Павел Силягин — Ослейс Иглесиас, бокс 10 апреля 2026, титульный бой за пояс IBF, кто соперник, кто фаворит, рекорд

Силягин делает то, что побоялись другие. Станет «новым Биволом»?
Яхья Гасанов
Превью боя Павел Силягин — Ослейс Иглесиас
Награда высокая, но и рисков много.

В ночь на 10 апреля в канадском Монреале пройдёт самый важный поединок в профессиональной карьере непобеждённого россиянина Павла Силягина. Он сразится за вакантный пояс IBF во втором среднем весе с кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который также в профессиональной карьере никому не проигрывал.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Ослейс Иглесиас — Павел Силягин
10 апреля 2026, пятница. 01:00 МСК
Ослейс Иглесиас
Не началось
Павел Силягин

Такая возможность у россиянина появилась в том числе благодаря тому, что осенью Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом дивизиона, а потом завершил карьеру, что автоматически сделало вакантными все четыре пояса. Иглесиас как первый номер рейтинга IBF был первым претендентом на титул, но возникла проблема с поиском соперника. Звёздный Сауль Альварес самоустранился из-за травмы, Хайме Мунгия тоже пошёл в отказ. Дальше в рейтингах были Каллум Симпсон, шедший после поражения, и Хамза Шираз, у которого уже есть титульник по линии WBO. На этом фоне Силягин, сейчас занимающий седьмое место в рейтинге IBF, получил свой шанс и согласился на бой с Иглесиасом.

Павел Силягин Подробнее

Опасаться тут есть чего — кубинец очень мощно выступает в профессионалах, у него 14-0, 13 побед добыто нокаутами. В том числе Иглесиас финишировал Евгения Шведенко, который 2,5 года назад отбоксировал с Силягиным вничью, и Владимира Шишкина, до того никому нокаутами не проигрывавшего. Айзек Чилемба — единственный, кто прошёл с кубинцем всю дистанцию. Можно не сомневаться, что бьёт Ослейс очень тяжело, и бой с ним — немалый риск для любого боксёра. Разумеется, Силягин будет большим андердогом в этом противостоянии.

К тому же поединок проходит на «территории» Иглесиаса. С 2024 года его дела ведёт компания Eye of the Tiger, которая раньше организовывала бои в Канаде для Артура Бетербиева. Иглесиас последние пять поединков провёл именно в этой стране, тогда как для Силягина это первый бой за рубежом. До того Павел боксировал исключительно в России. Вопрос адаптации и акклиматизации тоже может внести свои коррективы.

Ослейс Иглесиас

Ослейс Иглесиас

Фото: AP/TASS

Лучший вариант для Силягина — переиграть Иглесиаса. Так, например, Ослейса в любителях побеждал Исраил Мадримов, тоже очень умелый игровик. Силягин сам по себе не нокаутёр, зато хорошо дышит на длинной дистанции, что важно сохранить с учётом места проведения боя. Тут есть некоторые параллели с боем между Дмитрием Биволом и Канело четыре года назад. Тогда российский боксёр также был андердогом, в которого почти никто не верил. Однако в итоге Дмитрий мексиканца перебил и сам стал звездой. Силягин постарается повторить этот путь — награда будет отличной, но будет тяжелее, чем Биволу.

Сам Павел, конечно, в себе уверен: «В Монреале я уже бывал — помогал Артуру Бетербиеву. Поэтому в каком‑то смысле местность для меня будет знакомой. Акклиматизироваться будем по ходу. Мы приехали в Канаду заранее. Думаю, всё будет хорошо. Иглесиас — хороший, думающий и интересный боксёр. Стилистически мы с ним отличаемся, но в этом‑то и будет заключаться весь интерес к нашему противостоянию. Считаю, что очень хорошо готов к титульному поединку. Я готов выигрывать».

Павел Силягин

Павел Силягин

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ну и в последнее время не так много полноценных титульных боёв у российских боксёров, тем более за океаном. И чемпионов мира всё меньше и меньше. Так что на Силягина возлагаются большие надежды, несмотря на то что Иглесиас справедливо будет фаворитом. Станет ли Павел «новым Биволом»?

