть Иглесиаса. Так, например, Ослейса в любителях побеждал Исраил Мадримов, тоже очень умелый игровик. Силягин сам по себе не нокаутёр, зато хорошо дышит на длинной дистанции, что важно сохранить с учётом места проведения боя . Тут есть некоторые параллели с боем между Дмитрием Биволом и Канело четыре года назад. Тогда российский боксёр также был андердогом, в которого почти никто не верил. Однако в итоге Дмитрий мексиканца перебил и сам стал звездой. Силягин постарается повторить этот путь — награда будет отличной, но будет тяжелее, чем Биволу.

Сам Павел, конечно, в себе уверен: «В Монреале я уже бывал — помогал Артуру Бетербиеву. Поэтому в каком‑то смысле местность для меня будет знакомой. Акклиматизироваться будем по ходу. Мы приехали в Канаду заранее. Думаю, всё будет хорошо. Иглесиас — хороший, думающий и интересный боксёр. Стилистически мы с ним отличаемся, но в этом‑то и будет заключаться весь интерес к нашему противостоянию. Считаю, что очень хорошо готов к титульному поединку. Я готов выигрывать».

Павел Силягин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ну и в последнее время не так много полноценных титульных боёв у российских боксёров, тем более за океаном. И чемпионов мира всё меньше и меньше. Так что на Силягина возлагаются большие надежды, несмотря на то что Иглесиас справедливо будет фаворитом. Станет ли Павел «новым Биволом»?